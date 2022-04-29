В Екатеринбурге устроили соревнования по новому виду спорта

Стрельба была слышна на окраине города

29 апреля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Для спортсменов подготовили сложнейшие упражнения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге стартовал турнир по новому виду спорта — стрельбе на дальние дистанции. Высокоточную стрельбу развивают на Урале уже несколько лет, но только в сентябре 2021 года ее официально признали спортивной дисциплиной. И, по словам экспертов, у спортсменов из УрФО — очень высокие шансы занять лидирующие позиции среди высокоточников не только в России, но и за рубежом. Турнир в Екатеринбурге — отборочный в рамках V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции, первый отборочный матч ранее прошел в Тюмени. Третий запланирован в июне в Чечне, четвертый — в июле в Челябинске. А в конце июля — начале августа лучших стрелков, набравших больше всего баллов, пригласят на финальные соревнования в Екатеринбург. Спонсором мероприятия традиционно выступает Уральский горнопромышленный холдинг. На отборочный этап приехали спортсмены со всей страны — от Москвы до Владивостока Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Второй отборочный тур точным выстрелом по мишени открыл министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. «Это уникальный вид спорта, потому что техническая подготовка в рамках динамических упражнений, пожалуй, несопоставима ни с одним видом спорта. Это целая наука, которая позволяет формировать определенные навыки. И говоря о продвижении этой дисциплины, я думаю, что военное дело (начальная военная подготовка — прим. ред.), которое есть в рамках образовательных процессов в школах, будет дополняться подобными дисциплинами», — прокомментировал Рапопорт. Первый выстрел сделал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам предпринимателя и президента Федерации высокоточной стрельбы России Сергея Мазуркевича, инициативная группа по популяризации высокоточной стрельбы появилась на Урале в 2017 году. Постепенно это вылилось в настоящее спортивное движение. Именно уральские спортсмены добились признания стрельбы на дальние расстояния спортивной дисциплиной. Как результат — ФВСР станет аккредитованной спортивной организацией, а высокоточники получат возможность добиваться спортивных разрядов и званий. Тем более что они уже сейчас на сильных позициях на международной арене. «Мы всегда занимаем лидирующие позиции, у наших спортсменов на пьедестале всегда достойные места. И на всех международных соревнованиях наши спортсмены участвуют. Они были в таких странах, как Италия, Сербия, Болгария. В этом году мы также планируем, представлять Россию в высокоточной стрельбе, несмотря ни на что, — приглашение от сербов уже поступило», — рассказал Мазуркевич. С приветственным словом выступил предприниматель и президент Федерации высокоточной стрельбы России Сергей Мазуркевич Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тренировки по снайпингу проходят в Екатеринбурге на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа. Сейчас он считается одним из лучших в России. «Наверное, такого же уровня полигоны есть только в Москве и у нас — больше нигде. Уровень упражнений здесь очень высокий», — отметил один из судей соревнований Андрей Белянков. С ним согласен и участник из Саратова Рамиль Аблясов. «Такого уровня технической подготовки, упражнений, азарта, наверное, больше нет ни на одной поляне. Здесь свой снайпинг, быстрый, динамичный. Моя задача — в очередной раз побороть себя», — сказал Аблясов. Участники соревнований высоко оценили стрельбище в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Особенность полигона в том, что здесь представлено множество упражнений из неустойчивых положений на дальние расстояния — до 1200 м. Еще 10 лет назад считалось, что стрельба на такие расстояния с неудобных позиций невозможна. «Упражнения непростые уже на дистанции 400 м: это стрельба с разного уровня высоты инвентаря, который мы подготовили. Тайминг каждого упражнения составляет 2 минуты, цели малоразмерные. Например, на 500 м они составляют 30 на 30 см. Самая дальняя дистанция — 1200 м. Она непростая, особенно сегодня в условиях, когда порывы ветра достигают в среднем 4 метра в секунду», — пояснил главный судья турнира Андрей Иванов. Главный судья турнира Андрей Иванов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чтобы испытать себя в меткости, на полигон в Екатеринбург приехали около полусотни участников со всей страны — от Москвы до Владивостока. Одна из самых больших команд прибыла из Якутии — они добираются на матч на двух самолетах. «Я занимаюсь стрельбой относительно недавно — пока всего третий ствол сжег. Пошел на полигон, чтобы потренироваться и на охоте лучше стрелять, а потом увлекся. И сейчас на охоту езжу реже, чем на полигон. Это прекрасный спорт, интересный, тренирует все абсолютно, начиная с физической подготовки и заканчивая волевыми качествами», — поделился один из участников Александр Данилов (Москва). Самая дальняя дистанция на стрельбище — 1200 метров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Баллы участникам присваивают не только за меткость выстрелов, но и за соблюдение техники безопасности. По словам судей, при работе с нарезным оружьем и серьезными калибрами она всегда стоит на первом месте.

