Новые выставки в Эрмитаже онлайн и премьера романтической комедии

Эрмитаж опубликовал на своем сайте план всех крупных выставок на 2021 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Предпраздничная рабочая неделя будет длинной, поэтому в новых рекомендациях URA.RU вы найдете еще больше увлекательных и позитивных онлайн-событий, чем обычно. Надеемся, они помогут пережить шесть рабочих дней подряд и построить планы на грядущие праздники.

Что сделать утром

Новый день начнем с больших новостей об одной из главных премьер 2021 года. В сети появился новый трейлер режиссерской версии « Лиги справедливости » Зака Снайдера. Причем ролик с русскоязычной фанатской озвучкой оказался доступен за несколько часов до официальной премьеры. Трейлер длится чуть более двух минут. В его конце есть кадры из сцены с Джокером в исполнении Джареда Лето, которую доснимали специально для режиссерской версии.

Что сделать днем

Днем можно отвлечься от серьезных дел и посмотреть видеоэкскурсию по выставке «Сесил Битон и культ звезд», опубликованную на канале Эрмитажа. Видеоэкскурсия выпущена в честь дня рождения культового фотографа и теоретика моды и находится в Белом зале главного штаба Эрмитажа. Но до 14 марта ее можно посмотреть онлайн:

А вчера Эрмитаж выпустил полный список выставок на текущий 2021 год. Часть из них будет доступна онлайн. Построить долгоиграющие планы и выбрать понравившуюся выставку для посещения онлайн или оффлайн можно на сайте музея.

Если же всё-таки захочется порассуждать о чем-нибудь серьезном и важном, то можно послушать новый выпуск подкаста Digital Newsroom про значимые изменения в общественной морали и то, как они повлияли на коммуникации, медиа и в целом нашу жизнь. В связи с последними событиями особенно интересно послушать про новую этику и мораль — как жить честно и свободно в современном мире и возможно ли это?

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8216071/track/77750368' target="_blank">Новая этика: как изменилась общественная мораль и зачем об этом знать</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать вечером

Вечером посмотрим новое остроумное кино. 11 февраля в прокат вышла романтическая комедия «Дикая парочка» — история о Розмари и Энтони (блистательная Эмили Блант и Джейми Дорнан, он же Кристиан Грей из «50 оттенков серого»), которые живут на соседних фермах, знакомы с детства и, казалось бы, должны быть вместе. Но вот уже 20 лет им все время что-то мешает.