Брат знаменитого боксера Сергея Ковалева устроил драку в Челябинске

18:25 23 марта 2018 0

У Сергея Ковалева нашелся буйный родственник в Челябинске Скриншот с видео, предоставленного читателем YouTube

В Челябинске проводится разбирательство по факту массовой драки сборных Уральского госуниверситета физкультуры и спорта и Челябинского госуниверситета во время финального матча регионального этапа Универсиады по мини-футболу. Одним из ее участников стал Евгений Юрьевцев, брат известного боксера Сергея Ковалева, болевший за своих друзей на трибуне, сообщили «URA.RU» в вузе.

Сергей Ковалев — чемпион мира в полутяжелом весе со множеством титулов, планирует открыть свою школу бокса у себя на Родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инцидент официально зафиксирован в судейском протоколе по итогам матча. «Игрок команды УралГУФК Дмитрий Кузьмин на протяжении всей игры неоднократно провоцировал игроков ЧелГУ своими действиями и чуть не затеял драку во время матча. После окончания игры Дмитрий Кузьмин спровоцировал драку, ударив игрока команды ЧелГУ Антона Забелина, после чего началась массовая потасовка. Также на поле выбежали посторонние, болельщики УралГУФК, и ударили игрока команды ЧелГУ, после чего усилиями тренеров получилось остановить конфронтацию», — говорится в итоговом протоколе.

Главный судья соревнований Дмитрий Ашмарин не стал скрывать, что после матча произошла стычка между студентами-футболистами. «Эмоции захлестнули людей. Судья разобрался, вынес предупреждение и удаление. Контрольно-дисциплинарный комитет разберется, виновники будут отстранены в соответствие с регламентом. Болельщики, действительно, выходили на поле. Один из болельщиков ударил спортсмена. Этот инцидент тоже будет рассматриваться на КДК, виновного накажем в соответствие с футбольными законами», — отметил судья.

Как сообщили «URA.RU» в футбольной федерации, матч проходил вечером 21 марта в спорткомплексе «Метар-Спорт» в Металлургическом районе. УралГУФК и ЧелГУ играли в матче за первое место в региональном этапе Универсиады. Физкультурники уверенно выиграли матч — 3:0. Они получили звание чемпиона области среди вузов. Однако после матча на церемонии рукопожатия игрок УралГУФК Дмитрий Кузьмин в ответ на протянутую руку Антона Забелина неожиданно сильно ударил его в лицо кулаком.

Началась потасовка — кто-то пытался разнять дерущихся, кто-то пытался заступиться. В этот момент на поле выбежали болельщики УралГУФК. Среди них был Евгений Юрьевцев, брат чемпиона мира среди профессионалов в полутяжелом весе, основателя промоутерской компании Krusher Promotions Сергея Ковалева. Когда драка успокоилась, и участники стали расходится, он ударил игрока ЧелГУ в лицо. Причем, пострадавший даже не смотрел в его сторону. Потасовка вспыхнула вновь, тренерам пришлось опять успокаивать студентов.

Евгений Юрьевцев (слева), в отличие от знаменитого боксера Сергея Ковалева, решил прославиться вне ринга Фото: аккаунт «Евгений Юрьевцев» в «ВКонтакте»

Сам Евгений Юрьевцев отрицает участие в потасовке. «Впервые слышу», — ответил он корреспонденту «URA.RU». Еще один участник инцидента на условиях анонимности сказал, что после матча отдельные болельщики УралГУФК, среди которых мог быть Юрьевцев, хотели продолжить разборку на улице. Однако их успокоили свои же.

Тренер УралГУФК Антон Обухов не ответил на запрос корреспондента «URA.RU». Его коллега из ЧелГУ Сергей Курдаков отказался комментировать вопросы, не связанные с футболом. «Сборная УралГУФК объективно в этом сезоне была сильнее всех, и заслуженно выиграла турнир. Могу только поздравить ее тренеров и игроков. Все, что не касается футбола, не комментирую», — сказал тренер.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску сообщили корреспонденту «URA.RU», что обращений по факту драки между футболистами не зарегистрировано. За медицинской помощью по итогам инцидента футболисты не обращались.

Глава судейского корпуса Дмитрий Ашмарин добавил, что заседание КДК, где будут рассмотрены причины потасовки и наказаны виновные, состоится на следующей неделе.