В Екатеринбурге стартовал турнир по новому виду спорта — стрельбе на дальние дистанции. Высокоточную стрельбу развивают на Урале уже несколько лет, но только в сентябре 2021 года ее официально признали спортивной дисциплиной. И, по словам экспертов, у спортсменов из УрФО — очень высокие шансы занять лидирующие позиции среди высокоточников не только в России, но и за рубежом. Турнир в Екатеринбурге — отборочный в рамках V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции, первый отборочный матч ранее прошел в Тюмени. Третий запланирован в июне в Чечне, четвертый — в июле в Челябинске. А в конце июля — начале августа лучших стрелков, набравших больше всего баллов, пригласят на финальные соревнования в Екатеринбург. Спонсором мероприятия традиционно выступает Уральский горнопромышленный холдинг. Второй отборочный тур точным выстрелом по мишени открыл министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. «Это уникальный вид спорта, потому что техническая подготовка в рамках динамических упражнений, пожалуй, несопоставима ни с одним видом спорта. Это целая наука, которая позволяет формировать определенные навыки. И говоря о продвижении этой дисциплины, я думаю, что военное дело (начальная военная подготовка — прим. ред.), которое есть в рамках образовательных процессов в школах, будет дополняться подобными дисциплинами», — прокомментировал Рапопорт. По словам предпринимателя и президента Федерации высокоточной стрельбы России Сергея Мазуркевича, инициативная группа по популяризации высокоточной стрельбы появилась на Урале в 2017 году. Постепенно это вылилось в настоящее спортивное движение. Именно уральские спортсмены добились признания стрельбы на дальние расстояния спортивной дисциплиной. Как результат — ФВСР станет аккредитованной спортивной организацией, а высокоточники получат возможность добиваться спортивных разрядов и званий. Тем более что они уже сейчас на сильных позициях на международной арене. «Мы всегда занимаем лидирующие позиции, у наших спортсменов на пьедестале всегда достойные места. И на всех международных соревнованиях наши спортсмены участвуют. Они были в таких странах, как Италия, Сербия, Болгария. В этом году мы также планируем, представлять Россию в высокоточной стрельбе, несмотря ни на что, — приглашение от сербов уже поступило», — рассказал Мазуркевич. Тренировки по снайпингу проходят в Екатеринбурге на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа. Сейчас он считается одним из лучших в России. «Наверное, такого же уровня полигоны есть только в Москве и у нас — больше нигде. Уровень упражнений здесь очень высокий», — отметил один из судей соревнований Андрей Белянков. С ним согласен и участник из Саратова Рамиль Аблясов. «Такого уровня технической подготовки, упражнений, азарта, наверное, больше нет ни на одной поляне. Здесь свой снайпинг, быстрый, динамичный. Моя задача — в очередной раз побороть себя», — сказал Аблясов. Особенность полигона в том, что здесь представлено множество упражнений из неустойчивых положений на дальние расстояния — до 1200 м. Еще 10 лет назад считалось, что стрельба на такие расстояния с неудобных позиций невозможна. «Упражнения непростые уже на дистанции 400 м: это стрельба с разного уровня высоты инвентаря, который мы подготовили. Тайминг каждого упражнения составляет 2 минуты, цели малоразмерные. Например, на 500 м они составляют 30 на 30 см. Самая дальняя дистанция — 1200 м. Она непростая, особенно сегодня в условиях, когда порывы ветра достигают в среднем 4 метра в секунду», — пояснил главный судья турнира Андрей Иванов. Чтобы испытать себя в меткости, на полигон в Екатеринбург приехали около полусотни участников со всей страны — от Москвы до Владивостока. Одна из самых больших команд прибыла из Якутии — они добираются на матч на двух самолетах. «Я занимаюсь стрельбой относительно недавно — пока всего третий ствол сжег. Пошел на полигон, чтобы потренироваться и на охоте лучше стрелять, а потом увлекся. И сейчас на охоту езжу реже, чем на полигон. Это прекрасный спорт, интересный, тренирует все абсолютно, начиная с физической подготовки и заканчивая волевыми качествами», — поделился один из участников Александр Данилов (Москва). Баллы участникам присваивают не только за меткость выстрелов, но и за соблюдение техники безопасности. По словам судей, при работе с нарезным оружьем и серьезными калибрами она всегда стоит на первом месте.