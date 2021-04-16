Электронным площадкам грозит всплеск судебных исков

Скандал разгорелся вокруг аукциона по продаже помещения на улице Высоцкого в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг торгов по продаже имущества в рамках банкротства должника ООО «Объединение комплексной охраны-технический центр». В конфликте участвует федеральная электронная торговая площадка — Российский аукционный дом (РАД). Свердловское УФАС обвинило её в сговоре с организатором торгов и одним из участников. Решение поддержал суд первой, апелляционной и кассационной инстанции.

РАД намерен обратиться в Верховный суд. Компания называет судебные решения опасным прецедентом, который негативно отразится на всех игроках рынка. Как именно — URA.RU рассказала руководитель электронной площадки РАД Lot-online Елена Канцерова.

— Можете объяснить ваше видение ситуации?

— Аукцион по продаже помещения на улице Высоцкого проводился в рамках банкротства должника — ООО «Объединение комплексной охраны-технический центр». Организатором выступало ООО «Агентство правовой помощи». Первые торги были отменены организатором, вторые состоялись в июне 2018 года. На участие было подано две заявки, одна из них победила.

Жалобу в УФАС подал претендент, который фактически не участвовал в торгах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

После этого в ФАС поступило обращение от якобы еще одного претендента, который не участвовал в торгах и не подавал заявку, но счел свои права нарушенными. Он обжаловал порядок проведения торгов, ссылаясь на незаконные действия, предпринятые совместно организатором и оператором ЭТП. Площадку обвинили в том, что она не воспрепятствовала организатору торгов совершать противоправные, с точки зрения истца, действия. Однако такое вмешательство было бы недопустимо с точки зрения норм 127-ФЗ о банкротстве.

Заявитель не представил доказательств своего реального намерения участвовать в торгах. То есть в силу закона о конкуренции он не обладал признаками, позволявшими ему обратиться в УФАС с заявлением о нарушении своих прав. Тем не менее в УФАС жалобу приняли к рассмотрению. Мы не ожидали, что она будет признана обоснованной. И тем более неожиданным явилось дальнейшее развитие событий.

На наш взгляд, с точки зрения решений, принятых ФАС и судом, ситуация неординарная. Процесс интересно рассматривать как пример развития права в парадигме вольного прочтения нормативно-правовых актов органами судебной власти и УФАС в конкретно взятом субъекте — Свердловской области.

— А что служит доказательством намерений участвовать в торгах?

— Подача заявки и документов, перечисление задатка. Отсутствие любого пункта может быть основанием для отказа в участии, но в данном случае в ФАС обратилось лицо, не совершившее ни одного из этих действий, фактически, лицо с улицы.

В РАД утверждают, что не вмешиваются в ход торгов, а лишь предоставляют инструмент для их проведения Фото: Владимир Жабриков

— Каким образом выстроена процедура торгов? В чем заключается функционал организатора торгов, в чем — оператора ЭТП?

— Процесс торгов в банкротстве предполагает четко определенные законодателем роли — конкурсного управляющего, организатора торгов и оператора ЭТП платформы, на которой проходят торги. В процессе реализации имущества в банкротстве главной фигурой является конкурсный управляющий или привлеченный им организатор торгов. Согласно требованиям ст. 110 закона о банкротстве 127-ФЗ, он публикует и размещает сообщения о продаже и о результатах торгов, принимает заявки на участие и предложения о цене, определяет участников и победителя, проводит торги, подписывает протокол о результатах, уведомляет о них заявителей и участников.

До 2010 года торги проводились в молоточной форме. В 2010 году, с внедрением электронной формы продажи, возник еще один субъект правоотношений — оператор электронной площадки. Его роль — чисто техническая. Законодатель не дает ему полномочий продавца. Наша задача как оператора — предоставить организатору инструмент, полностью соответствующий лингвистическим, правовым и организационным требованиям.

— Должна ли торговая площадка проверять документацию, предоставляемую продавцом?

— Нет, оператор не наделен правом следить за правомерностью действий организатора торгов, не вправе давать им оценку с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства, не вправе препятствовать размещению лота на площадке, не имеет даже технической возможности отслеживать историю этих размещений. Оператор не вправе препятствовать организатору, а значит и кредиторам, вносить изменения в сообщение о торгах.

Законодательство специально предусматривает запрет на вмешательство площадки в дела организатора торгов. Организатор действует автономно. Площадка ни на что не влияет, она просто предоставляет свой функционал, как это делает, к примеру, Авито, когда вы продаете на ней свое имущество.

РАД будет обжаловать решение в Верховном суде РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как этот прецедент повлияет на рынок банкротств?

— Данное дело мы считаем вызовом не только для АО «РАД», но и для всего профессионального рынка банкротств. С самого начала все участники рынка следили за развитием ситуации, когда в отсутствие предмета спора, с вопиющими процессуальными нарушениями и безосновательно принятыми доказательствами, принят судебный акт с многочисленными нарушениями норм материального права.

Прецедент будет иметь серьезные последствия и для всех площадок, и для конкурсных управляющих, и для кредиторов. Он фактически переписывает законодательство о банкротстве, устанавливает новые обязанности и права для оператора площадки. Оператор наделяется надзорными функциями, имеет превалирующую роль, вправе управлять деятельностью организатора торгов, отменять его решения и решения конкурсного управляющего, диктовать условия по формированию лотов. То есть оператор наделяется правом самостоятельно регулировать продажу имущества должника, игнорируя решения кредиторов или залогового кредитора, конкурсного управляющего.

— Вы будете обжаловать решение?

— Безусловно, мы будем обращаться в Верховный суд и просить об отмене указанных судебных актов в полном объеме. В этом смысле мы старомодны и верим в верховенство закона.