Пермские инсайды: Махонину навязывают друга

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Пермская власть придумала, как легализовать проекты застройки в городе и крае. Губернатору Дмитрию Махонину навязывают дружбу, министра спорта Татьяну Чеснокову обманывают, а депутата Госдумы Игоря Сапко стало очень много.

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Губернатору навязывают дружбу с Сапко

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Главу Пермского края Дмитрия Махонина пытаются втянуть в борьбу за место в Госдуме на стороне одного из кандидатов. Технологи Игоря Сапко навязывают губернатору дружбу со своим клиентом. Слухачи, близкие к окружению губернатора, шепчут, что такое злоупотребление вызывает раздражение у Махонина и может аукнуться кандидату Сапко в самый неожиданный момент.

Пермского министра обманывают

Злые языки утверждают, что министра спорта Пермского края Татьяну Чеснокову обманывают в спортивных федерациях. По слухам, деньги, которые получают федерации из краевого бюджета, расходуются вовсе не по целевому назначению. При этом федерации исправно отчитываются перед министром о выполнении финансовых обязательств. «К примеру, молодежная команда ХК „Молот-Прикамье“ спонсируется за счет бюджета, но всю экипировку родители покупают сами. А это немалые деньги. На полное укомплектование игрока уходит больше 150 тысяч рублей. Это без учета сборов на участие в турнирах, соревнованиях. Зато, когда приезжает министр Чеснокова, ей под видеокамеру для отчета показательно экипируют ребят. Но потом непонятным образом экипировка куда-то улетучивается», — недоумевает инсайдер.

Депутата Госдумы Сапко стало очень много

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что депутат Государственной думы Игорь Сапко успел порядком утомить своей назойливостью не только глав районов и краевую администрацию, но и членов своего предвыборного штаба. «Он хочет, чтобы о любом его чихе вещали из каждого утюга, чтобы он был везде и всюду», — говорит инсайдер. Он сравнивает это с пальбой из пушки по комарам: «Такое ощущение, что Сапко не понимает, кто его целевая аудитория и где живут его избиратели. Поэтому бьет по всему краю». Он утверждает, что таким образом Сапко оказывает медвежью услугу своим коллегам по партии, поскольку вытесняет их из повестки.

Маховиков стал омбудсменом власти…

Бывший бизнес-омбудсмен — гендиректор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков получил новую должность (главы комитета по строительству) в торгово-промышленной палате региона, чтобы легализовывать строительные решения власти. Об этом говорят источники, объясняя это тем, что сейчас есть установка по созданию различных экспертных и общественных институтов при провластных структурах. «Достаточно вынести какое-нибудь непопулярное решение на обсуждение такого комитета или совета, получить его поддержку и потом можно ссылаться, что это не власть придумала, а эксперты и общественность решила», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Маховиков будет проводить через специально созданный комитет решения по застройке нужных территорий.

…за это ему помогут стать депутатом

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что экс-глава администрации губернатора Пермского края — гендиректор «КОРТОРОС-Пермь» Анатолий Маховиков будет избираться в региональное законодательное собрание. При этом говорится о том, что Маховиков за поддержку от региональной власти на предстоящих выборах якобы должен будет расплачиваться на новой должности — руководителя комиссии по строительству в торгово-промышленной палате. «Ему придется очень быстро включиться в решение уже существующих проблем — легализовать стройку в Черняевском лесу, отказать в застройке полигона в Курье, поддержать стройку на бульваре Гагарина», — полагает инсайдер.

Бизнесом Бойченко могут заняться федералы

Жители микрорайона Голованово в Перми, по слухам, не хотят пускать на новый срок в депутаты Александра Бойченко. «Говорят, что они решили воспользоваться предстоящими выборами, чтобы остановить многолетнее отравление их и их детей химическими выбросами пермского ЦБК, совладельцем которого является Бойченко», — полагают источники. В кулуарах вспоминают, что пермяки обратились в Генеральную прокуратуру и в Росприроднадзор с требованием остановить ядовитые выбросы и привлечь виновных к ответственности. Местные жители якобы готовы запустить петицию, чтобы спасти Чусовую.

