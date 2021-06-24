Российский бизнес придумал, где взять деньги в обход банков

Рынок банковского кредитования в 2020 году составил 8 трлн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России стремительно развивается новый механизм привлечения средств на развитие бизнеса. Предприниматели вместо банков активно прибегают к помощи краудлендинговых платформ (люди скидываются на развитие бизнеса, а тот в свою очередь платит проценты за пользование средствами).

По итогам 2020 года в России таким образом было привлечено порядка 4,9 млрд рублей. К концу 2021 года, по прогнозам экспертов Money Friends, цифра может приблизиться к 11 млрд, а к 2030 году она увеличится до 800 млрд. Для сравнения: объем банковского кредитования в прошлом году в России — 8 трлн рублей.

Почему так популярны инвестплатформы

В России официально работают 40 инвестплатформ Фото предоставлено автором

Во время круглого стола, состоявшегося в аналитическом центре «Эксперт-Урал», руководитель инвестплатформы «ВДело» Сергей Федореев рассказал, что первая в мире инвестплатформа появилась в 2005 году. Но настоящий бум на них произошел во время кризиса 2008 года, когда банки начали массово отказывать бизнесу в кредитовании.

Сейчас инвестплатформы очень распространены в Китае — там их насчитывается порядка семи тысяч. Настоящим толчком для их развития стало введение механизмов регулирования рынка в 2015 году. В России такой механизм начал действовать в 2020 году, и сейчас ЦБ РФ зарегистрировал уже 40 инвестплатформ. Соответственно, через пять лет, по словам Федореева, отечественный рынок может приблизиться к китайскому и станет хорошим дополнением к банковскому кредитованию. Но полностью вряд ли убьет его.

Как рассказал управляющий партнер инвестиционной платформы Money Friends Юрий Колесников, помимо законодательного регулирования, есть и другие причины популярности инвестиционных платформ у заёмщиков и инвесторов. Основные — ускоренные темпы цифровизации, рост потребности заёмщиков в альтернативном небанковском финансировании и потребность инвесторов в повышенном доходе на фоне низких ставок по банковским вкладам.

Директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский отметил, что на инвестплатформах заёмщики получают деньги быстрее, чем в банках Фото предоставлено автором

«Почему на инвестплатформы приходят заёмщики? Потому что они получают деньги на более гибких условиях и быстрее, чем в банках», — отметил директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский. На сбор денег уходит порой всего несколько дней. За скорость заёмщики готовы на более высокие, чем в банках, проценты. Они составляют в среднем по рынку 15-25%. При, на первый взгляд, высокой рискованности схемы (нет системы страхования вкладов, как в банках), процент просрочки по выплатам инвесторам невысокий — от 1,1 до 3,3%.

Основная проблема у инвестплатформ сейчас, как отметил Косминский, — в закрытии больших сумм, в 10 млн и более. Физические лица, составляющие основную часть инвесторов, зачастую с недоверием относятся к новому механизму финансирования и боятся вкладывать свои средства. Чтобы решить этот вопрос, по мнению Косминского, необходимо разработать дополнительные механизмы стимулирования инвесторов, например, налоговые вычеты на убытки.

Новая модель инвестплатформ

Одна из самых необычных моделей инвестплатформы — «ВДело». Она, в отличие от других организаций, создана некоммерческой структурой — Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Урал, по словам Косминского, вообще можно считать центром альтернативного кредитования.

По словам министра инвестиций Свердловской области Виктории Казаковой, спрос на заимствования со стороны бизнеса в регионе высокий Фото предоставлено автором

«Во-первых, здесь инкорпорировано уже три платформы („ВДело“, „Кредит.Клаб“ — Свердловская область, „Колесник.Инвестиции“ — Тюменская область — прим. ред.), во-вторых „ВДело“, — это действительно очень яркий и перспективный с точки зрения показателей пример финансирования микро- и малого бизнеса в субъекте РФ, и уже есть интерес других субъектов РФ к имплементации этих инструментов» — заявил Косминский. При средней максимальной ставке в 25% «ВДело» предлагает максимальную ставку в 18%. При этом при комиссиях платформ в 4% «ВДело» удерживает за свои услуги 2,5%.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, рынок кредитов малому и среднему бизнесу в регионе в среднем составляет около 1,5 млрд рублей в месяц. «Спрос на заимствования достаточно высокий. И когда мы задумывались над созданием инвестиционной платформы, прежде всего, мы формулировали для себя задачу, что она должна стать дополнением традиционных финансовых инструментов, с которыми работает фонд», — сказала Казакова.

Просрочка платежей на инвестплатформе «ВДело» практически нулевая: она составляет всего 0,37%. Это связано в том числе с тщательной проверкой потенциальных заёмщиков. Каждому из них после проверки присваивается рейтинг, на который могут ориентироваться инвесторы при выборе проекта. «За почти 20 лет мы хорошо знаем предпринимателей нашего региона, накоплена достаточная база данных. Мы создали свою систему анализа больших данных, и это позволяет нам получать достоверный рейтинг», — прокомментировал руководитель Свердловского инвестиционного фонда Илья Сулла.

По словам Ильи Суллы, просрочка платежей на инвестплатформе «ВДело» очень низкая Фото предоставлено автором

Он добавил, что помимо рейтинга Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, инвесторы могут ориентироваться и на рейтинг Сбербанка, который также размещается на инвестплатформе. В случае недоверия к проектам можно отдать свои деньги непосредственно фонду, который за инвестора будет вкладывать средства в проекты. Этот способ вообще не несет в себе никаких рисков.

Рынок выйдет из тени через неделю

Полностью рынок инвестплатформ в России будет легализован к 1 июля. Это последний срок, когда организации смогут подать пакет документов на регистрацию в ЦБ РФ. После, как рассказал начальник отдела надзора за профессиональными участниками финансового рынка Уральского ГУ Банка России Сергей Шапель, все, кто не прошел процедуру регистрации, должны будут приостановить свою деятельность.

По словам Косминского, таких случаев будет немного. Кроме того, он успокоил потенциальных инвесторов, что обязательства уже по открытым проектам даже не прошедшие регистрацию платформы будут выполнять.