16 апреля 2021

Электронным площадкам грозит всплеск судебных исков

Операторы заявили об опасном прецеденте

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Скандал разгорелся вокруг аукциона по продаже помещения на улице Высоцкого в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг торгов по продаже имущества в рамках банкротства должника ООО «Объединение комплексной охраны-технический центр». В конфликте участвует федеральная электронная торговая площадка — Российский аукционный дом (РАД). Свердловское УФАС обвинило её в сговоре с организатором торгов и одним из участников. Решение поддержал суд первой, апелляционной и кассационной инстанции.

РАД намерен обратиться в Верховный суд. Компания называет судебные решения опасным прецедентом, который негативно отразится на всех игроках рынка. Как именно — URA.RU рассказала руководитель электронной площадки РАД Lot-online Елена Канцерова.

— Можете объяснить ваше видение ситуации?

— Аукцион по продаже помещения на улице Высоцкого проводился в рамках банкротства должника — ООО «Объединение комплексной охраны-технический центр». Организатором выступало ООО «Агентство правовой помощи». Первые торги были отменены организатором, вторые состоялись в июне 2018 года. На участие было подано две заявки, одна из них победила.

Сельскохозяйственная выставка. Тюмень
Жалобу в УФАС подал претендент, который фактически не участвовал в торгах
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После этого в ФАС поступило обращение от якобы еще одного претендента, который не участвовал в торгах и не подавал заявку, но счел свои права нарушенными. Он обжаловал порядок проведения торгов, ссылаясь на незаконные действия, предпринятые совместно организатором и оператором ЭТП. Площадку обвинили в том, что она не воспрепятствовала организатору торгов совершать противоправные, с точки зрения истца, действия. Однако такое вмешательство было бы недопустимо с точки зрения норм 127-ФЗ о банкротстве.

Заявитель не представил доказательств своего реального намерения участвовать в торгах. То есть в силу закона о конкуренции он не обладал признаками, позволявшими ему обратиться в УФАС с заявлением о нарушении своих прав. Тем не менее в УФАС жалобу приняли к рассмотрению. Мы не ожидали, что она будет признана обоснованной. И тем более неожиданным явилось дальнейшее развитие событий.

На наш взгляд, с точки зрения решений, принятых ФАС и судом, ситуация неординарная. Процесс интересно рассматривать как пример развития права в парадигме вольного прочтения нормативно-правовых актов органами судебной власти и УФАС в конкретно взятом субъекте — Свердловской области.

— А что служит доказательством намерений участвовать в торгах?

— Подача заявки и документов, перечисление задатка. Отсутствие любого пункта может быть основанием для отказа в участии, но в данном случае в ФАС обратилось лицо, не совершившее ни одного из этих действий, фактически, лицо с улицы.

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург
В РАД утверждают, что не вмешиваются в ход торгов, а лишь предоставляют инструмент для их проведения
Фото: Владимир Жабриков

— Каким образом выстроена процедура торгов? В чем заключается функционал организатора торгов, в чем — оператора ЭТП?

— Процесс торгов в банкротстве предполагает четко определенные законодателем роли — конкурсного управляющего, организатора торгов и оператора ЭТП платформы, на которой проходят торги. В процессе реализации имущества в банкротстве главной фигурой является конкурсный управляющий или привлеченный им организатор торгов. Согласно требованиям ст. 110 закона о банкротстве 127-ФЗ, он публикует и размещает сообщения о продаже и о результатах торгов, принимает заявки на участие и предложения о цене, определяет участников и победителя, проводит торги, подписывает протокол о результатах, уведомляет о них заявителей и участников.

До 2010 года торги проводились в молоточной форме. В 2010 году, с внедрением электронной формы продажи, возник еще один субъект правоотношений — оператор электронной площадки. Его роль — чисто техническая. Законодатель не дает ему полномочий продавца. Наша задача как оператора — предоставить организатору инструмент, полностью соответствующий лингвистическим, правовым и организационным требованиям.

— Должна ли торговая площадка проверять документацию, предоставляемую продавцом?

— Нет, оператор не наделен правом следить за правомерностью действий организатора торгов, не вправе давать им оценку с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства, не вправе препятствовать размещению лота на площадке, не имеет даже технической возможности отслеживать историю этих размещений. Оператор не вправе препятствовать организатору, а значит и кредиторам, вносить изменения в сообщение о торгах.

Законодательство специально предусматривает запрет на вмешательство площадки в дела организатора торгов. Организатор действует автономно. Площадка ни на что не влияет, она просто предоставляет свой функционал, как это делает, к примеру, Авито, когда вы продаете на ней свое имущество.

Помывка памятника Юрию Гагарину на Октябрьской площади. Москва
РАД будет обжаловать решение в Верховном суде РФ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как этот прецедент повлияет на рынок банкротств?

— Данное дело мы считаем вызовом не только для АО «РАД», но и для всего профессионального рынка банкротств. С самого начала все участники рынка следили за развитием ситуации, когда в отсутствие предмета спора, с вопиющими процессуальными нарушениями и безосновательно принятыми доказательствами, принят судебный акт с многочисленными нарушениями норм материального права.

Прецедент будет иметь серьезные последствия и для всех площадок, и для конкурсных управляющих, и для кредиторов. Он фактически переписывает законодательство о банкротстве, устанавливает новые обязанности и права для оператора площадки. Оператор наделяется надзорными функциями, имеет превалирующую роль, вправе управлять деятельностью организатора торгов, отменять его решения и решения конкурсного управляющего, диктовать условия по формированию лотов. То есть оператор наделяется правом самостоятельно регулировать продажу имущества должника, игнорируя решения кредиторов или залогового кредитора, конкурсного управляющего.

— Вы будете обжаловать решение?

— Безусловно, мы будем обращаться в Верховный суд и просить об отмене указанных судебных актов в полном объеме. В этом смысле мы старомодны и верим в верховенство закона.

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