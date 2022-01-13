Челябинские инсайды: полицейские остались без выходных

О дне рождения Текслера, работе для экс-министра и увольнении прокурора. Выпуск 957

14 января 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

А что вы обещали сделать в новом году? Коллаж URA.RU Челябинские элиты готовятся поздравить с 49-летием губернатора Алексея Текслера и не подозревают, что в свой день рождения глава региона покинет город. В полицейском главке региона пытаются понять, чего ждать от нового руководителя, генерала Михаила Скокова. А в «Единой России» решают, торопиться с ликвидацией райсоветов Челябинска или отложить процесс до 2024 года. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Алексею Текслеру исполнится 49 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В день рождения Текслер покинет Челябинск Как утверждают инсайдеры, губернатор Алексей Текслер свой день рождения 19 января, когда ему исполнится 49 лет, проведет вне резиденции. Это позволит избежать ажиотажа с потоком желающих выразить свое почтение по случаю данного события. Так было и в прошлом году, но Текслер тогда находился в Москве, в командировке, а теперь он останется в регионе. «Он уедет из Челябинска в одну из территорий области. Это будет просто рабочая поездка», — говорит источник. В какой именно город или район отправится Текслер, инсайдеры предпочитают пока умалчивать. Александру Глазкову предстоит преобразовать Саткинский район в округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Карту области будут перекраивать В кулуарах челябинского правительства обсуждают проект федерального закона о публичной власти, согласно которому будут упразднены советы депутатов городских и сельских поселений. Муниципальные районы должны преобразовать в муниципальные округа, а регионам дается время перекроить свои карты до 2028 года. «Так как времени достаточно, то будут это делать постепенно. Начнут с Саткинского района, где глава Александр Глазков уже проводит консультации, потом займутся Коркинским и Каслинским районами. Эти территории хотят преобразовать в округа уже в этом году», — говорят в кулуарах. Выборы в гордуму хотят развести с губернаторскими Одной из причин, по которой выборы в гордуму Челябинска надо провести досрочно, инсайдеры называют выборы губернатора. «С 2014 годы местные выборы в Челябинске совпадают с губернаторскими. Так должно быть и в 2024 году. Но сейчас, когда предстоит сворачивать реформу местного самоуправления в Челябинске и ликвидировать семь райсоветов, все выглядит иначе», — утверждает источник. По словам инсайдера, теперь, когда гордуму предстоит выбирать напрямую, лучше эту кампанию провести раньше губернаторской. Ломка схемы управления областным центром будет болезненной и неизвестно как это скажется на выборах главы региона. Поэтому губернатору Алексею Текслеру будут советовать провести прямые выборы гордумы досрочно. Гордуму Челябинска могут распустить в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты добровольно сдадут мандаты Если выборы в гордуму Челябинска решат провести досрочно, то сделают это в 2023 году, утверждают инсайдеры. По словам инсайдера обсуждается вариант, по которому фракции «Единой России», составляющие большинство в райсоветах Челябинска, добровольно сложат полномочия. Тогда райсоветы просто перестанут существовать, как и гордума, сформированная из их представителей. Надо будет объявлять новые, прямые выборы в гордуму. «Проблема в том, что город на некоторое время может остаться без представительного органа. Поэтому если райсоветы и распустят, то сделают это в начале лета, перед депутатскими каникулами, а потом сразу объявят выборы», — утверждает источник. Конференцию ЕР отложили Говорят, что областная отчетно-выборная конференция «Единой России» в Челябинске, которую планировали провести в конце января, перенесли на конец февраля. «Вопросов накопилось много. В том числе надо обсудить федеральный законопроект о публичной власти и сворачивание реформы МСУ в Челябинске. Кроме того, предстоит масштабная перезагрузка местных