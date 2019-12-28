Свердловские инсайды

С Новым годом! Картинка: соцсети

Предновогодние дни — лучшее время для откровений функционеров всех мастей — под бокал игристого. Подчиненные свердловского губернатора Евгения Куйвашева узнали новые задачи от шефа и готовятся к сложному году. А сам глава региона никого не принимает. Пока секретарь «Единой России» Виктор Шептий отмечает победу над оппонентами, битва за пост лидера партии разворачивается в ЛДПР. А от обновленного «клуба генералов» ждут новых громких дел. Всё это и не только — в новых «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор придумал стратегическую задачу для чиновников…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

У первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова — новая головная боль. Во время недавней поездки в Невьянск глава региона проникся идеей развития малых городов, рассказывают в его окружении. «Куйвашев сказал, что, конечно, Екатеринбург — наша столица, но нужно развивать и уральскую глубинку», — рассказал инсайдер. По его словам, Куйвашев попросил чиновников обратить особое внимание на три города: Невьянск, Нижний Тагил и Ирбит. Те в панике: задача правильная, но исполнять ее придется без дополнительных денег. Отвечать за все придется Орлову, который и так курирует все нацпроекты на Среднем Урале.

…но ее тут же попытался перехватить Россель

Бывший губернатор Свердловской области, а ныне сенатор Эдуард Россель допустил аппаратную ошибку. На следующий день после совместной поездки с Куйвашевым в Невьянск парламентарий выступил со своим планом восстановления исторических объектов в Нижнем Тагиле, забыв упомянуть автора идеи — Куйвашева. Опытные аппаратчики расценили речь экс-главы региона как попытку забрать себе проект по развитию небольших городов, а именно сбор и распределением финансов. «Такая торопливость может быть воспринята скептически», — рассуждает завсегдатай «белого дома».

Куйвашев с головой ушел в бумаги и никого не принимает

Говорят, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рабочую субботу, 28 декабря, никого не принимает. Желающие прорваться к нему на прием — кто по работе, кто просто поздравить получили категорический отказ. Редкие посетители кабинета главы региона (их вызвал сам лидер Среднего Урала) рассказывают, что Куйвашев с головой погрузился в бумажную работу, видимо, решив закрыть максимальное количество бюрократических вопросов. Рассказы чиновников об увиденном своим знакомым и дальше уже успели обрасти легендами и самые последние слушатели этих сплетен утверждают, что пачка документов, ожидающая подписи губернатора сегодня «высотой чуть ли не полметра».

Тост депутата Госдумы рассорил свердловскую элиту на приеме у Куйвашева

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Госдумы недовольны, что на предновогодней школе мэров от их имени выступал парламентарий Андрей Ветлужских, рассказывают слухмейкеры. Чтобы получить возможность произнести тост за жителей области в присутствии губернатора, он якобы проявил недюжинные аппаратные способности. Коллеги по Госдуме намекают, что у них больше заслуг для тоста, а Ветлужских — ставленник забытой команды бывшего полпреда президента России в УрФО Игоря Холманских — поэтому, по их мнению, «сбитый летчик».

За свердловскими политиками будут следить на новогодних каникулах

По слухам, свердловских политиков попросили максимально скромно вести себя на предстоящих новогодних каникулах, особенно за рубежом. Легенда такая: якобы специально обученные люди собираются просматривать, какие фото и с какими геотегами с отдыха они будут постить в соцсетях, какие комментарии будут оставлять под сообщениями других пользователей. Если политики будут вести себя неподобающе, например публиковать фото в пьяном виде, их в первые рабочие дни 2020 года будут ждать серьезные проблемы.

Бабушкина демотивировала клерков Заксобрания

Обитатели Заксобрания до сих пор не могут прийти в себя после итогового собрания аппарата, депутатов и их помощников. Все собравшиеся на встречу в середине недели ожидали поздравлений и теплых слов спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной. Но вместо этого председатель обвинила сотрудников своего аппарата и помощников всех депутатов в неорганизованности. Свидетели утверждают, что Бабушкина даже намекнула, что штат помощников в новом году будет сокращен. В итоге у клерков Заксобрания пропало праздничное настроение, а депутатам пришлось успокаивать своих помощников. Они косо смотрят на спикера: почему она определяет, сколько помощников им иметь?

Игорь Торощин возглавит свердловскую ЛДПР

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский слухмейкеры удивлены чрезвычайной активностью, которую развил в области депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин. В последние месяцы он начал активно ездить по муниципалитетам, выступать с инициативами и бывать на публичных мероприятиях. Не исключено, что активизация Торощина связана с его планами возглавить региональное отделение ЛДПР. По непроверенной информации, депутат уже всесторонне прорабатывает возможность такого решения с руководством партии.

