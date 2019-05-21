Пост Рапопорта (слева) интересен сразу нескольким ФПГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Реформа свердловского правительства

Подготовка к Универсиаде-2023, заявку на которую подал Екатеринбург, столкнулась с первой проблемой. До сих пор не решен вопрос финансирования заявочной кампании со стороны уральского бизнеса. По информации «URA.RU», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готов пойти на хитрость, которую он в ближайшее время обсудит с клубом свердловских миллиардеров.

«На подготовительную часть Универсиады, переговоры с делегатами, которые должны будут проголосовать в итоге за наш город (сюда входят и поездки, и убеждения), нужно примерно 20 млн рублей. Кто выступит спонсором — пока неясно», — рассказал представитель областной администрации. Проект уже одобрен президентом России Владимиром Путиным, Универсиада должна пройти в год 300-летия Екатеринбурга.

Кресло Рапопорта могут обменять на 20 млн рублей и, возможно, последующее финансирование Универсиады-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник агентства утверждает, что для активизации крупного бизнеса губернатор готов пойти даже на серьезный аппаратный шаг и избавиться от одного из чиновников-долгожителей — министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Этот пост, как уточняется, станет разменной монетой в переговорах с крупным бизнесом.

«После чемпионата [мира по футболу 2018 года, отдельные игры которого прошли на „Екатеринбург Арене“], несмотря на обилие спонсоров и массу вложенных ими частных инвестиций, все лавры достались Рапопорту. После этого бизнес не хочет участвовать в очередном будущем триумфе министра спорта», — подтвердил представитель одной из крупных ФПГ.

Собеседник агентства уверен, что у отдельных групп влияния пост «может вызвать живой интерес». Более того, в узких кругах уже даже обсуждаются отдельные кандидатуры, которыми ФПГ готовы усилиться в правительстве области.

«От УГМК это вполне может быть [лояльный компании бизнесмен Юрий] Бочарников, у того хорошее лобби внутри компании, от „Синары“ — [гендиректор „Синары-Девелопмент“ Тимур] Уфимцев, у РМК — также масса достойных людей на управленческую должность», — объяснил источник.

В другой ФПГ, впрочем, возражают: пост регионального министра спорта «не связан с хоть сколько-то заметными полномочиями». В этой связи, как уверен представитель компании — потенциального участника будущих переговоров, на предложение главы региона у бизнеса может появиться встречное — «отдать пост одного из вице-губернаторов».

Об отставке Леонида Рапопорта начинают говорить при каждой реформе свердловского правительства. Считалось, что и осенью 2016 года, после ухода премьера Дениса Паслера, и осенью 2017-го, после выборов губернатора, за своего протеже вступался вице-премьер Виталий Мутко, с которым свердловского министра связывают теплые товарищеские отношения. В 2018 году от отставки министра спас чемпионат мира по футболу — поменять опытного чиновника перед главным спортивным мероприятием так и не решились.

Сам Леонид Рапопорт прокомментировал кулуарные обсуждения лаконично: «Я отвечу прямо: бред сивой кобылы!»