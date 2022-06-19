Стоит ли россиянам покупать жилье в новых экономических условиях

Что думают эксперты

20 июня 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Скоро банки начнут менять условия по ипотекам, уверены эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский рынок недвижимости ждет постепенное оживление после серьезного спада, который произошел в конце февраля. Напомним, что тогда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20%, вслед за этим серьезно подорожала и ипотека. Сейчас условия изменились. Ключевая ставка уже 9,5%, скоро свои условия по кредитам изменят и банки, уверены эксперты. О том, стоит ли сейчас приобретать жилье, URA.RU рассказали участники XXVI национального конгресса по недвижимости. Что происходило с рынком недвижимости По словам коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, в начале марта экономическая обстановка изменилась. Вслед за удвоением ключевой ставки ЦБ выросла стоимость ипотеки. В результате покупатели стали стремиться реализовать ипотеку по ранее одобренной низкой ставке: кто-то — чтобы обзавестись жильем, кто-то — чтобы проинвестировать деньги. Все вместе стимулировало рост спроса на жилье. Вопреки ожиданиям, спрос на коммерческую недвижимость не только не упал, но и вырос на 66% по сравнению с 10 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После 10 марта на «Авито Недвижимость» зафиксировали снижение ажиотажного спроса, однако далее ситуация развивалась неодинаково в разных сегментах рынка. По состоянию на 1 апреля спрос на коммерческую недвижимость не только не упал, но и вырос на 66% по сравнению с 10 марта, на загородную — на 50%, а на долгосрочную аренду — на 44%. В двух последних сегментах показатели даже превысили значения начала февраля. «Долгосрочная аренда выросла, потому что люди, которые изначально хотели продать свои квартиры, перестали понимать, на каких условиях проводить сделку, за какие деньги продавать. И многие решили сдавать квартиры», — отметил эксперт. Для пользователей, интересующихся краткосрочной арендой жилья, «Авито» в начале июля запустил новый сервис, призванный полностью заменить ушедшие с рынка иностранные платформы. Опция позволяет быстро выбрать и оплатить арендную квартиру онлайн. При этом авторы сервиса обещают максимальную безопасность: деньги продавцы переведут только после заселения арендатора. Когда ждать свет в конце тоннеля «Несмотря на все колебания, люди продолжают интересоваться недвижимостью. Мы видим это по статистике посещений „Авито Недвижимости“. Звонки по объявлениям совершают реже, ожидая улучшения экономических условий, но просмотры растут», — говорит Николай Попов. Эксперт прогнозирует, что регулярное снижение ключевой ставки, которое мы наблюдаем со стороны Центрального банка, поможет сделать ипотеку еще более доступной и стимулирует рост покупательской активности. «Альтернативным или даже дополнительным решением для стимулирования спроса может быть запуск льготных ипотечных программ для вторичного жилья по примеру рынка новостроек. В этих условиях, при отсутствии новых крупных негативных факторов, мы можем увидеть реализацию отложенного спроса ближе к осеннему периоду», — говорит он. Отложенный спрос на жилье проявит себя ближе к осени Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Сейчас может быть хороший момент для того, чтобы выбрать устраивающую по всем параметрам квартиру и, дождавшись максимального снижения ипотечной ставки, совершить сделку. Цены на недвижимость корректируются, и покупка может стать выгодной», — объясняет Попов. При этом опасаться дефицита новостроек, несмотря на то, что девелоперы успели свернуть ряд проектов, пока не стоит. Как рассказал на конгрессе министр строительства Свердловской области Михаил Волков, объемы сданного жилья в регионе растут. И по прогнозам, они будут увеличиваться и в ближайшие пять лет. «За последние пять лет в Свердловской области было построено почти 12 млн кв. м жилья. Это очень высокий результат. Мы находимся в пятерке регионов, которые имеют потенциал строительства жилья, превышающий три млн. кв. м, плюс 3,5 млн кв. м жилья сегодня находится в стройке. Это задел, который обеспечит нам выполнение плановых показателей на ближайшее время и на последующую перспективу… Мы планируем, что в следующую пятилетку в Свердловской области уже будет построено 15 млн кв. м жилья. Таким образом, область берет на себя достаточно высокие обязательства, несмотря на те сложности, которые сегодня есть», — заявил Волков. Как снять или купить квартиру быстро Для того, чтобы быстро и безопасно купить или арендовать жилье, на рынке существует множество инструментов, рассказал Попов. «У нас на платформе в любом регионе России, в любой категории недвижимости можно выбрать объект с помощью удобной системы фильтров на карте или по параметрам, которые для вас важны», — отмечает Николай Попов. По его словам, помимо быстроты и удобства, важна и безопасность сделок. Для этого «Авито» ведет плотную работу с застройщиками и риэлторскими агентствами. Как следствие — на сайте появляются лишь проверенные объекты недвижимости. Надежные компании получают статус «Проверенный партнер».