Враги Шептия присягнули ему на верность

Говорят, что лидер свердловских единороссов Виктор Шептий окончательно нивелировал поднятый год назад вопрос о возможности своей отставки. В январе 2019 года группа внутрипартинйых активистов попыталась провести переворот в партотделении, подговорив большинство делегатов внутрипартийной конференции избрать новым секретарем не Шептия. Якобы в последний момент демарш был отменен, а секретарю дали ровно год на нормализацию ситуации в партотделении.

По слухам, к годовщине с момента неудавшегося переворота Виктору Шептию удалось провести переговоры со всеми оппонентами и убедить их встать на свою сторону. Теперь единоначалию в партотделении ничего не угрожает и вопрос о смене секретаря партотделения подниматься более не будет.

Глава свердловских справедливороссов станет депутатом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вполне возможно, что уже в начале 2020 года депутат свердловского Заксобрания Андрей Жуковский откажется от мандата. Он возглавил омское отделение «СР», где проживает и работает почти год, и у него не хватает времени на парламентскую работу на Среднем Урале. Не исключено, что мандат Жуковского будет передан действующему руководителю свердловских справедливороссов Андрею Кузнецову.

Лидер свердловских коммунистов учит китайский язык

Есть версия, что после недавней поездки в Китай вместе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев стал фанатом этой страны. Якобы в частных разговорах он громко восхваляет экономику и культуру КНР, предлагает публиковать материалы об этой стране в партийной прессе и даже, возможно, начал учить китайский язык. Однопартийцы Ивачева не исключают, что следующим шагом станет массовый прием в свердловскую КПРФ представителей проживающей в регионе китайской диаспоры.

Пьющим депутатам зарезервировали койки в наркодиспансерах

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неожиданную байку рассказывают о некоторых депутатах свердловского парламента, замеченных ранее в злоупотреблении спиртным. Якобы парламентарии заранее решили перестраховаться и тайно договорились с руководителями некоторых наркодиспансеров, чтобы за ними зарезервировали пару коек в VIP-палатах. Если депутаты не смогут самостоятельно прекратить употребление алкоголя после новогодней ночи, то медики помогут им это сделать с помощью медикаментов.

Из-за закона о выборах мэров подставились сразу два статусных единоросса

В свердловском Заксобрании обсуждают казус, произошедший во время голосования за проект закона о возвращении прямых выборов мэра (автор — депутат Вячеслав Вегнер). В аппарате обратили внимание на то, что вопреки общему мнению единороссов за проект проголосовали два представителя парламентского большинства — Валентин Лаппо (по другим данным, он проголосовал против) и Андрей Коробейников. «Потом они объяснили однопартийцам, что это была техническая ошибка. Но неприятное ощущение осталось», — глумится коллега депутатов.

Володин отказался работать вместе со всеми

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, говорят, решил в очередной раз продемонстрировать тезис о том, что он «тоже тут власть». Теперь целью, однако, стал не мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Утверждается, что Володин где-то раскритиковал идею главы региона перенести рабочий день с 31 на 28 декабря. Демонстрацией этого «бунта», объясняют слухачи, стало распоряжение для всего аппарата гордумы: 28 отдыхать, а 31 выйти на работу, как и положено. Отреагирует ли на такое неповиновение областная администрация, станет понятно уже в новогодние каникулы.

Вихарев намерен забрать мандат у Вегнера

Есть версия, что депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев будет выдвигаться на выборах в Заксобрание в 2021 году по Белоярскому одномандатному округу. Не исключено, что такой выбор будет сделан из-за некоего конфликта между Вихаревым и действующим депутатом по этой территории Вячеславом Вегнером. Возможно, что в ходе кампании скрытое противостояние выйдет в публичную плоскость.

Заместитель Высокинского получил спецзадание в Белоруссии

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов, который в администрации также курирует вопросы транспорта, отныне отправляется в рабочие поездки в Белоруссию (часть коммунальной техники приходит оттуда) со специальным заданием. Рассказывают, что во время поездки в Белоруссию мэру Александру Высокинскому так понравились местные самогон и сало, что своему заместителю он поручает брать в командировки отдельную сумку под продукты.

Шарапов с размахом отметил день рождения в кабинете спикера думы

В отсутствие спикера Игоря Володина представитель свердловского губернатора в думе Екатеринбурга Анатолий Шарапов отметил в его кабинете свой день рождения. На празднование, говорят, были приглашены чиновники мэрии и ряд недружественных председателю депутатов. Как намекают гости торжества, Шарапов вел себя в кабинете спикера по-хозяйски. Это, впрочем, никого особенно не удивило, поскольку в Сером доме давно шутят, что гордумой в последнее время управляет Шарапов, а не Володин.

