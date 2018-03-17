Каким регионам Урала будет сложно 18 марта. И ничего с этим не сделать

11:49 17 марта 2018 0

В 9 из 15 мегаполисов России погода в день выборов будет теплой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Погода традиционно является важным политическим фактором. От нее зависит численность шествий и митингов и даже явка на выборах. Среди российских мегаполисов самыми «теплыми» выборы президента 18 марта будут в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Омске, Уфе, Красноярске. Температура днем здесь будет приближаться к нулю градусов. Причем в Питере, Челябинске, Уфе синоптики обещают снег.

Теплая погода весной мотивирует идти на выборы, однако осадки, наоборот, могут понизить явку, считает кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховской. Директор института политической социологии Вячеслав Смирнов так описывает сценарий поведения избирателя: «Какой-нибудь названный патриот посмотрит на улицу и скажет: идти еще голосовать за кого-то в такую слякоть — я лучше подожду. И будет ждать, пока выборы не кончатся. Муниципальные выборы плохая погода может вообще сорвать, а на президентских выборах в крупных городах повлиять на явку в районе 2-3%».

В Москве в день выборов -10, зато будет стоять ясная погода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом, плохая погода по городам-миллионникам бьет сильней всего. Явка там и так ниже, чем в среднем по России, а погода может оказать дополнительное влияние. Самые «холодные» выборы среди российских миллионников будут в Казани и Нижнем Новгороде. Днем 18 марта здесь обещают в районе -13 -15 градусов. В обоих городах ждут небольшой снег.

Холодно, но ясно будет в Москве. В столице обещают -10 градусов. В уральских миллионниках — Перми и Екатеринбурге — также обещают в районе -10, в обоих городах будет идти снег.

Эту погоду можно считать почти идеальной для выборов, полагает политолог Андрей Колядин. «В марте у нас традиционно идет зима, весной в большинстве регионов России еще и не пахнет. А привычная погода на выборах всегда лучше, чем необычная», — рассказал политолог «URA.RU».

Самые теплые выборы на Урале пройдут в Кургане, здесь будет +1 и без осадков. А самым холодным 18 марта ожидаемо будет в Салехарде, температура здесь опустится до -18. В Тюмени будет в районе -7, в Ханты-Мансийске -10.

Самая теплая погода на Урале будет в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На некоторую часть избирателей негативно влияет пасмурная погода, замечает Радзиховский. «Есть метеозависимые люди: и физически, и психологически для них важно, светит ли солнце за окном», — рассказал он «URA.RU». Пасмурно 18 марта будет в Омске, Красноярске и Кургане.

Особый эффект погода может давать в комбинации с другими факторами. «В одно время в Москве на местных выборах шел дождь и одновременно проходил матч по футболу, и это ударило по результатам коммунистов. На других выборах, когда футбола не было, коммунисты показали хороший результат, а вот для „Яблока“ кампания была провальной», — вспомнил Смирнов.

При этом, политологи подчеркивают, что весной влияние погоды на выборы все же меньше, чем осенью. «Погода особенно важна, если речь идет о картофельно-дачном сезоне. В это время хорошая погода существенно снижает явку», — говорит Радзиховский. Напомним, пониженную явку на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года многие связывали именно с хорошей погодой в большинстве российских городов.

Выборы президента состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.