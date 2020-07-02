В команде губернатора Махонина обсуждают отставку мэра Перми

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию показала неготовность некоторых глав в Пермском крае к выборам губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию в Пермском крае стало проверкой команды нового губернатора Дмитрия Махонина — готова ли она к сентябрьским выборам главы региона. По версии собеседников URA.RU, организация плебисцита в отдельных территориях, в том числе в Перми, ставит под вопрос грамотное проведение губернаторской кампании, многие подходы будут изменены.

Предварительный результат по Пермскому краю на 00:30 — 70,9% голосов «за», явка составила 52,9% (обработано 68,9% протоколов). Главными аутсайдерами по явке стали Александровск (39,7%), Пермь (по данным на 18:00 — 39,5%), Березники (41,5%). Источники URA.RU отмечают, что объяснить цифры Александровска можно временным безвластием (главу округа депутаты выберут 2 июля), а в Березниках — вспышкой коронавируса (город на третьем месте в крае по числу зараженных: инфекция выявлена у 138 человек). Но даже несмотря на это оргвыводы будут сделаны и здесь.

Однако основное внимание собеседники уделяют столице края. «Там сработал какой-то пермский авось, — считает политолог Алексей Чусовитин.

— Непонятно, как здесь будет проводиться губернаторская кампания. Если большой федеральный проект, по сути, провалили, не смогли выстроить логистику и управленческие цепочки даже по голосованию по поправкам».

Организация голосования в территориях Пермского края — повод задуматься перед предстоящей губернаторской кампанией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник, близкий к правительству Пермского края, считает, что голосование по поправкам пришлось весьма кстати. «Оно позволило заблаговременно — до выборов губернатора — выявить бардак, который устроили в отдельных территориях. Речь, прежде всего про Пермь и Пермский район, которыми руководят Дмитрий Самойлов и Александр Кузнецов соответственно», — считает собеседник агентства.

Источник, знакомый с ситуацией полагает, что карьере мэра Перми ничего не грозит. «Ответственность скорее всего будет лежать не на нем, а на одном из замов. Но даже в этом случае говорить даже о выговоре нет смысла — то, что Пермь будет в аутсайдерах, политтусовка говорила еще месяц назад. Никто не ждал от города прорыва», — утверждает инсайдер.

Другой собеседник напоминает, что краевая администрация не имеет полномочий уволить Самойлова и Кузнецова: «Будут искать рычаги воздействия на глав, которые отбились от рук. До выборов губернатора осталась пара месяцев».

Источник из администрации губернатора Пермского края не исключает кадровых перестановок.

«По тем территориям, где низкая активность, будут отдельно смотреть причины и принимать решения вдоль до кадровых. Потому что апатия людей — это, прежде всего, показатель их отношения к тому, как решает их проблемы местная муниципальная власть», — убежден собеседник.

Получить оперативный комментарий администрации Перми и Пермского района на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе губернатора Пермского края URA.RU отметили, что активность избирателей ожидаемая, как и результат.