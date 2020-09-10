Инсайды ХМАО: приедет весь воровской бомонд

13 сентября — Единый день голосования Коллаж: URA.RU

В региональном правительстве уже мало кто понимает, как будет выглядеть его новый состав — новости о возможных отставках появляются по несколько в сутки. У силовиков дела не лучше — пришел инсайд об отставке главы Росгвардии. А еще смерть авторитетного вора ворвалась в повестку и спутала карты политическому истеблишменту.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ХМАО зарегистрируется в TikToK

Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова после переизбрания собирается завести аккаунт в TikTok. Сейчас это одна из самых динамично развивающихся социальных сетей с очень молодой аудиторией. «В TikTok пока никого нет из югорских политиков. Ниша абсолютно свободна. Главный вопрос — с каким контентом туда заходить. Это видеоплатформа и там должны быть стильно сделанные ролики. Вот над этой задачей сейчас и думают пиарщики из правительства», — шепчутся в кулуарах югорского Белого дома.

Главе депспорта ХМАО не достанется кресла в новом правительстве

Поговаривают, что глава департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не войдет в состав нового окружного правительства. По слухам, на своем посту он так и не успел отметиться какими-то громкими успехами, зато в последнее время спортучреждения и федерации ни раз были вовлечены в коррупционные скандалы. «Так что Артамонову можно смело подыскивать себе новое место работы за пределами Югры. Возможно, он вернется на родину, в Удмуртию», — выдвигают версии сплетники.

Фото: управление массовых коммуникаций администрации Сургута

Смерть вора в законе Зятька спутала планы правительства ХМАО

Ходят слухи, что в правительстве ХМАО злятся из-за смерти вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек. Якобы чиновники недовольны, что она произошла перед выборами и инаугурацией главы региона Натальи Комаровой. «Весь негатив перед выборами губернатора Югры тщательно гасился. В паблик старались выносить достижения властей, позитивные события, типа открытия набережных и создания образовательных центров. А после смерти Зятька все федеральные СМИ полощут криминальную изнанку региона. Ну, куда это годится?» — в сердцах восклицают чиновники.

Глава Сургутского района допустил досадный ляп в соцсетях

В медиатусовке обсуждают пиар-ошибку главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Чиновник выложил в свой аккаунт в социальных сетях пост про переселение из аварийного жилья, а в качестве иллюстрации поставил снимок семьи преуспевающего бизнесмена из Сургута. «Может быть, у предпринимателя и действительно была какая-то хибара в Сургутском районе, которая пошла под снос. Но он явно не будет жить в соцжилье, которое ему предоставлено мэрией. Так что красивая картинка вряд ли соответствует правде жизни. Пиарщики Трубецкого явно перестарались», — смеются злопыхатели.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-мэр Нефтеюганска затягивает рассмотрение дела в суде

Ходят слухи, что бывший вице-мэр Нефтеюганска Андрей Метелев старается затянуть в суде рассмотрение уголовного дела, чтобы избежать ответственности за подделку больничного, в чем он обвиняется. Срок давности по такому виду преступлений заканчивается в начале 2021 года. «Пока у экс-чиновника получается реализовывать план. Он вместе с адвокатом постоянно пишет ходатайства об откладывании судебных заседаний под разными предлогами. Примерно половина дистанции у Метелева таким образом уже пройдена», — злятся силовики.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Нижневартовского района потратили деньги на гаджеты

Власти Нижневартовского района сделали необычный подарок первоклассникам. Каждому, кто впервые пошел в школу, подарили по планшету. «Когда в школах началось дистанционное обучение, стало понятно, что далеко не в каждой семье есть необходимое количество компьютеров — детей может быть и двое, и трое, а устройство одно. Теперь, если дистант вернется, проблем со связью у школьников быть не должно», — рассказывает информатор, добавляя, что далеко не каждый муниципалитет ХМАО додумался до такого простого решения проблемы и теперь на идею местного депобразования смотрят с завистью чиновники-соседи.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Главе Росгвардии ХМАО прочат отставку

Слухмейкеры из числа силовиков предсказывают скорую отставку главы Росгвардии ХМАО Евгения Федоткина. По мнению инсайдера, Федоткин уедет служить в другой регион. «Претензий к работе Росгвардии и конкретно к Федоткину никаких нет, просто человек меняет место службы, что для силовиков обычное дело. Вероятно, возглавит структуру где-то ближе к Москве, где теплее», — считает слухач, добавляя, что на его место претендует

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вернувшийся в Нижневартовск шеф полиции начал репрессии

Поговаривают, что вернувшийся из длительной командировки на Северный Кавказ шеф Нижневартовской полиции Фанис Хаматов, ищет замену своим заместителям. «Пока его не было в городе, обстановка хоть и характеризовалась как стабильная, но были допущены серьезные проколы — ППС расслабилась, кадровый дефицит никак не решается. Он якобы обвинил в этом своих заместителей, которые не справились с задачами и сейчас ищет им замену», — рассказывает инсайдер. По мнению информатора, постов могут лишиться два ближайших соратника Хаматова.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На похоронах Зятька ждут весь воровской бомонд России

Говорят, что силовики будут внимательно следить за элитой криминального мира, которая приедет на прощание с погибшим вором в законе Владимиром Зятьковым. Воровской этикет предполагает обязательное присутствие на таких мероприятиях, даже при наличии проблем с законом. «Не исключено, что на прощание с Зятьковым приедут те, кто находится в федеральном розыске. И это будет редкая возможность для правоохранительных органов их задержать», — обсуждают слухмейкеры.

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