Вице-мэр Екатеринбурга поплатится за откровенность в парикмахерской

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин, принимая праздничный вид в одной из элитных парикмахерских, разоткровенничался со своим мастером. Говорят, что, изливая душу, Бирюлин даже дошел до критики в адрес своих коллег. «В мэрии работает только он один, остальные занимаются ерундой, и вообще всех надо гнать из администрации», — передает примерное содержание спича случайный свидетель. Бирюлин не учел, что не он один из муниципальных служащих может позволить себе посещать салоны красоты: клиент в соседнем кресле в этот же день донес точку зрения вице-мэра до руководства города и крупного бизнеса.

В Telegram новый канал — от его появления станет плохо всем мэрам

У глав свердловских муниципалитетов — новая головная боль. В Telegram с 25 ноября появился новый канал «ЗаЕКАДье», который целиком посвящен работе органов местного самоуправления. Правда, сообщает он не о достижениях народного хозяйства и успехах мэров, а собирает в свою ленту весь мрак реальной жизни из пабликов малых городов Среднего Урала. У канала пока 590 подписчиков, но слухмейкеры заверяют, что чиновникам всех уровней прозрачно намекнули, мол, канал неплохо добавить в обязательные к прочтению ресурсы, поскольку информация там появляется «не просто так». Тем более, что администраторы канала стали формировать еженедельные рейтинги глав муниципалитетов и негативного в этих рейтингах пока больше, чем позитивного.

Активность силовиков заставила чиновников задуматься

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новое руководство ФСБ в лице Алексея Зиновьева в последние недели успешно отработало систему ведения резонансных дел в отношении высокопоставленных фигур, обсуждают осведомленные наблюдатели. «Говорят, в наступающем году эта практика расширится», — транслирует переживания статусных госслужащих частый гость правительственной курилки.

Главу МЧС отправляют в отставку…

В свердловском МЧС обсуждают информацию о возможной отставке в следующем году начальника регионального главка Виктора Теряева. Вроде бы объективных служебных предпосылок к тому нет — вверенную ему структуру не лихорадит. Но, как рассказывают слухачи, Теряеву может аукнуться история с сыном: в августе, напомним, сын главы МЧС был задержан в Тюмени по подозрению в организации проституции. «Отца сразу увольнять не стали, но такие инциденты не забываются», — подчеркивает собеседник агентства.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…и в управлении МЧС готовятся к коллапсу

Не менее, чем судьба начальника главка, сотрудников МЧС беспокоит их собственная судьба: жизнь главка после Нового года резко изменится. Дело в том, что пожарные части с 2020-го года переходят на новую систему управления: юридические лица пожарных частей по всей области ликвидируют, работников переводят в штат областного управления МЧС. Численность главка при этом, понятное дело, резко возрастет — на несколько тысяч человек. «Первое время будет знатный бардак», — уверены старожилы-бюрократы из МЧС.

Свердловские власти задабривают силовиков

Свердловское МУГИСО покупает силовикам квартиры. Об этом рассказывают слухмейкеры, ссылаясь на состоявшуюся сделку, в рамках которой двое апартаментов в 2019 году были куплены для сотрудников Следственного комитета. Говорят также, что улучшение качества жизни правоохранителей — понятно, влиятельных — не завершится. На 2020-й запланирована покупка еще нескольких объектов недвижимости.

Вдова покончившего с собой начальника СвЖД получит многомиллионный иск после праздников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники в Уральской транспортной прокуратуре рассуждают о деталях дела начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который покончил жизнь самоубийством, и иска к его жене. Майя Бутко уже вступила в права наследства и получила в собственность две квартиры в Москве, квартиру в Сочи, усадьбу на Рублевском шоссе стоимостью свыше 500 млн рублей, а также банковский счет мужа с 300 млн рублей. Теперь ее ждет иск на 164 миллиона рублей, который поступит сразу после новогодних каникул, намекают инсайдеры.

Свердловская элита придумала для своих детей дорогое увлечение

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Свердловские высокопоставленные чиновники и бизнесмены придумали для своих детей новое увлечение. Источники «URA.RU» рассказывают, что новым писком моды среди богачей стала отправка своих чад на курсы по инвестициям. Что примечательно занятия проводятся не для подростков, а малышей — от 5-7 лет. «Родителям обещают, что так их дети научатся инвестировать на уровне рефлексов. Но на деле, сами родители становятся целевой аудиторией этих финансистов, их убеждают регистрировать счета и тратить средства», — поделился собеседник агентства.

