21 мая 2021

Финал Евровидения и новый сериал о вампирах

Рекомендации URA.RU на 22—23 мая

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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, концерт, массовое мероприятие, публика, танцы, зрители, масочный режим
В эти выходные будем болеть за Россию на Евровидении и отрываться на уличном фестивале в Екатеринбурге Фото:
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

В эти выходные метеорологи обещают нам замечательную погоду, а Афиша URA.RU обещает 8 замечательных событий: громкие премьеры онлайна — клипы, шоу, игры и кино, а еще — один из самых ярких уральских фестивалей оффлайн и финал главного музыкального международного конкурса.

  1. Начните день с нового и яркого

Посмотрите анонс новой анимационной премьеры одного из самых ярких и забавных мультфильмов всех времен — в сети появился первый тизер сериала «Монстры за работой», действие которого разворачивается во вселенной «Корпорации монстров». Ролик показывает уже знакомых героев, в том числе Майка и Салли из «Корпорации монстров», а также новых персонажей. Сериал выйдет на стриминговой платформе Disney+ 2 июля.

  1. Послушайте новое шоу со звездами

Apple Music запустила в России радиошоу «Музыкальный базар». Его постоянным ведущим стал рэпер Баста (Василий Вакуленко). Вместе с ним программу будут вести диджей Карина Истомина и радиоведущий станции о хип-хопе Studio 21 Сэм. Вместе с приглашенными звездными гостями они обсудят музыку, артистов, тренды, новости и закулисье индустрии.

  1. Оцените новый юмористический клип

Студия «Чикен Карри» сняла новую версию клипа на трек Feduk «Бэнгер». Роли в нем исполнили: Александр Гудков, Ян Гэ, Денис Дорохов, Илья Гадаев и другие, режиссером стал Роман Ким. По сюжету Федук в роли сыщика расследует убийство Карабаса-Барабаса, главным подозреваемым оказывается Буратино, которого играет Дорохов.

  1. Сыграйте в игру и помогите природе

Российский офис IKEA представил онлайн-игру «Добро пожаловать на чистую планету», разработанную совместно с диджитал-агентством Outside. В ней нужно демонстрировать свои навыки в сортировке мусора — за правильный выбор вы получите баллы, а некоторые отходы после переработки получат вторую жизнь в виде товаров компании. Игровой процесс сопровождается советами по экологичному образу жизни.

  1. Познакомьтесь с историей знаменитого музыканта

На сайте фестиваля Beat Film Festival в свободном доступе появился трогательный и терапевтический фильм о некогда самом известном электронном музыканте планеты — Moby. В этом фильме все максимально искренне — Моби рассказывает о своем отрочестве, юности и изнанке славы. О том, с чем пришлось столнуться музыканту и куда он пропал в последнее время можно посмотреть по ссылке https://bit.ly/33QcuS3.

  1. Посмотрите необычный сериал

На платформе «Кинопоиск HD» вышел сериал «Пищеблок», снятый Святославом Подгаевским по одноименному роману Алексея Иванова. Критики уже назвали этот сериал первой удачной попыткой снять отчесетвунную мистическую фантастику: действие сериала происходит летом 1980 года в советском пионерском лагере. Двое главных героев, вожатый Игорь и пионер Валерка, выясняют, что среди воспитанников лагеря есть вампиры

  1. Поболейте за отечественную музыку

22 мая состоится финал главного музыкального конкурса планеты «Евровидение 2021», на нем нашу страну представит певица Манижа с композицией о силе и смелости русских женщин. Поболеть за нашу артистку можно будет и онлайн — социальная сеть «ВКонтакте» покажет прямые трансляции полуфинальных и финальных выступлений музыкального конкурса «Евровидение». Следить за ними можно будет в официальном сообществе Первого канала.

Выступление Noize MC на фестивале "Старый Новый Рок". поселок Заречный, Свердловская область
Noize MC станет хэдлайнером фестиваля в Мега-Екатеринбург
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бонус оффлан: 23 мая в Екатеринбурге пройдет фестиваль уличной культуры MEGA URBAN FEST. Гостей мероприятия ждут диджейские сеты, танцевальные мастер-классы, автомобильное шоу, баскетбол, арт и многое другое. Хедлайнерами фестиваля станут «Лауд» и Noize MC. Вход свободный.

План на понедельник мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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