Названы три главных лоббиста в команде Мишустина

Эксперты назвали самых влиятельных замов премьера Михаила Мишустина (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьеры Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова показали самые высокие лоббистские возможности в правительстве РФ во время пандемии. При пересмотре бюджета из-за коронавируса им удалось не только защитить статьи расходов на свои сферы, но и нарастить их финансирование. Эксперты считают, что борьба за деньги во время пандемии продемонстрировала реальный аппаратный вес каждого из заместителей Михаила Мишустина.

Бюджет на 2020 год принимался до пандемии коронавируса и планировался по доходам в размере 20,6 трлн рублей и профицитом в один триллион. Однако он резко правился по ходу борьбы с инфекцией. Доходы упали до 18,7 трлн, впервые с 2017 года появился дефицит — 4,1 трлн рублей, говорится в опубликованном Минфином РФ документе об исполнении бюджета.

Андрей Белоусов близок лично к президенту, и в правительстве он один из самых сильных лоббистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Андрей Белоусов был одним из ключевых игроков в разработке плана поддержки экономики и людей в пандемию. Помощь бизнесу не всегда выражалась в денежном эквиваленте: вводились отсрочка по уплате налогов и страховых платежей, льготные кредиты и тому подобные меры. Однако нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует Белоусов, оказался одним из четырех, финансирование которых в прошлом году было увеличено с 50 млрд до 64 млрд рублей.

На дорожную отрасль — это сфера влияния Марата Хуснуллина — в прошлом году потрачено 930 млрд рублей (бюджет увеличен на 147 млрд), на ЖКХ — 372 млрд рублей (рост — 111 млрд). На два нацпроекта, которые курирует вице-премьер, затраты также выросли: «Жилье и городская среда» (рост — 63 млрд), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (рост — 54 млрд). Увеличено финансирование Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (рост — 48 млрд). Средства пошли в том числе на строительство магистрали «Европа — Западный Китай» и проект «Северный морской путь».

Татьяна Голикова фактически стала лицом борьбы с пандемией России — все социальные расходы шли через нее Фото: Владимир Андреев

Самый существенный рост финансирования в пандемию пришелся на социальную сферу и здравоохранение, которые курирует Татьяна Голикова. Медицина получила 1,3 трлн рублей (рост — 200 млрд). Расходы на социальную политику достигли почти 7 трлн рублей (рост — 2 трлн).

Падение расходов произошло по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (вместо запланированных на год 2,4 трлн, выделено 2,2 трлн, но рост к уровню 2019 года — 140 млрд), это сфера влияния вице-премьера Юрия Борисова. Потеряла его коллега Виктория Абрамченко, курирующая экологические вопросы (вместо 340 млрд профинансирован 261 млрд, хотя годом ранее было 198 млрд).

Изменилось финансирование программ социально-экономического развития Дальнего Востока и Северного Кавказа, которые курирует вице-премьер Юрий Трутнев. На первую расходы были увеличены с 54 млрд до 57 млрд, на вторую — сокращено с 14 млрд до 12 млрд рублей.

Финансирование нацпроекта «Цифровая экономика РФ», который контролирует Дмитрий Чернышенко, снизилось на 35,2 млрд рублей. По направлениям Дмитрия Григоренко, Алексея Оверчука, Александра Новака существенных изменений бюджетов не произошло.

У Дмитрия Чернышенко снизился бюджет на нацпроект «Цифровая экономика» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белоусов, Хуснуллин и Голикова, по словам политолога Павла Салина, отвечают за капиталоемкие направления, чем и оправдывается их влиятельность. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подтверждает, что все они входят в пятерку самых влиятельных вице-премьеров наряду с Дмитрием Григоренко и Юрием Трутневым. Однако, по его мнению, самым сильным лоббистом в правительстве является Григоренко, поскольку он «самый близкий человек к Мишустину» и «неформально решает много вопросов».

«По потенциалу влияния номер один — Белоусов (он очень близок к Путину), а по степени реализованности влияния — Григоренко, — резюмировал эксперт.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что наиболее сильными оказались лоббистские возможности первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина. Научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев называет Хуснуллина чиновником, который контролирует ситуацию и «никогда не упустит возможность что-то получить дополнительно». «Ему проще дать, что он просит. Он все равно добьется своего», — отметил политолог.

По мнению генерального директора фонда «Прикладная политология» Сергея Смирнова, увеличение расходов на курируемые сферы — это результат, с одной стороны, лоббистских усилий вице-премьеров, с другой — «реакция на реальные вызовы». «Если бы освоение выделенных средств было неэффективным, то ни о каком росте аппаратного веса этих трех вице-премьеров речь бы ни шла. Но поскольку все было сделано правильно, их аппаратный вес вырос», — резюмировал эксперт.

Автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов считает, что у вице-премьеров, оставшихся без денег, тоже есть оправдание. «Некоторые проекты невозможно было реализовать из-за локдауна», — добавил он.