31 декабря в Югре останется рабочим днем Фото: соцсети

Члены югорского правительства гадают — хорошо или плохо, что губернатор ХМАО остается на Новый год в Ханты-Мансийске. Но в любом случае на длинные каникулы не рассчитывают. А вот начальник ОБЭП из Сургута, которого подозревают в пьянстве за рулем, может к 31 декабря уже смело рассылать резюме в поисках новой работы. И это еще не все югорские «Инсайды». Интереснее только то, сохранится ли 31 декабря в ХМАО рабочим днем.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор Югры на Новый год останется в Ханты-Мансийске

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова будет отмечать Новый год в Ханты-Мансийске. Возможно, что к ней в гости из Москвы приедут члены семьи. Однако на большие каникулы югорские чиновники могут не рассчитывать. Глава региона обычно выходит на работу уже 3—4 января и на этом отдых для ее подчиненных заканчивается. «Начинают проходить какие-то совещания, даются поручения. В общем, в более выгодной ситуации находятся те, кто в этот момент находится в отпуске», — обсуждают в Белом доме.

31 декабря в Югре останется рабочим днем

Вероятно, 31 декабря в 2019 году в Югре так и останется рабочим днем. Обсуждения по этому поводу в региональном правительстве были. Однако конкретных инициатив о его переносе так и не поступило. Все ждали заявления на этот счет президента РФ Владимира Путина. Он на пресс-конференции заявил, что саму идею о том, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем одобряет. Но не уверен, что принимать такое решение в спешке нужно уже в 2019 году. «После таких слов главы государства, вряд ли кто-то из югорских чиновников будет будировать этот вопрос», — переговариваются сплетники.

Оскандалившегося полицейского из Сургута уволят

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Ходят слухи, что после произошедшего скандала в Сургуте с начальником городского ОБЭП Александром Тетерятниковым, его ждет увольнение, вне зависимости от исхода самой служебной проверки. Поскольку история получила слишком большой резонанс. «Даже если вдруг выяснится, что не он находился за рулем машины в нетрезвом состоянии, это ничего не поменяет. Все будут говорить о том, что полиция просто пытается выгородить своего человека из системы. А самое смешное, что полного видео, где можно было бы все увидеть, так и не нашлось. Хотя везде на дорогах установлены камеры видеонаблюдения», — шепчутся слухмейкеры.

Югорчане банкротят автосалоны наличкой

Рассказывают, якобы в ХМАО могут закрыться несколько крупных автосалонов, причем по крайне необычной причине. Югорчане стали чаще покупать новые автомобили за наличные деньги, а не в кредит, а также отказываются от дополнительных услуг — например, ковриков в машину. «Автосалоны зарабатывают не за счет продажи автомобилей — от этого они получают лишь небольшие проценты, а за счет продажи в кредит и допников. А сейчас люди говорят — зачем мне нужно это за бешенные деньги, лучше закажу в интернете», — отмечают инсайдеры.

В «Сургутнефтегазе» лишают сотрудников новогодних премий

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы в «Сургутнефтегазе» объявлена масштабная кампания по лишению сотрудников премий. Речь идет о так называемой 13-й зарплате, а также квартальной выплате, которую обычно нефтяники получают в конце года. «Какой-нибудь мастер в цеху благодаря таким выплатам обычно получают еще полторы зарплаты на руки, а то и две — если коэффициент повышен за какие-нибудь заслуги. Поэтому сейчас во всех подразделениях активно работают контролирующие структуры в поисках нарушений, а лишают сразу всех, а не кого-то одного», — отмечают собеседники. Но ходят и другие слухи, что якобы руководство «Сургутнефтегаза» рассматривает возможность увеличить новогодние выплаты сотрудникам. «Тогда непонятно, почему выросло число проверок», — недоумевают инсайдеры.

Школьники нашли замену снюсу

Говорят, новости о запрете продажи снюсов (жевательный табак — ред.) школьникам в ХМАО активно обсуждается в соцсетях. Юные югорчане якобы делятся там опытом использования замены снюса. «Одни говорят, что можно наклеить несколько никотиновых пластыре и будет эффект, как от снюса. Другие считают, что жевать можно и табак из обычных сигарет, хотя их продажа и запрещена школьникам уже давно. Так что возможно, будут еще законодательные инициативы, чтобы оградить несовершеннолетних от никотина», — обсуждают инсайдеры.

Глава Сургутского района уволил подчиненного из-за скандала после визита губернатора

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил начальника управления по организации деятельности администрации Александра Кожина из-за инцидента во время визита в муниципалитет губернатора Югры Натальи Комаровой. Якобы глава службы протокола не посадил в президиум мэра Лянтора Сергея Махиню и тот остался в зрительном зале. Трубецкому так не понравилась эта ситуация, что он затем прямо во время аппаратного совещания распорядился написать Кожину заявление об увольнении. «Так мало того, глава района не давал возможность своему подчиненному написать заявление на уход в отпуск с последующим увольнением, чтобы тот не имел возможность забрать стимулирующие выплаты», — шепчутся сплетники.

В Югре политпартии готовятся к pr-войне из-выборов

Ходят слухи, что в городе Советский уже разворачивается настоящая война между политическими партиями из-за предстоящих в 2020 году выборов мэра и местной думы. Наиболее жесткие столкновения там будут происходить между коммунистами, для которых эта территория является одной из базовых в Югре, и единороссами. Якобы лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев обращался к спикеру окружной Думы Борису Хохрякову приструнить пиарщика от «Единой России» Владимира Дмитриева. «Дескать, чтобы не доводить ситуацию в информационном поле до критической. Но какой-то конкретной реакции не последовало», — переговариваются сплетники.

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