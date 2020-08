В пятницу учимся писать музыку и создавать истории

Познакомимся с новым подкастом о музыкальном мире. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

14 августа, в пятницу, предлагаем вам выбросить из головы проблемы, накопившиеся за неделю, и освободить место под новые увлекательные знания: какого музыкантам на карантине, как создаются шедевры мультипликации, как живет Ботанический сад без гостей и какой спектакль можно увидеть из собственной ванной. Подробнее — в новой подборке рекомендаций URA.RU.

Что сделать утром?

Начните день с онлайн-прогулки по петербургскому Ботаническому саду . Во время трансляций сотрудники организовывают для зрителей экскурсии по оранжереям и делятся интересными рассказами о растениях, которые здесь можно увидеть. Природный оазис и нескончаемое лето в прямом эфире доступно до конца августа.

Что сделать днем?

Поговорить о музыке. Или послушать. В новом эксклюзивном подкасте «Фермата» журналист Алексей Мунипов исследует музыкальный мир, знакомит нас с новыми песнями и помогает по-новому взглянуть на старые. Первый сезон — о музыке изоляции: почему люди массово сочиняют песни про страшные болезни; как выживают музыканты и другие участники индустрии без туров и концертов; будет ли музыка прежней после пандемии. В первых выпусках узнаем о песнях этого карантина и поговорим с Ильей Лагутенко.

Научитесь сами рассказывать и создавать увлекательные истории на уникальном онлайн-курсе от студии Pixar . Лидеры индустрии совершенно бесплатно делятся опытом на обучающем ресурсе Khan Academy. Среди преподавателей курса — режиссеры, аниматоры, художники и продюсеры Pixar, в частности, Марк Эндрюс («Храбрая сердцем»), Пит Доктер («Вверх») и Санжей Патул («Рататуй»). Курс состоит из 6 частей и позволяет не только постичь азы сторителлинга, но и погрузиться в творческую атмосферу команды Pixar.

Что сделать вечером?

Послушать спектакль, лежа в ванне. Американская театральная компания This Is Not A Theatre Company в период, когда Нью-Йорк стал эпицентром пандемии covid-19, выпустила аудиоспектакль для прослушивания в горячей ванне . Он не рассказывает о трагедии, наоборот — создает ситуацию максимального покоя и умиротворения. Идеальное завершение рабочей недели.