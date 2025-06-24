В США заявили о точке невозврата с Ираном

Если Иран откажется от заключения мирного соглашения с Израилем, а также в случае гибели американских солдат, президент США Дональд Трамп может начать войну с Тегераном. Данное мнение выразил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — заявил Дэвис. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его словам, доверие подорвано. Из-за этого «любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения» почти невозможно.
Ранее Иран ответил на атаки США ударами по военной базе последних в Катаре. Тогда Иран выпустил не менее 10 ракет. По данным СМИ, пострадавших нет.
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