Семь ученых из ХМАО взялись менять планету на деньги государства

Проекты упрощают добычу нефти и экономят энергию

03 июня 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Семь научных сотрудников ЮГУ получили правительственные гранты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семь ученых Югорского государственного университета взялись за изобретение новых способов сохранения энергии и улучшение альтернативных ее источников: таких, как солнечные батареи. Проекты научных сотрудников тесно связаны с мировой повесткой, направленной на сохранение природных ресурсов и уменьшение загрязнения окружающей среды, а также со стратегией научно-технологического развития России. Деньги на реализацию проектов ученые получили от государственного «Фонда содействия инновациям». «Проекты, если все получится, способны повлиять на ситуацию в мире. Но особенно это актуально для Югры, так как в нашем округе самый мощный в России нефтегазодобывающий комплекс. Например, сейчас проверки загрязнений окружающей среды очень дорогостоящие, трудозатраты. Наша разработка в корне изменит ситуацию в этой сфере», — рассказала URA.RU научный сотрудник высшей нефтяной школы Александра Кудреватых. Научные сотрудники ЮГУ получили гранты на реализацию проектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Проектом одного из ученых, получивших государственный грант «Фонда содействия инновациям» конкурса стала усовершенствованная система накопления электрической энергии на базе аккумуляторов и суперконденсаторов. «Установка позволяет уменьшить мощность дизельной генераторной установки и уменьшить потребление топлива. И соответственно снизить объемы поставок и стоимость электроэнергии в целом», — объяснил Николай Шелудяков — один из ученых, получивших грант «Фонда содействия инновациям». Разрабатываемый продукт, по словам ученого, может быть интересен предприятиям Крайнего Севера, нуждающимся в сокращении затрат на производство. Генерирующим компаниям, у которых появится возможность сократить мощности устройств, вырабатывающих энергию. А также электросетевым компаниям, применяющим технологии интеллектуальных систем. «Проект возможно будет применять и в децентрализованных зонах ХМАО, например, в Белоярском и Ханты-Мансийском районах», — заключил Шелудяков. Проекты направлены на улучшение нефтедобычи и экономию энергии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Другой проект финалистки конкурса, магистрантки ЮГУ Даны Двоеглазовой, направлен на повышение производительности нефтяных скважин. По словам ученой, на данный момент добыча и переработка нефти осложняется высоким содержанием в сырье смол и твердых компонентов нефти, из-за чего в узлах оборудования образуются отложения, снижающих общую производительность скважин. «Мы занимаемся разработкой ингибитора образования асфальтенсодержащих отложений в высоковязких нефтяных системах. Это перспективное направление работы по повышению производительности нефтяного оборудования», — объяснила девушка. Оставшиеся научные проекты направлены на разработки в сфере экологии, медицины и альтернативных источников энергии. В частности, на обнаружение токсичных ионов в объектах окружающей среды, реабилитацию жителей с нейромышечными нарушениями и улучшение систем солнечных электростанций для районов Крайнего Севера. Статья по теме Власти показали россиянам, где можно сделать успешную карьеру Грант «Фонда содействия инновациям» составляет 500 тысяч рублей. Средства пойдут на научно-исследовательскую работу, которую будут проводить ученые в течение двух лет. «Такие гранты очень важны, потому что хорошие научные исследования, особенно касающиеся технологического, химического профиля, невозможны без комплексных больших лабораторных исследований, которые ведут к значительным расходам», — рассказал директор высшей нефтяной школы ЮГУ Максим Королев. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства. В декабре 2021 года в «Сириусе» прошел первый конгресс молодых ученых. Его участники предложили президенту объявить десятилетие науки и технологий. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в этом году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Семь ученых Югорского государственного университета взялись за изобретение новых способов сохранения энергии и улучшение альтернативных ее источников: таких, как солнечные батареи. Проекты научных сотрудников тесно связаны с мировой повесткой, направленной на сохранение природных ресурсов и уменьшение загрязнения окружающей среды, а также со стратегией научно-технологического развития России. Деньги на реализацию проектов ученые получили от государственного «Фонда содействия инновациям». «Проекты, если все получится, способны повлиять на ситуацию в мире. Но особенно это актуально для Югры, так как в нашем округе самый мощный в России нефтегазодобывающий комплекс. Например, сейчас проверки загрязнений окружающей среды очень дорогостоящие, трудозатраты. Наша разработка в корне изменит ситуацию в этой сфере», — рассказала URA.RU научный сотрудник высшей нефтяной школы Александра Кудреватых. Проектом одного из ученых, получивших государственный грант «Фонда содействия инновациям» конкурса стала усовершенствованная система накопления электрической энергии на базе аккумуляторов и суперконденсаторов. «Установка позволяет уменьшить мощность дизельной генераторной установки и уменьшить потребление топлива. И соответственно снизить объемы поставок и стоимость электроэнергии в целом», — объяснил Николай Шелудяков — один из ученых, получивших грант «Фонда содействия инновациям». Разрабатываемый продукт, по словам ученого, может быть интересен предприятиям Крайнего Севера, нуждающимся в сокращении затрат на производство. Генерирующим компаниям, у которых появится возможность сократить мощности устройств, вырабатывающих энергию. А также электросетевым компаниям, применяющим технологии интеллектуальных систем. «Проект возможно будет применять и в децентрализованных зонах ХМАО, например, в Белоярском и Ханты-Мансийском районах», — заключил Шелудяков. Другой проект финалистки конкурса, магистрантки ЮГУ Даны Двоеглазовой, направлен на повышение производительности нефтяных скважин. По словам ученой, на данный момент добыча и переработка нефти осложняется высоким содержанием в сырье смол и твердых компонентов нефти, из-за чего в узлах оборудования образуются отложения, снижающих общую производительность скважин. «Мы занимаемся разработкой ингибитора образования асфальтенсодержащих отложений в высоковязких нефтяных системах. Это перспективное направление работы по повышению производительности нефтяного оборудования», — объяснила девушка. Оставшиеся научные проекты направлены на разработки в сфере экологии, медицины и альтернативных источников энергии. В частности, на обнаружение токсичных ионов в объектах окружающей среды, реабилитацию жителей с нейромышечными нарушениями и улучшение систем солнечных электростанций для районов Крайнего Севера. Грант «Фонда содействия инновациям» составляет 500 тысяч рублей. Средства пойдут на научно-исследовательскую работу, которую будут проводить ученые в течение двух лет. «Такие гранты очень важны, потому что хорошие научные исследования, особенно касающиеся технологического, химического профиля, невозможны без комплексных больших лабораторных исследований, которые ведут к значительным расходам», — рассказал директор высшей нефтяной школы ЮГУ Максим Королев. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства. В декабре 2021 года в «Сириусе» прошел первый конгресс молодых ученых. Его участники предложили президенту объявить десятилетие науки и технологий. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в этом году.