политсоветов, а еще ждут вводных из Москвы. Поэтому решили взять побольше времени на подготовку», — говорит инсайдер. Михаил Скоков оказался жестким руководителем Новый генерал пообещал отставки В полицейском главке региона обсуждают первое совещание с личным составом, которое провел новый руководитель Михаил Скоков. «Он очень жестко всех отчитал. Сказал, что каждый должен подумать, достоин ли он той должности, которую занимает! Пообещал серьезные кадровые перемены и потребовал все сообщения о преступлениях вносить в сводку, ничего не скрывать», — рассказывают инсайдеры. Говорят, после очередного совещания одного из заместителей Скокова увезли домой с сердечным приступом. Полицейским отменили выходные В полицейском главке Челябинской области ходят упорные слухи, что новый начальник Михаила Скокова привез с собой будущих сотрудников штаба и тыла. «А еще про нового генерала говорят, что он в Северной Осетии засиживался на работе до 21 часа и любит работать по выходным. Этого же теперь требует и от новых подчиненных», — говорят в кулуарах. Сергей Богдановский ждет перевода в другой регион Фото: ГУ МВД по Челябинской области Замруководителя главка ждет повышения А еще в полицейском главке Южного Урала заговорили о том, что замруководителя ГУ МВД области, начальник полиции региона Сергей Богдановский ждет перевода в другой регион. «Он возглавит аналогичное ведомство. Перевод мог бы быть раньше, но ждали, когда сменится руководитель в Челябинской области», — говорит источник. Теперь, когда прибыл новый генерал Михаил Скоков, Богдановского уже ничто в Челябинске не держат. «Говорят, что Богдановский всерьез рассматривался на пост начальника ГУ МВД по Челябинской области, но в Москве решили, что главки в регионах должны возглавлять только «варяги», не имеющие связей с местными элитами. В челябинского главке из-за возможного перевода Богдановского грустят, его считают справедливым руководителем и хорошим профессионалом. Генерал отправил офицеров чистить снег Полицейские, работающие «на земле», злорадно обсуждают одно из первых распоряжений нового начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. «Говорят, приехав в Челябинск новый генерал был неприятно удивлен состоянием территории главка. И в буквальном смысле слова выгнал на уборку снега и наледи офицеров службы тыла, вплоть до полковников. Мол, вы обслуживающее подразделение — вот и давайте, обслуживайте! Чем еще раз подтвердил репутацию изначально „опера“, а не „штабного“», — передают друг другу силовики. Ирина Акбашева может уйти в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В минэкономразвития обсуждают отставку Акбашевой В структурах экономблока областного правительства заговорили о том, что первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева дорабатывает последние дни на своем посту. «Она устала от конфликтов с министром Натальей Лугачевой и решила покинуть госслужбу. Благо хорошую пенсию она уже выработала и есть предложения заняться преподавательской работой», — говорят в кулуарах. Другие уверяют, что отношения двух дам выровнялись, а вышестоящее начальство наоборот думает о том, как удержать такого профессионала, как Акабашева. Виктор Тупкин вновь занялся строительством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен нанял на работу экс-министра По словам инсайдеров, бывший министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин устроился на работу к челябинскому бизнесмену Николаю Серскову, основному совладельцу строительной компании «НИКС». Официально экс-министр возглавил пару подразделений компании. «На самом деле Тупикин будет играть во всей структуре достаточно важную роль. Опыта у него предостаточно», — говорят в кулуарах. Примечательно, что личными активами Тупикина, выкупленных им у бизнесмена Максима Тушенцова, руководят нанятые экс-министром менеджеры. Абаимов вернулся к работе Один из главных фигурантов череды уголовных дел в минстрое Челябинской области вернулся к любимой работе. Экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, выйдя из СИЗО, вновь возглавил ООО «Триа-строй», учредителем которой является. Компания занимается, разумеется, строительством. «Либо