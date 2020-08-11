Глава свердловского МУГИСО готовится к увольнению

Зырянов уже четыре года работает врио министра и заявляет о готовности покинуть пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перестановки в одном из самых конфликтных министерств Свердловского правительства: врио главы ведомства Сергей Зырянов готов в ближайшее время покинуть пост, утверждают собеседники URA.RU. На его место претендует человек из команды бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова и чиновник, близкий нынешнему губернатору Оренбурга Денису Паслеру.

Николаева начинала работать помощником, а сейчас может претендовать на пост министра Instagram Елены Николаевой

Причинами предстоящей отставки Сергея Зырянова называют состояние его здоровья и возраст — в следующем году министр отметит 65-летний юбилей. Нормы ФЗ о госслужбе с изменениями от 2013 года позволяют продлять срок полномочий руководителя до 70 лет, но у него нет таких планов.

«Зырянов уже четыре года в статусе и.о, он на пороге пенсии. На продление полномочий не претендует и в частных разговорах признается, что готов уйти. Даже когда шла мобилизация для голосования по Конституции, министр не прилагал усилий по мобилизации сотрудников, намекая, что в случае критики готов положить заявление на стол», — рассказывают источники в министерстве. Зырянов не ответил на звонок URA.RU.

Одним из вероятных кандидатов на пост главы МУГИСО называют действующего первого замглавы ведомства Елену Николаеву, подчеркивая, что в последние полгода она развила бурную активность.

Замминистра старается общаться с подписчиками, а ее профиль больше напоминает страницу бьюти-блогера Instagram Елены Николаевой

По данным сервиса «Яндекс Новости», Николаева за полгода была героем 98 публикаций, а Сергей Зырянов за тот же период — 266. При этом министерство управления госимуществом — достаточно закрытая структура, и позицию ведомства обычно представляет именно министр. Кроме того, с января по июль число упоминаний Зырянова падало, а Николаевой росло.

Потенциальный кандидат в министры делает ставку и на социальные сети: в конце мае она завела аккаунт в Instagram (на момент подготовки публикации у замминистра 563 подписчика). На несколько месяцев из классического профиля чиновника с фотографией на рабочем месте и поздравлениями с цеховыми праздниками она сделала бизнес-страницу с цитатами и студийными портретами. Николаева отвечает подписчикам в комментариях и в какой-то момент даже копировала стиль Евгения Куйвашева с ответами-картинками, сделанными в «Заметках» на айфоне, но быстро отказалась от такого оформления.

Несмотря на то, что Николаева занимает пост первого заместителя министра, она не является человеком Сергея Зырянова, зато ее называют членом команды экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова.

Они вместе работали в уральском полпредстве более десяти лет назад (он — начальником контрольно-ревизионного отдела, она — его помощницей). Затем вместе продолжили работу в МУГИСО: она быстро прошла путь от специалиста до начальника департамента земельных отношений. После ареста Пьянкова в апреле 2016 года Николаева стала врио первого замминистра, а в 2019 году Евгений Куйвашев утвердил ее в этой должности.

Пьянков покинул пост в 2016 году, но в министерстве остались близкие ему сотрудники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Никакой такой информации [у меня] нет», — заявила Николаева, комментируя информацию о возможном назначении главой МУГИСО. При этом она подчеркнула, что неверно называть ее человеком команды Алексея Пьянкова: «Я работаю сейчас с Сергеем Михайловичем [Зыряновым]. Вопрос [о команде] не совсем корректен, потому что я работала под руководством разных людей и сейчас выполняю рабочие обязанности».

В числе менее вероятных претендентов на пост министра называют Сергея Сосновских. Ему 39 лет, с 2008 года он работал в юридическом управлении правительства Свердловской области, с 2012 года был руководителем аппарата правительства при премьере Денисе Паслере, собеседники утверждают, что Паслер доверял ему. В МУГИСО чиновник пришел в 2016 году, с 2017 — заместитель главы МУГИСО.

Собеседники в министерстве отметили слабость шансов Сосновских, объяснив это его конфликтностью и малой погруженностью в профильные процессы. Заместитель министра не ответил на звонок URA.RU.

В случае отставки Зырянова согласие на назначение нового главы ведомства должны дать депутаты Законодательного собрания региона. Если они одобрят кандидатуру, предложенную губернатором Евгением Куйвашевым, глава региона своим указом утвердит нового министра в должности.