В Свердловской области останавливаются стройки школ и детсадов

Застройщики предупредили: если их не поддержат, они выйдут из проектов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области может остановиться строительство социальных объектов — включая школы и детсады. Это следует из письма группы коммерсантов, где они просят губернатора Евгения Куйвашева и профильного министра Михаила Волкова пересмотреть суммы госконтрактов на фоне роста цен на стройматериалы. По данным URA.RU, чиновники сейчас ломают голову, как поддержать отрасль и не сесть. Когда ждать развязку, уже известно.

Авторы обращения (им поделился источник URA.RU в резиденции главы региона) указывают, что с конца 2020-го «наблюдается значительный рост цен на строительные ресурсы», в результате чего сложился «существенный перекос стоимости фактических и сметных затрат». Это подтверждается данными Свердловскстата. Так, за полгода стройматериалы в регионе подорожали на 37%. Арматура выросла в цене на 46%, цемент — на 37%, пиломатериалы — на 48%.

В обращении к правительству строители заявили, что терпят убытки из-за роста цен на материалы Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Велик риск остановки строительства ряда крупных строительных объектов Свердловской области, которые реализуются в том числе в рамках поручений президента РФ, велик риск расторжения контрактов, что приведет к упадку в сфере строительного сектора. А как следствие — к банкротству ведущих строительных копаний региона, что приведет к потере рабочих мест для сотен людей и социальной напряженности», — говорится в обращении.

Подписанты — семь компаний, заключившие с властями контракты в 2020 году. Это ООО «АГ-Холдинг» (строит школу в селе Байкалово за 508,5 миллиона рублей, ожидаемый убыток — 138 миллионов рублей), ООО СК «УКС Каменскстрой» (детский сад в Академическом за 236 млн и Центр развития бокса за 387,9 млн, ожидаемый убыток — около 188 млн), ООО «СУ5групп» (школа в поселке Билимбай за 405 млн и ФОК в поселке Пионерский за 200 млн, ожидаемый убыток — около 186 млн), ООО СК «Березит» (школа в Красноуфимске за 376,3 млн, ожидаемый убыток — 55 млн), ООО «Вектор» (детский сад в селе Пристань за 164,1 млн рублей, ожидаемый убыток — 40,2 млн), ООО «Прогресс» (школа в поселке Пышма за 383,9 млн, ожидаемый убыток — 97 млн), и ООО «СК Интег» (возводит к Универсиаде-2023 Дворец дзюдо в Академическом за 1,094 миллиарда рублей, школу в Серове за 1,053 млрд и школу в Березовском за 969 млн, ожидаемый убыток — около 934 млн рублей).

По слухам, Сергей Швиндт (справа) и Михаил Волков (слева) взяли паузу в переговорах до сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор «СУ5групп» Вадим Соколинский подтвердил URA.RU подлинность обращения. По его словам, на текущий момент работы на его объектах приостановлены. «Контракты пока не расторгались. Если средства не добавят — будут расторжения и полная заморозка. Реакция властей на письмо? „Это риски предпринимателей“», — развел руками Соколинский.

В «Векторе» корреспонденту сообщили, что предприятие направило заказчику (администрации Артинского ГО) уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке (стройка еще не началась), а «СК Березит» (у предприятий один учредитель) «исполняет свои обязательства по контракту в надежде на увеличение цены контракта». «Официальной реакции властей на письмо не последовало», — уточнили в «Векторе». Остальные подписанты не ответили на звонки корреспондента.

Обращение семи подрядчиков датируется началом июня. То есть оно ушло в областное правительство еще до того, как федеральные власти отреагировали на проблему.

В начале августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее заказчикам (властям на местах) увеличивать цены госконтрактов до 30% — для компенсации удорожания стройматериалов. После этого переговоры между генподрядчиками и свердловским минстроем получили развитие, рассказал URA.RU собеседник, знакомый с ходом консультаций (их якобы ведут Волков и замгубернатора по стройке Сергей Швиндт).

«Идет поиск легального способа предоставления дополнительной поддержки: чтобы потом не было, мягко говоря, претензий от фискальных органов. Взята пауза до начала сентября», — поделился источник, близкий к региональному минстрою.

В региональный департамент информполитики направлен запрос на комментарий по теме. К моменту публикации ответ на него не поступил.

Еще один источник URA.RU — близкий к мэрии Екатеринбурга — рассказал, что после того, как Мишустин подписал постановление, со своими подрядчиками общались и городские власти: чтобы понять, есть ли у бизнесменов проблемы. И якобы выяснилось, что есть. «Сейчас прорабатываются варианты, как помочь строителям. Риска, что остановятся какие-либо [бюджетные] стройки, нет», — поделился собеседник.