В Свердловской области останавливаются стройки школ и детсадов

В Свердловской области может остановиться строительство социальных объектов — включая школы и детсады. Это следует из письма группы коммерсантов, где они просят губернатора Евгения Куйвашева и профильного министра Михаила Волкова пересмотреть суммы госконтрактов на фоне роста цен на стройматериалы. По данным URA.RU, чиновники сейчас ломают голову, как поддержать отрасль и не сесть. Когда ждать развязку, уже известно.
Авторы обращения (им поделился источник URA.RU в резиденции главы региона) указывают, что с конца 2020-го «наблюдается значительный рост цен на строительные ресурсы», в результате чего сложился «существенный перекос стоимости фактических и сметных затрат». Это подтверждается данными Свердловскстата. Так, за полгода стройматериалы в регионе подорожали на 37%. Арматура выросла в цене на 46%, цемент — на 37%, пиломатериалы — на 48%.
«Велик риск остановки строительства ряда крупных строительных объектов Свердловской области, которые реализуются в том числе в рамках поручений президента РФ, велик риск расторжения контрактов, что приведет к упадку в сфере строительного сектора. А как следствие — к банкротству ведущих строительных копаний региона, что приведет к потере рабочих мест для сотен людей и социальной напряженности», — говорится в обращении.
Подписанты — семь компаний, заключившие с властями контракты в 2020 году. Это ООО «АГ-Холдинг» (строит школу в селе Байкалово за 508,5 миллиона рублей, ожидаемый убыток — 138 миллионов рублей), ООО СК «УКС Каменскстрой» (детский сад в Академическом за 236 млн и Центр развития бокса за 387,9 млн, ожидаемый убыток — около 188 млн), ООО «СУ5групп» (школа в поселке Билимбай за 405 млн и ФОК в поселке Пионерский за 200 млн, ожидаемый убыток — около 186 млн), ООО СК «Березит» (школа в Красноуфимске за 376,3 млн, ожидаемый убыток — 55 млн), ООО «Вектор» (детский сад в селе Пристань за 164,1 млн рублей, ожидаемый убыток — 40,2 млн), ООО «Прогресс» (школа в поселке Пышма за 383,9 млн, ожидаемый убыток — 97 млн), и ООО «СК Интег» (возводит к Универсиаде-2023 Дворец дзюдо в Академическом за 1,094 миллиарда рублей, школу в Серове за 1,053 млрд и школу в Березовском за 969 млн, ожидаемый убыток — около 934 млн рублей).
Гендиректор «СУ5групп» Вадим Соколинский подтвердил URA.RU подлинность обращения. По его словам, на текущий момент работы на его объектах приостановлены. «Контракты пока не расторгались. Если средства не добавят — будут расторжения и полная заморозка. Реакция властей на письмо? „Это риски предпринимателей“», — развел руками Соколинский.
В «Векторе» корреспонденту сообщили, что предприятие направило заказчику (администрации Артинского ГО) уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке (стройка еще не началась), а «СК Березит» (у предприятий один учредитель) «исполняет свои обязательства по контракту в надежде на увеличение цены контракта». «Официальной реакции властей на письмо не последовало», — уточнили в «Векторе». Остальные подписанты не ответили на звонки корреспондента.
Обращение семи подрядчиков датируется началом июня. То есть оно ушло в областное правительство еще до того, как федеральные власти отреагировали на проблему.
В начале августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее заказчикам (властям на местах) увеличивать цены госконтрактов до 30% — для компенсации удорожания стройматериалов. После этого переговоры между генподрядчиками и свердловским минстроем получили развитие, рассказал URA.RU собеседник, знакомый с ходом консультаций (их якобы ведут Волков и замгубернатора по стройке Сергей Швиндт).
«Идет поиск легального способа предоставления дополнительной поддержки: чтобы потом не было, мягко говоря, претензий от фискальных органов. Взята пауза до начала сентября», — поделился источник, близкий к региональному минстрою.
В региональный департамент информполитики направлен запрос на комментарий по теме. К моменту публикации ответ на него не поступил.
Еще один источник URA.RU — близкий к мэрии Екатеринбурга — рассказал, что после того, как Мишустин подписал постановление, со своими подрядчиками общались и городские власти: чтобы понять, есть ли у бизнесменов проблемы. И якобы выяснилось, что есть. «Сейчас прорабатываются варианты, как помочь строителям. Риска, что остановятся какие-либо [бюджетные] стройки, нет», — поделился собеседник.
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