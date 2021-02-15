Новые выставки в Эрмитаже онлайн и премьера романтической комедии

Предпраздничная рабочая неделя будет длинной, поэтому в новых рекомендациях URA.RU вы найдете еще больше увлекательных и позитивных онлайн-событий, чем обычно. Надеемся, они помогут пережить шесть рабочих дней подряд и построить планы на грядущие праздники.
Что сделать утром
Новый день начнем с больших новостей об одной из главных премьер 2021 года. В сети появился новый трейлер режиссерской версии «
Что сделать днем
Днем можно отвлечься от серьезных дел и посмотреть видеоэкскурсию по выставке «Сесил Битон и культ звезд», опубликованную на канале Эрмитажа. Видеоэкскурсия выпущена в честь дня рождения культового фотографа и теоретика моды и находится в Белом зале главного штаба Эрмитажа. Но до 14 марта ее можно посмотреть онлайн:
А вчера Эрмитаж выпустил полный список выставок на текущий 2021 год. Часть из них будет доступна онлайн. Построить долгоиграющие планы и выбрать понравившуюся выставку для посещения онлайн или оффлайн можно на сайте музея.
Если же всё-таки захочется порассуждать о чем-нибудь серьезном и важном, то можно послушать новый выпуск подкаста Digital Newsroom про значимые изменения в общественной морали и то, как они повлияли на коммуникации, медиа и в целом нашу жизнь. В связи с последними событиями особенно интересно послушать про новую этику и мораль — как жить честно и свободно в современном мире и возможно ли это?
Что сделать вечером
Вечером посмотрим новое остроумное кино. 11 февраля в прокат вышла романтическая комедия «Дикая парочка» — история о Розмари и Энтони (блистательная Эмили Блант и Джейми Дорнан, он же Кристиан Грей из «50 оттенков серого»), которые живут на соседних фермах, знакомы с детства и, казалось бы, должны быть вместе. Но вот уже 20 лет им все время что-то мешает.
План на 17 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в