он очень самонадеян, либо в ходе следствия так активно сотрудничал с силовиками, что уверен в благополучном для себя исходе процесса. И вот тут уже возникает вопрос о судьбе замминистра Татьяны Антоновой, которая вместе с Абаимовым фигурирует в деле о взятках и мошенничестве при строительстве олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске. Она-то как раз вину не признает и возможно, что ей придется стать главной злодейкой в этой истории, на основании показаний Абаимомв», — рассуждают в коридорах областного правительства. Андрей Рябенко уверяет, что ничего не строил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обрушившийся детский городок строит депутат Говорят, что обрушившийся детский городок в Ленинском районе Челябинска, где качели упали вместе с ребенком мог быть построен в рамках депутатской работы спикера местного райсовета депутатов Андрея Рябенко. Во всяком случае подрядчиком выступило ООО «Управляющая компания Ленинского района», которая раньше принадлежала самому Рябенко. Теперь УК записана на его родственницу. «Сам Рябенко уверяет, что не имеет к этому городку никакого отношения. Хотя все в курсе данной истории и понимают кто строил», — говорят в районе. Валерий Измалков вины не признает Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший вице-мэр заявил об оговоре Говорят, что задержанный ФСБ по обвинению в коррупции бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков упорно отказывается признавать вину. «Измалков продолжает стоять на своем, утверждая, что у следствия нет против него доказательств. Исключая, разумеется, показания Натальи Тютриной — по версии силовиков, именно она выступала посредником между взяточниками-бизнесменами и Измалковым в бытность его замглавы Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам. Сейчас экс-чиновник утверждает, что женщина его оговорила, а в СИЗО его держат, чтобы оказать таким образом давление и склонить к признанию вины», — шепчутся в коридорах магнитогорской мэрии. В Копейске заговорили о смене власти Назначение бывшего замминистра культуры региона Николая Сазонова на должность первого замглавы Копейска породила волну слухов о грядущей отставке мэра Андрея Фалейчика. «Аналогии о грядущей смене власти здесь сами напрашиваются. Фалейчик несколько лет назад пришел из регионального минстроя в должности замминистра и потом возглавил Копейск. Возможно, готовится трансфер по смене власти и мэр готовит себе преемника. Сам Фалейчик эту тему ни с кем не обсуждает, что приводит к всевозможным домыслам», — сообщил источник. У Евгения Светлова истекают полномочия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе испортят имидж перед выборами У главы Еманжелинского района Евгения Светлова в марте истекают полномочия и совсем скоро будет объявлен конкурс по выборам руководителя муниципалитета. «Светлов, конечно, надеется, что областные власти дадут ему возможность сохранить пост. Но все дело в том, что к нему много претензий и, в первую очередь, они связаны с низкими темпами вакцинации от COVID-19», — рассуждают в кулуарах. Кроме того, по словам инсайдеров, не так давно район проверяла Контрольно-счетная палата региона и, по слухам, аудиторы нашли немало нарушений, в том числе явно коррупционным. Как сообщают источники, материалы уже находятся у силовиков, которые перед Новым годом взяли паузу, а скоро начнут действовать. «За самим Светловым возможно не придут, но имидж ему перед выборами подпортят», — рассказал источник. Николай Шимановчи проваливает вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К Шимановичу появились вопросы По сообщениям инсайдеров, у областных властей все больше и больше вопросов накопилось к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. «Чтобы принять местный бюджет, требуется приезд вице-губернатора. Иначе не получается. Шиманович никак не может решить вопрос с котельной в Юрюзани, а жалоб от жителей этого города масса. Он все еще проваливает вакцинацию от коронавируса», — говорят в кулуарах. Шиманович работает на посту главы почти год, но до сих пор так и не вник в местные проблемы. В Троицке уволили прокурора