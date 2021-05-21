Финал Евровидения и новый сериал о вампирах

В эти выходные будем болеть за Россию на Евровидении и отрываться на уличном фестивале в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В эти выходные метеорологи обещают нам замечательную погоду, а Афиша URA.RU обещает 8 замечательных событий: громкие премьеры онлайна — клипы, шоу, игры и кино, а еще — один из самых ярких уральских фестивалей оффлайн и финал главного музыкального международного конкурса.

Начните день с нового и яркого

Посмотрите анонс новой анимационной премьеры одного из самых ярких и забавных мультфильмов всех времен — в сети появился первый тизер сериала «Монстры за работой», действие которого разворачивается во вселенной «Корпорации монстров». Ролик показывает уже знакомых героев, в том числе Майка и Салли из «Корпорации монстров», а также новых персонажей. Сериал выйдет на стриминговой платформе Disney+ 2 июля.

Послушайте новое шоу со звездами

Apple Music запустила в России радиошоу «Музыкальный базар» . Его постоянным ведущим стал рэпер Баста (Василий Вакуленко). Вместе с ним программу будут вести диджей Карина Истомина и радиоведущий станции о хип-хопе Studio 21 Сэм. Вместе с приглашенными звездными гостями они обсудят музыку, артистов, тренды, новости и закулисье индустрии.

Оцените новый юмористический клип

Студия «Чикен Карри» сняла новую версию клипа на трек Feduk «Бэнгер». Роли в нем исполнили: Александр Гудков, Ян Гэ, Денис Дорохов, Илья Гадаев и другие, режиссером стал Роман Ким. По сюжету Федук в роли сыщика расследует убийство Карабаса-Барабаса, главным подозреваемым оказывается Буратино, которого играет Дорохов.

Сыграйте в игру и помогите природе

Российский офис IKEA представил онлайн-игру «Добро пожаловать на чистую планету» , разработанную совместно с диджитал-агентством Outside. В ней нужно демонстрировать свои навыки в сортировке мусора — за правильный выбор вы получите баллы, а некоторые отходы после переработки получат вторую жизнь в виде товаров компании. Игровой процесс сопровождается советами по экологичному образу жизни.

Познакомьтесь с историей знаменитого музыканта

На сайте фестиваля Beat Film Festival в свободном доступе появился трогательный и терапевтический фильм о некогда самом известном электронном музыканте планеты — Moby. В этом фильме все максимально искренне — Моби рассказывает о своем отрочестве, юности и изнанке славы. О том, с чем пришлось столнуться музыканту и куда он пропал в последнее время можно посмотреть по ссылке https://bit.ly/33QcuS3 .

Посмотрите необычный сериал

На платформе «Кинопоиск HD» вышел сериал «Пищеблок», снятый Святославом Подгаевским по одноименному роману Алексея Иванова. Критики уже назвали этот сериал первой удачной попыткой снять отчесетвунную мистическую фантастику: действие сериала происходит летом 1980 года в советском пионерском лагере. Двое главных героев, вожатый Игорь и пионер Валерка, выясняют, что среди воспитанников лагеря есть вампиры

Поболейте за отечественную музыку

22 мая состоится финал главного музыкального конкурса планеты «Евровидение 2021», на нем нашу страну представит певица Манижа с композицией о силе и смелости русских женщин. Поболеть за нашу артистку можно будет и онлайн — социальная сеть «ВКонтакте» покажет прямые трансляции полуфинальных и финальных выступлений музыкального конкурса «Евровидение». Следить за ними можно будет в официальном сообществе Первого канала.

Noize MC станет хэдлайнером фестиваля в Мега-Екатеринбург Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бонус оффлан: 23 мая в Екатеринбурге пройдет фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST. Гостей мероприятия ждут диджейские сеты, танцевальные мастер-классы, автомобильное шоу, баскетбол, арт и многое другое. Хедлайнерами фестиваля станут «Лауд» и Noize MC. Вход свободный.