Финансисты рассказали о новых способах увеличить сбережения

Для этого не придется обладать специальными знаниями

13 декабря 2021 в 07:00 Размер текста - 17 +

Новые инвестиционные продукты появляются на фоне низких ставок по банковским вкладам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На фоне низких ставок по банковским вкладам российские брокерские компании расширяют линейку своих продуктов. Традиционно торговля на фондовом рынке считается более рискованным инструментом увеличения сбережений по сравнению с теми же депозитами. Однако финансисты рассказали, как свести риски к минимуму. Более 17 млн россиян открыли брокерские счета В последнее время интерес к инвестиционным продуктам у россиян растет. Брокерские счета уже есть у 17 млн жителей страны. Но не все готовы самостоятельно управлять портфелями, особенно если у них нет специальных знаний. Многие выбирают уже готовые инвестиционные стратегии под управлением профессионалов. Самые популярные из них — это паевые инвестиционные фонды (ПИФы), когда участники фонда доверяют свои средства управляющей компании, а она в свою очередь инвестирует деньги в различные активы, а также стратегии доверительного управления. Другими словами, инвестор передает свои активы для управления профессионалу. В последнее время интерес к инвестиционным продуктам у россиян растет. Брокерские счета уже есть у 17 млн жителей страны Фото: depositphotos.com Как сообщил URA.RU заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» (является одним из крупнейших игроков на рынке инвестиционных услуг в России) Эдвард Голосов, с начала 2021 года активы под управлением УК «БКС» выросли более чем на 50%. «По моим ожиданиям, в следующие несколько лет индустрия управления активами будет перегонять традиционный брокерский бизнес по темпам роста привлечения активов инвесторов. Для массового инвестора, у которого нет времени разбираться с отдельными ценными бумагами, конъюнктурой рынка, продукты управления активами и другие инвестиционные решения зачастую более удобны», — прокомментировал Голосов. Новые варианты инвестирования В этом году компания запустила новые продукты, в том числе для неквалифицированных инвесторов. По словам Эдварда Голосова, с октября в «БКС Мир инвестиций» для «неквалов» стали доступны структурные продукты (комплексный финансовый инструмент с уже сформированной стратегией инвестирования и с заранее определенным сроком) с полной защитой капитала. «Мы предлагаем новые решения в этой области — например, недавно запустили инвестиционные облигации с полной защитой на акции Сбербанка, сейчас на подходе аналогичный продукт на акции BMW. Инвестор может поучаствовать в росте ценных бумаг без риска уйти в минус при погашении», — рассказал Голосов. Он добавил, что для получения доступа к структурным продуктам начинающим инвесторам придется пройти тестирование. По словам заместителя президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Эдварда Голосова, новичкам лучше всего стартовать с ПИФов, которые инвестируют в облигации Фото: «БКС Мир инвестиций» Сейчас участники рынка продолжают вести переговоры с регулятором по поводу расширения списка продуктов для «неквалов». В частности, в «БКС Мир инвестиций» уверены, что начинающие инвесторы могли бы пользоваться еще и так называемыми купонными продуктами, тоже с полной защитой капитала в конце срока инвестирования. Эти продукты работают следующим образом: при условии выполнения определенных условий инвестору выплачивается фиксированная процентная ставка, причем человек получает доход даже в том случае, если базовые активы не выросли в цене. Что касается ПИФов, то практически все они доступны начинающим инвесторам. Новичкам, по словам Голосова, лучше всего стартовать с ПИФов, которые инвестируют в облигации. Это наименее рискованный продукт. При этом доходность там выше по сравнению с банковскими депозитами. К примеру, популярный ПИФ «БКС Облигации повышенной доходности МСП» инвестирует в ценные бумаги с доходностью от 9 до 11% годовых. Также в последнее время у россиян пользуются популярностью ПИФ «БКС Российские акции», инвестирующий в российский рынок, и фонды, инвестирующие в международные акции, а именно — в американский рынок. Для последних компания запустила ПИФ «Восток-Запад». Его суть в том, чтобы определить тренды торговых войн, которые ведутся между Америкой, Европой и странами Азии, и заработать на этом. Буквально в ноябре были запущены еще два новых продукта — ПИФы «Фавориты мировых инвестфондов» и «Глобальные доходные облигации». Они предлагают валютные инвестиции на зарубежных рынках. В этом году компания также запустила первый в РФ ПИФ для инвестиций в блокчейн — «БКС Цифровая галактика». Он также валютный и защищает средства инвесторов от девальвации. Еще один новый прорывной продукт, который в ближайшее время выйдет на рынок, — ПИФ «БКС Инновации». Он будет инвестировать в самые продвинутые компании, выпускающие продукты будущего. Такие, например, как изготовление искусственных продуктов питания или разработка датчиков для умных домов. Как стать инвестором? Чем длиннее срок инвестирования в ПИФы, тем меньше риски Фото: Анна Майорова © URA.RU По словам Голосова, чтобы приобрести пай одного из ПИФов, достаточно от 15 до 1000 рублей. Пай в долларовом фонде также доступен новичкам. К примеру, в БПИФе «БКС Глобальные доходные облигации» порог входа — чуть больше доллара. «Сразу скажу, что ПИФы не должны рассматриваться как прямая замена банковским вкладам — это более рискованные, но и потенциально более доходные инструменты. Рассматривая паевые фонды, необходимо понимать горизонт инвестирования», — подчеркнул представитель компании «БКС Мир инвестиций». Если срок инвестирования длинный, то риски становятся меньше, а возможности для получения дохода увеличиваются. Так что если говорить о длинных горизонтах инвестирования, то ПИФы, по словам Голосова, действительно могут стать альтернативой банковскому вкладу.