В Троицке обсуждают смену кадров в прокуратуре города. «Говорят, что уволился, или вот-вот уволят и. о. прокурора Дмитрия Виноградова. Даже болтают, что в каникулы на него написала, якобы, заявление супруга. По слухам, за рукоприкладство», — судачат в городе. Сплетники уверяют, что у Виноградова, якобы, болезненное пристрастие к спиртному, что и стало причиной его проблем. «Насчет заявления супруги история не ясная, возможно, что она отказалась от претензий. Но разговоры о пьянстве уже докатились до вышестоящего начальства, что стало или станет причиной увольнения», — говорит источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинские элиты готовятся поздравить с 49-летием губернатора Алексея Текслера и не подозревают, что в свой день рождения глава региона покинет город. В полицейском главке региона пытаются понять, чего ждать от нового руководителя, генерала Михаила Скокова. А в «Единой России» решают, торопиться с ликвидацией райсоветов Челябинска или отложить процесс до 2024 года. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. В день рождения Текслер покинет Челябинск Как утверждают инсайдеры, губернатор Алексей Текслер свой день рождения 19 января, когда ему исполнится 49 лет, проведет вне резиденции. Это позволит избежать ажиотажа с потоком желающих выразить свое почтение по случаю данного события. Так было и в прошлом году, но Текслер тогда находился в Москве, в командировке, а теперь он останется в регионе. «Он уедет из Челябинска в одну из территорий области. Это будет просто рабочая поездка», — говорит источник. В какой именно город или район отправится Текслер, инсайдеры предпочитают пока умалчивать. Карту области будут перекраивать В кулуарах челябинского правительства обсуждают проект федерального закона о публичной власти, согласно которому будут упразднены советы депутатов городских и сельских поселений. Муниципальные районы должны преобразовать в муниципальные округа, а регионам дается время перекроить свои карты до 2028 года. «Так как времени достаточно, то будут это делать постепенно. Начнут с Саткинского района, где глава Александр Глазков уже проводит консультации, потом займутся Коркинским и Каслинским районами. Эти территории хотят преобразовать в округа уже в этом году», — говорят в кулуарах. Выборы в гордуму хотят развести с губернаторскими Одной из причин, по которой выборы в гордуму Челябинска надо провести досрочно, инсайдеры называют выборы губернатора. «С 2014 годы местные выборы в Челябинске совпадают с губернаторскими. Так должно быть и в 2024 году. Но сейчас, когда предстоит сворачивать реформу местного самоуправления в Челябинске и ликвидировать семь райсоветов, все выглядит иначе», — утверждает источник. По словам инсайдера, теперь, когда гордуму предстоит выбирать напрямую, лучше эту кампанию провести раньше губернаторской. Ломка схемы управления областным центром будет болезненной и неизвестно как это скажется на выборах главы региона. Поэтому губернатору Алексею Текслеру будут советовать провести прямые выборы гордумы досрочно. Депутаты добровольно сдадут мандаты Если выборы в гордуму Челябинска решат провести досрочно, то сделают это в 2023 году, утверждают инсайдеры. По словам инсайдера обсуждается вариант, по которому фракции «Единой России», составляющие большинство в райсоветах Челябинска, добровольно сложат полномочия. Тогда райсоветы просто перестанут существовать, как и гордума, сформированная из их представителей. Надо будет объявлять новые, прямые выборы в гордуму. «Проблема в том, что город на некоторое время может остаться без представительного органа. Поэтому если райсоветы и распустят, то сделают это в начале лета, перед депутатскими каникулами, а потом сразу объявят выборы», — утверждает источник. Конференцию ЕР отложили Говорят, что областная отчетно-выборная конференция «Единой России» в Челябинске, которую планировали провести в конце января, перенесли на конец февраля. «Вопросов накопилось много. В том числе надо обсудить федеральный законопроект о публичной власти и сворачивание реформы МСУ в Челябинске. Кроме того, предстоит масштабная перезагрузка местных политсоветов, а