В США заявили о точке невозврата с Ираном

Подполковник Дэвис: отказ Ирана от соглашения с Израилем приведет к войне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недавние удары по ядерным объектам Ирана может помешать мирному урегулированию
Недавние удары по ядерным объектам Ирана может помешать мирному урегулированию Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Если Иран откажется от заключения мирного соглашения с Израилем, а также в случае гибели американских солдат, президент США Дональд Трамп может начать войну с Тегераном. Данное мнение выразил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — заявил Дэвис. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, доверие подорвано. Из-за этого «любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения» почти невозможно.

Ранее Иран ответил на атаки США ударами по военной базе последних в Катаре. Тогда Иран выпустил не менее 10 ракет. По данным СМИ, пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Иран откажется от заключения мирного соглашения с Израилем, а также в случае гибели американских солдат, президент США Дональд Трамп может начать войну с Тегераном. Данное мнение выразил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис. «Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну», — заявил Дэвис. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, доверие подорвано. Из-за этого «любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения» почти невозможно. Ранее Иран ответил на атаки США ударами по военной базе последних в Катаре. Тогда Иран выпустил не менее 10 ракет. По данным СМИ, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...