Екатеринбургский парк Маяковского готовят к осаде ветеранов

Свердловские чиновники опасаются серьезного конфликта между представителями ветеранских организаций и екатеринбургской молодежной тусовкой на почве грядущих изменений в ЦПКиО имени Маяковского. Новый директор парка Екатерина Кейльман публично выражает несогласие с патриотичными проектами, который создал на территории экс-руководитель, генерал Роман Шадрин. А тот открыто критикует Кейльман в соцсетях и даже дает советы новоявленному управленцу. «Похоже, что 2020 год будет богат на громкие „сливы“, не исключены даже протесты патриотов в парке», — шепчутся в кулуарах.

Главврачу ОДКБ напомнят, что его протеже потерял силу

Главврачу ОДКБ Олегу Аверьянову не до праздников: слухмейкеры утверждают, что у правоохранительных органов серьезные вопросы к расходованию больницей финансовых средств. Вопросы вызывают и размеры бонусов, которые получил руководитель перед Новым годом. «Аверьянов был назначен на пост в период, когда один из ключевых постов в региональной политике занимал Владимир Тунгусов — и, вероятно, считает себя неуязвимым и самостоятельным», — намекает источник. Ситуация настолько напряженная, что Аверьянова, возможно, придется даже отказаться от намеченной поездки на дорогостоящий горнолыжный курорт.

Отставку Шелякина лоббировал бывший министр

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интересные подробности борьбы за пост главы ТФОМС всплывают в последние дни декабря. Слухмейкеры шепчутся о том, что за «сносом» Валерия Шелякина, отстраненного месяц назад после 9 лет руководства, стоит бывший министр здравоохранения Свердловской области Владимир Климин. Последний, вопреки слухам, с горизонта не пропал и в последнее время развивал одно из направлений в строительстве медкластера в Академическом. Влиять на распределение бюджетных денег, стекающихся в ТФОМС, Климину, говорят, тоже интересно.

К Яну Габинскому вопросы из-за «Клиники сердца»

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Деятельность одного из самых статусных врачей региона, Яна Габинского, заинтересовала контролирующие органы. Рассказывают, что правоохранительные органы начали финансовую проверку, которая показала, что часть бюджетных средств была переведена в «Клинику сердца» Габинского. В кулуарах шепчутся, что заслуженный врач России также мог собирать благотворительные взносы на развитие организации, но использовать их на глубоко личные цели. Часть, намекают наблюдатели, досталась и топ-менеджменту клиники, который получил баснословные годовые премии. Проверка силовиков продолжается, утверждает инсайдер.

В УГМУ проблемы с аттестацией

В главном уральском медицинском вузе проблемы с аттестацией. Инсайдеры рассказывают, что руководство Уральского государственного медицинского университете трижды отправляло документы в Москву — в конце октября, в ноябре и декабре, причем осенние попытки были неудачными. Сейчас в вузе ждут вердикта федералов. В случае, если аттестация по ряду причин (состояние учебной части, материальной базы, общежитий) не состоится, возникнут серьезные системные проблемы в подготовке специалистов.

В Демидовской больнице начали закрывать вакансии мигрантами

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Демидовской больнице, откуда летом массово уволились врачи, нашли выход из положения. Поговаривают, что на работу начали принимать специалистов, приехавших из Таджикистана. Таким образом закрыли почти все вакансии в хирургическом отделении — осталось одно свободное место. Сложнее обстоит ситуация в других отделениях больницы. На сегодняшний день в Демидовской больнице открыта 31 вакансия: в основном это врачи, несколько ставок медсестер и один медтехник. Врачам предлагают зарплату от 25 тысяч рублей в месяц, медсестрам от 15 тысяч, медтехнику 13-15 тысяч рублей. «URA.RU» писало о массовом увольнении врачей разных специальностей в Демидовской больнице: вслед за ними написали заявления об уходе все хирурги ГКБ № 1.

Уничтожение молокозавода под Сухим Логом может быть диверсией конкурентов

Пожар на предприятии по производству молока и мяса «Новопышминское» в Сухоложском районе мог быть не случаен, намекают силовики. Обстоятельства возгорания еще выясняются, но дознаватели отрабатывают версию о том, что произошел поджог. Предприятие входило в рейтинг «100 Лучших товаров России», имело контракты с постоянными потребителями — и это могло кому-то помешать. Сейчас больницы и детсады района, получавшие молоко из «Новопышмыинского», срочно ищут нового подрядчика.

Главред «Областной газеты» удивил всех появлением на людях

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На последней в этом году встрече вице-губернатора Сергея Бидонько с главными редакторами свердловских СМИ произошла интересная ситуация. На встречу приехал руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин, который, избегая своего увольнения, долгое время официально находится на больничном. Присутствовавшие журналисты запомнили саркастичное замечание главы Союза журналистов Александра Левина при появлении Полянина в зале: «Его, наверное, на „скорой помощи“ привезли».

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