еще ждут вводных из Москвы. Поэтому решили взять побольше времени на подготовку», — говорит инсайдер. Новый генерал пообещал отставки В полицейском главке региона обсуждают первое совещание с личным составом, которое провел новый руководитель Михаил Скоков. «Он очень жестко всех отчитал. Сказал, что каждый должен подумать, достоин ли он той должности, которую занимает! Пообещал серьезные кадровые перемены и потребовал все сообщения о преступлениях вносить в сводку, ничего не скрывать», — рассказывают инсайдеры. Говорят, после очередного совещания одного из заместителей Скокова увезли домой с сердечным приступом. Полицейским отменили выходные В полицейском главке Челябинской области ходят упорные слухи, что новый начальник Михаила Скокова привез с собой будущих сотрудников штаба и тыла. «А еще про нового генерала говорят, что он в Северной Осетии засиживался на работе до 21 часа и любит работать по выходным. Этого же теперь требует и от новых подчиненных», — говорят в кулуарах. Замруководителя главка ждет повышения А еще в полицейском главке Южного Урала заговорили о том, что замруководителя ГУ МВД области, начальник полиции региона Сергей Богдановский ждет перевода в другой регион. «Он возглавит аналогичное ведомство. Перевод мог бы быть раньше, но ждали, когда сменится руководитель в Челябинской области», — говорит источник. Теперь, когда прибыл новый генерал Михаил Скоков, Богдановского уже ничто в Челябинске не держат. «Говорят, что Богдановский всерьез рассматривался на пост начальника ГУ МВД по Челябинской области, но в Москве решили, что главки в регионах должны возглавлять только «варяги», не имеющие связей с местными элитами. В челябинского главке из-за возможного перевода Богдановского грустят, его считают справедливым руководителем и хорошим профессионалом. Генерал отправил офицеров чистить снег Полицейские, работающие «на земле», злорадно обсуждают одно из первых распоряжений нового начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. «Говорят, приехав в Челябинск новый генерал был неприятно удивлен состоянием территории главка. И в буквальном смысле слова выгнал на уборку снега и наледи офицеров службы тыла, вплоть до полковников. Мол, вы обслуживающее подразделение — вот и давайте, обслуживайте! Чем еще раз подтвердил репутацию изначально „опера“, а не „штабного“», — передают друг другу силовики. В минэкономразвития обсуждают отставку Акбашевой В структурах экономблока областного правительства заговорили о том, что первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева дорабатывает последние дни на своем посту. «Она устала от конфликтов с министром Натальей Лугачевой и решила покинуть госслужбу. Благо хорошую пенсию она уже выработала и есть предложения заняться преподавательской работой», — говорят в кулуарах. Другие уверяют, что отношения двух дам выровнялись, а вышестоящее начальство наоборот думает о том, как удержать такого профессионала, как Акабашева. Бизнесмен нанял на работу экс-министра По словам инсайдеров, бывший министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин устроился на работу к челябинскому бизнесмену Николаю Серскову, основному совладельцу строительной компании «НИКС». Официально экс-министр возглавил пару подразделений компании. «На самом деле Тупикин будет играть во всей структуре достаточно важную роль. Опыта у него предостаточно», — говорят в кулуарах. Примечательно, что личными активами Тупикина, выкупленных им у бизнесмена Максима Тушенцова, руководят нанятые экс-министром менеджеры. Абаимов вернулся к работе Один из главных фигурантов череды уголовных дел в минстрое Челябинской области вернулся к любимой работе. Экс-директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов, выйдя из СИЗО, вновь возглавил ООО «Триа-строй», учредителем которой является. Компания занимается, разумеется, строительством. «Либо он очень самонадеян, либо в ходе следствия так активно сотрудничал с силовиками, что уверен в благополучном для себя исходе процесса. И вот тут уже возникает вопрос о судьбе замминистра Татьяны Антоновой, которая вместе с Абаимовым фигурирует в деле о взятках и мошенничестве при