На фоне низких ставок по банковским вкладам российские брокерские компании расширяют линейку своих продуктов. Традиционно торговля на фондовом рынке считается более рискованным инструментом увеличения сбережений по сравнению с теми же депозитами. Однако финансисты рассказали, как свести риски к минимуму. Более 17 млн россиян открыли брокерские счета В последнее время интерес к инвестиционным продуктам у россиян растет. Брокерские счета уже есть у 17 млн жителей страны. Но не все готовы самостоятельно управлять портфелями, особенно если у них нет специальных знаний. Многие выбирают уже готовые инвестиционные стратегии под управлением профессионалов. Самые популярные из них — это паевые инвестиционные фонды (ПИФы), когда участники фонда доверяют свои средства управляющей компании, а она в свою очередь инвестирует деньги в различные активы, а также стратегии доверительного управления. Другими словами, инвестор передает свои активы для управления профессионалу. Как сообщил URA.RU заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций» (является одним из крупнейших игроков на рынке инвестиционных услуг в России) Эдвард Голосов, с начала 2021 года активы под управлением УК «БКС» выросли более чем на 50%. «По моим ожиданиям, в следующие несколько лет индустрия управления активами будет перегонять традиционный брокерский бизнес по темпам роста привлечения активов инвесторов. Для массового инвестора, у которого нет времени разбираться с отдельными ценными бумагами, конъюнктурой рынка, продукты управления активами и другие инвестиционные решения зачастую более удобны», — прокомментировал Голосов. Новые варианты инвестирования В этом году компания запустила новые продукты, в том числе для неквалифицированных инвесторов. По словам Эдварда Голосова, с октября в «БКС Мир инвестиций» для «неквалов» стали доступны структурные продукты (комплексный финансовый инструмент с уже сформированной стратегией инвестирования и с заранее определенным сроком) с полной защитой капитала. «Мы предлагаем новые решения в этой области — например, недавно запустили инвестиционные облигации с полной защитой на акции Сбербанка, сейчас на подходе аналогичный продукт на акции BMW. Инвестор может поучаствовать в росте ценных бумаг без риска уйти в минус при погашении», — рассказал Голосов. Он добавил, что для получения доступа к структурным продуктам начинающим инвесторам придется пройти тестирование. Сейчас участники рынка продолжают вести переговоры с регулятором по поводу расширения списка продуктов для «неквалов». В частности, в «БКС Мир инвестиций» уверены, что начинающие инвесторы могли бы пользоваться еще и так называемыми купонными продуктами, тоже с полной защитой капитала в конце срока инвестирования. Эти продукты работают следующим образом: при условии выполнения определенных условий инвестору выплачивается фиксированная процентная ставка, причем человек получает доход даже в том случае, если базовые активы не выросли в цене. Что касается ПИФов, то практически все они доступны начинающим инвесторам. Новичкам, по словам Голосова, лучше всего стартовать с ПИФов, которые инвестируют в облигации. Это наименее рискованный продукт. При этом доходность там выше по сравнению с банковскими депозитами. К примеру, популярный ПИФ «БКС Облигации повышенной доходности МСП» инвестирует в ценные бумаги с доходностью от 9 до 11% годовых. Также в последнее время у россиян пользуются популярностью ПИФ «БКС Российские акции», инвестирующий в российский рынок, и фонды, инвестирующие в международные акции, а именно — в американский рынок. Для последних компания запустила ПИФ «Восток-Запад». Его суть в том, чтобы определить тренды торговых войн, которые ведутся между Америкой, Европой и странами Азии, и заработать на этом. Буквально в ноябре были запущены еще два новых продукта — ПИФы «Фавориты мировых инвестфондов» и «Глобальные доходные облигации». Они предлагают валютные инвестиции на зарубежных рынках. В этом году компания также запустила первый в РФ ПИФ для инвестиций в блокчейн — «БКС Цифровая галактика». Он также валютный и защищает средства инвесторов от девальвации. Еще один новый прорывной продукт, который в ближайшее время выйдет на рынок, — ПИФ «БКС Инновации». Он будет инвестировать в самые продвинутые компании, выпускающие продукты будущего. Такие, например, как изготовление искусственных продуктов питания или разработка датчиков для умных домов. Как стать инвестором? По словам Голосова, чтобы приобрести пай одного из ПИФов, достаточно от 15 до 1000 рублей. Пай в долларовом фонде также доступен новичкам. К примеру, в БПИФе «БКС Глобальные доходные облигации» порог входа — чуть больше доллара. «Сразу скажу, что ПИФы не должны рассматриваться как прямая замена банковским вкладам — это более рискованные, но и потенциально более доходные инструменты. Рассматривая паевые фонды, необходимо понимать горизонт инвестирования», — подчеркнул представитель компании «БКС Мир инвестиций». Если срок инвестирования длинный, то риски становятся меньше, а возможности для получения дохода увеличиваются. Так что если говорить о длинных горизонтах инвестирования, то ПИФы, по словам Голосова, действительно могут стать альтернативой банковскому вкладу.