Российский рынок недвижимости ждет постепенное оживление после серьезного спада, который произошел в конце февраля. Напомним, что тогда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20%, вслед за этим серьезно подорожала и ипотека. Сейчас условия изменились. Ключевая ставка уже 9,5%, скоро свои условия по кредитам изменят и банки, уверены эксперты. О том, стоит ли сейчас приобретать жилье, URA.RU рассказали участники XXVI национального конгресса по недвижимости. Что происходило с рынком недвижимости По словам коммерческого директора «Авито Недвижимости» Николая Попова, в начале марта экономическая обстановка изменилась. Вслед за удвоением ключевой ставки ЦБ выросла стоимость ипотеки. В результате покупатели стали стремиться реализовать ипотеку по ранее одобренной низкой ставке: кто-то — чтобы обзавестись жильем, кто-то — чтобы проинвестировать деньги. Все вместе стимулировало рост спроса на жилье. После 10 марта на «Авито Недвижимость» зафиксировали снижение ажиотажного спроса, однако далее ситуация развивалась неодинаково в разных сегментах рынка. По состоянию на 1 апреля спрос на коммерческую недвижимость не только не упал, но и вырос на 66% по сравнению с 10 марта, на загородную — на 50%, а на долгосрочную аренду — на 44%. В двух последних сегментах показатели даже превысили значения начала февраля. «Долгосрочная аренда выросла, потому что люди, которые изначально хотели продать свои квартиры, перестали понимать, на каких условиях проводить сделку, за какие деньги продавать. И многие решили сдавать квартиры», — отметил эксперт. Для пользователей, интересующихся краткосрочной арендой жилья, «Авито» в начале июля запустил новый сервис, призванный полностью заменить ушедшие с рынка иностранные платформы. Опция позволяет быстро выбрать и оплатить арендную квартиру онлайн. При этом авторы сервиса обещают максимальную безопасность: деньги продавцы переведут только после заселения арендатора. Когда ждать свет в конце тоннеля «Несмотря на все колебания, люди продолжают интересоваться недвижимостью. Мы видим это по статистике посещений „Авито Недвижимости“. Звонки по объявлениям совершают реже, ожидая улучшения экономических условий, но просмотры растут», — говорит Николай Попов. Эксперт прогнозирует, что регулярное снижение ключевой ставки, которое мы наблюдаем со стороны Центрального банка, поможет сделать ипотеку еще более доступной и стимулирует рост покупательской активности. «Альтернативным или даже дополнительным решением для стимулирования спроса может быть запуск льготных ипотечных программ для вторичного жилья по примеру рынка новостроек. В этих условиях, при отсутствии новых крупных негативных факторов, мы можем увидеть реализацию отложенного спроса ближе к осеннему периоду», — говорит он. «Сейчас может быть хороший момент для того, чтобы выбрать устраивающую по всем параметрам квартиру и, дождавшись максимального снижения ипотечной ставки, совершить сделку. Цены на недвижимость корректируются, и покупка может стать выгодной», — объясняет Попов. При этом опасаться дефицита новостроек, несмотря на то, что девелоперы успели свернуть ряд проектов, пока не стоит. Как рассказал на конгрессе министр строительства Свердловской области Михаил Волков, объемы сданного жилья в регионе растут. И по прогнозам, они будут увеличиваться и в ближайшие пять лет. «За последние пять лет в Свердловской области было построено почти 12 млн кв. м жилья. Это очень высокий результат. Мы находимся в пятерке регионов, которые имеют потенциал строительства жилья, превышающий три млн. кв. м, плюс 3,5 млн кв. м жилья сегодня находится в стройке. Это задел, который обеспечит нам выполнение плановых показателей на ближайшее время и на последующую перспективу… Мы планируем, что в следующую пятилетку в Свердловской области уже будет построено 15 млн кв. м жилья. Таким образом, область берет на себя достаточно высокие обязательства, несмотря на те сложности, которые сегодня есть», — заявил Волков. Как снять или купить квартиру быстро Для того, чтобы быстро и безопасно купить или арендовать жилье, на рынке существует множество инструментов, рассказал Попов. «У нас на платформе в любом регионе России, в любой категории недвижимости можно выбрать объект с помощью удобной системы фильтров на карте или по параметрам, которые для вас важны», — отмечает Николай Попов. По его словам, помимо быстроты и удобства, важна и безопасность сделок. Для этого «Авито» ведет плотную работу с застройщиками и риэлторскими агентствами. Как следствие — на сайте появляются лишь проверенные объекты недвижимости. Надежные компании получают статус «Проверенный партнер».