WP: Трамп одним махом уничтожил планы НАТО по Украине

После того, как США при поддержке президента Дональда Трампа напрямую вмешались в конфликт на Ближнем Востоке, ударив ракетами по Ирану, в НАТО опасаются, что обсуждение украинского конфликта может затянутся и все планы Запада по организации саммита Североатлантического альянса специально под Трампа пойдут под откос. Об этом пишет The Washington Post.
«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить свое участие [в саммите НАТО в Гааге] в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в публикации журналистов. Изначально сообщалось, что на предстоящих переговорах европейские лидеры намерены были при обсуждении с Трампом сосредоточиться на поиске компромисов по украинскому конфликту.
В преддверии саммита НАТО в Гааге 24–25 июня генеральный секретарь альянса Марк Рютте уже выражал опасения по поводу разногласий между Дональдом Трампом и европейскими лидерами относительно будущего Украины в НАТО. По данным The New York Times, формат встречи изначально планировался коротким, чтобы избежать открытых споров, а личное участие украинского лидера Владимира Зеленского в саммите оставались под вопросом.
США 22 июня ударили по ядерным иранским объектам. В Тигране пообещали Вашингтону соизмеримый ответ. Спустя несколько дней Иран ударил по американским объектам в Катаре. Однако затем Трамп заявил, что стороны ближневосточного конфликта практически договорились о мире. Президент США также угрожающе заявил, что если конфликт не будет исчерпан, то обе стороны пожалеют об этом.
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