Уткин симулирует?

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что экс-спикер Пермской городской думы Юрий Уткин намеренно оказался в больнице. «Уж очень странно выглядит, что он оказывается в сердечно-сосудистом центре накануне судебного заседания», — говорит инсайдер. Он добавляет, что еще одним подтверждением факта возможной симуляции может служить то, что Уткин продолжил выкладывать в Instagram посты, как будто ничего не произошло. При этом отмечается, что никто не сомневается в том, что у Уткина действительно есть проблемы со здоровьем, но якобы они не требовали столь экстренной госпитализации.

Опальный экс-спикер Пермской думы бросил пиар

Судачат, будто экс-председатель Пермской гордумы Юрий Уткин окончательно забросил конкурс по созданию гимна Перми. Источник напоминает, что именно Уткин был инициатором этого конкурса, вызвавшего неоднозначную реакцию как у общественности, так и в среде экспертного сообщества. «Эта идея (конкурс по выбору гимна города) была чистой воды персональной pr-акцией Уткина, и после скандального изгнания его из думы он, естественно, забросил ее. А сейчас уже какой конкурс? Ему теперь надо думать, как бы сохранить место в думе, где ему уже дали понять, что его там никто не ждет», — говорят слухачи.

В главы Пермского района претендуют трое

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В борьбу за кресло главы Пермского района могут включиться новые кандидаты. Поговаривают, что о своих амбициях уже заявили, как минимум три персоны. Это экс-министр сельского хозяйства края, глава пермского управления Россельхознадзора Александр Козюков, а также главы Свердловского и Кировского районов Перми Андрей Усов и Владимир Цветов соответственно. Хотя на счет последнего инсайдеры пока сомневаются. «Были разговоры, что Цветов и на предыдущий конкурс (в декабре прошлого года) мог заявиться, но в итоге он так и не пошел — ему прекрасно работается на нынешнем месте. В Пермском районе предстоит масштабная реформа по укрупнению поселений и ему эта „головная боль“ ник чему. Шансы, что на конкурс заявится Усов, тоже невысоки. Что же до Козюкова, то он как раз может побороться за кресло мэра. Якобы он принял для себя такое решение после новости про оптимизацию в Россельхознадзоре», — говорит инсайдер. По слухам, краевые власти не будут поддерживать его кандидатуру.

Кунгурские рекламщики решили стать депутатами

Кунгурские бизнесмены Оксана Подшивалова, Сергей Меньшиков и Дмитрий Махмудов решили стать депутатами местной думы, сообщают источники. Якобы предприниматели-рекламщики собрались занять депутатские кресла, чтобы защитить свой бизнес. «Все видят тенденцию по зачистке рынка наружной рекламы в крупных городах. Сейчас и в Кунгуре хотят ликвидировать хаотичные рекламные конструкции. В первую очередь, в историческом центре», — говорит инсайдер. Он утверждает, что такая идея не очень нравится местным бизнесменам, которые на этом зарабатывают. Поэтому они хотят занять побольше мест в думе, чтобы постараться отсрочить неизбежное.

В пермском городе назревает социальная напряженность

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ходят слухи, что в Лысьве назревает социальная напряженность из-за проблем, которые сложились в компании «Дортрансстрой». Ее работники якобы уже несколько месяцев не могут выбить от руководителя зарплату, а тот кивает на местную администрацию, давит на жалость и грозит закрытием предприятия. Без работы могут остаться десятки человек, что по меркам небольшого города Лысьва весьма существенно. При этом руководитель фирмы винит мэрию в том, что это именно она не рассчиталась с «Дортрансстроем» по предыдущим контрактам, из-за чего в компании и сложилась тяжелая финансовая ситуация. «Предприниматель лукавит — проблемы с выплатами зарплат начались у компании еще год назад, а мэрия здесь лишь для того, чтобы отвести от себя удар», — поясняет источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.