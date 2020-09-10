Инсайды ХМАО: приедет весь воровской бомонд

В региональном правительстве уже мало кто понимает, как будет выглядеть его новый состав — новости о возможных отставках появляются по несколько в сутки. У силовиков дела не лучше — пришел инсайд об отставке главы Росгвардии. А еще смерть авторитетного вора ворвалась в повестку и спутала карты политическому истеблишменту.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Губернатор ХМАО зарегистрируется в TikToK
Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова после переизбрания собирается завести аккаунт в TikTok. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся социальных сетей с очень молодой аудиторией. «В TikTok пока никого нет из югорских политиков. Ниша абсолютно свободна. Главный вопрос — с каким контентом туда заходить. Это видеоплатформа и там должны быть стильно сделанные ролики. Вот над этой задачей сейчас и думают пиарщики из правительства», — шепчутся в кулуарах югорского Белого дома.
Главе депспорта ХМАО не достанется кресла в новом правительстве
Поговаривают, что глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не войдет в состав нового окружного правительства. По слухам, на своем посту он так и не успел отметиться какими-то громкими успехами, зато в последнее время спортучреждения и федерации ни раз были вовлечены в коррупционные скандалы. «Так что Артамонову можно смело подыскивать себе новое место работы за пределами Югры. Возможно, он вернется на родину, в Удмуртию», — выдвигают версии сплетники.
Смерть вора в законе Зятька спутала планы правительства ХМАО
Ходят слухи, что в правительстве ХМАО злятся из-за смерти вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек. Якобы чиновники недовольны, что она произошла перед выборами и инаугурацией главы региона Натальи Комаровой. «Весь негатив перед выборами губернатора Югры тщательно гасился. В паблик старались выносить достижения властей, позитивные события, типа открытия набережных и создания образовательных центров. А после смерти Зятька все федеральные СМИ полощут криминальную изнанку региона. Ну, куда это годится?» — в сердцах восклицают чиновники.
Глава Сургутского района допустил досадный ляп в соцсетях
В медиатусовке обсуждают пиар-ошибку главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Чиновник выложил в свой аккаунт в социальных сетях пост про переселение из аварийного жилья, а в качестве иллюстрации поставил снимок семьи преуспевающего бизнесмена из Сургута. «Может быть, у предпринимателя и действительно была какая-то хибара в Сургутском районе, которая пошла под снос. Но он явно не будет жить в соцжилье, которое ему предоставлено мэрией. Так что красивая картинка вряд ли соответствует правде жизни. Пиарщики Трубецкого явно перестарались», — смеются злопыхатели.
Бывший вице-мэр Нефтеюганска затягивает рассмотрение дела в суде
Ходят слухи, что бывший вице-мэр Нефтеюганска Андрей Метелев старается затянуть в суде рассмотрение уголовного дела, чтобы избежать ответственности за подделку больничного, в чем он обвиняется. Срок давности по такому виду преступлений заканчивается в начале 2021 года. «Пока у экс-чиновника получается реализовывать план. Он вместе с адвокатом постоянно пишет ходатайства об откладывании судебных заседаний под разными предлогами. Примерно половина дистанции у Метелева таким образом уже пройдена», — злятся силовики.
Власти Нижневартовского района потратили деньги на гаджеты
Власти Нижневартовского района сделали необычный подарок первоклассникам. Каждому, кто впервые пошел в школу, подарили по планшету. «Когда в школах началось дистанционное обучение, стало понятно, что далеко не в каждой семье есть необходимое количество компьютеров — детей может быть и двое, и трое, а устройство одно. Теперь, если дистант вернется, проблем со связью у школьников быть не должно», — рассказывает информатор, добавляя, что далеко не каждый муниципалитет ХМАО додумался до такого простого решения проблемы и теперь на идею местного депобразования смотрят с завистью чиновники-соседи.
Главе Росгвардии ХМАО прочат отставку
Слухмейкеры из числа силовиков предсказывают скорую отставку главы Росгвардии ХМАО Евгения Федоткина. По мнению инсайдера, Федоткин уедет служить в другой регион. «Претензий к работе Росгвардии и конкретно к Федоткину никаких нет, просто человек меняет место службы, что для силовиков обычное дело. Вероятно, возглавит структуру где-то ближе к Москве, где теплее», — считает слухач, добавляя, что на его место претендует
Вернувшийся в Нижневартовск шеф полиции начал репрессии
Поговаривают, что вернувшийся из длительной командировки на Северный Кавказ шеф Нижневартовской полиции Фанис Хаматов, ищет замену своим заместителям. «Пока его не было в городе, обстановка хоть и характеризовалась как стабильная, но были допущены серьезные проколы — ППС расслабилась, кадровый дефицит никак не решается. Он якобы обвинил в этом своих заместителей, которые не справились с задачами и сейчас ищет им замену», — рассказывает инсайдер. По мнению информатора, постов могут лишиться два ближайших соратника Хаматова.
На похоронах Зятька ждут весь воровской бомонд России
Говорят, что силовики будут внимательно следить за элитой криминального мира, которая приедет на прощание с погибшим вором в законе Владимиром Зятьковым. Воровской этикет предполагает обязательное присутствие на таких мероприятиях, даже при наличии проблем с законом. «Не исключено, что на прощание с Зятьковым приедут те, кто находится в федеральном розыске. И это будет редкая возможность для правоохранительных органов их задержать», — обсуждают слухмейкеры.
Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.
Подписывайтесь на URA.RU в