строительстве олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске. Она-то как раз вину не признает и возможно, что ей придется стать главной злодейкой в этой истории, на основании показаний Абаимомв», — рассуждают в коридорах областного правительства. Обрушившийся детский городок строит депутат Говорят, что обрушившийся детский городок в Ленинском районе Челябинска, где качели упали вместе с ребенком мог быть построен в рамках депутатской работы спикера местного райсовета депутатов Андрея Рябенко. Во всяком случае подрядчиком выступило ООО «Управляющая компания Ленинского района», которая раньше принадлежала самому Рябенко. Теперь УК записана на его родственницу. «Сам Рябенко уверяет, что не имеет к этому городку никакого отношения. Хотя все в курсе данной истории и понимают кто строил», — говорят в районе. Бывший вице-мэр заявил об оговоре Говорят, что задержанный ФСБ по обвинению в коррупции бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков упорно отказывается признавать вину. «Измалков продолжает стоять на своем, утверждая, что у следствия нет против него доказательств. Исключая, разумеется, показания Натальи Тютриной — по версии силовиков, именно она выступала посредником между взяточниками-бизнесменами и Измалковым в бытность его замглавы Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам. Сейчас экс-чиновник утверждает, что женщина его оговорила, а в СИЗО его держат, чтобы оказать таким образом давление и склонить к признанию вины», — шепчутся в коридорах магнитогорской мэрии. В Копейске заговорили о смене власти Назначение бывшего замминистра культуры региона Николая Сазонова на должность первого замглавы Копейска породила волну слухов о грядущей отставке мэра Андрея Фалейчика. «Аналогии о грядущей смене власти здесь сами напрашиваются. Фалейчик несколько лет назад пришел из регионального минстроя в должности замминистра и потом возглавил Копейск. Возможно, готовится трансфер по смене власти и мэр готовит себе преемника. Сам Фалейчик эту тему ни с кем не обсуждает, что приводит к всевозможным домыслам», — сообщил источник. Главе испортят имидж перед выборами У главы Еманжелинского района Евгения Светлова в марте истекают полномочия и совсем скоро будет объявлен конкурс по выборам руководителя муниципалитета. «Светлов, конечно, надеется, что областные власти дадут ему возможность сохранить пост. Но все дело в том, что к нему много претензий и, в первую очередь, они связаны с низкими темпами вакцинации от COVID-19», — рассуждают в кулуарах. Кроме того, по словам инсайдеров, не так давно район проверяла Контрольно-счетная палата региона и, по слухам, аудиторы нашли немало нарушений, в том числе явно коррупционным. Как сообщают источники, материалы уже находятся у силовиков, которые перед Новым годом взяли паузу, а скоро начнут действовать. «За самим Светловым возможно не придут, но имидж ему перед выборами подпортят», — рассказал источник. К Шимановичу появились вопросы По сообщениям инсайдеров, у областных властей все больше и больше вопросов накопилось к главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. «Чтобы принять местный бюджет, требуется приезд вице-губернатора. Иначе не получается. Шиманович никак не может решить вопрос с котельной в Юрюзани, а жалоб от жителей этого города масса. Он все еще проваливает вакцинацию от коронавируса», — говорят в кулуарах. Шиманович работает на посту главы почти год, но до сих пор так и не вник в местные проблемы. В Троицке уволили прокурора В Троицке обсуждают смену кадров в прокуратуре города. «Говорят, что уволился, или вот-вот уволят и. о. прокурора Дмитрия Виноградова. Даже болтают, что в каникулы на него написала, якобы, заявление супруга. По слухам, за рукоприкладство», — судачат в городе. Сплетники уверяют, что у Виноградова, якобы, болезненное пристрастие к спиртному, что и стало причиной его проблем. «Насчет заявления супруги история не ясная, возможно, что она отказалась от претензий. Но разговоры о пьянстве уже докатились до вышестоящего начальства, что стало или станет причиной увольнения», — говорит источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.