Как отметить День молодежи в Екатеринбурге

URA.RU подготовило путеводитель о том, где отдохнуть в последнее воскресенье июня

25 июня 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

В День молодежи можно будет не только послушать музыкантов, но и посетить полезные лекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В воскресенье 26 июня в Екатеринбург отметит День молодежи. Благодаря отмене коронавирусных ограничений его отпразднуют с особым размахом. Рассказываем в нашем материале о том, кого ждать в качестве хэдлайнера праздника и какая площадка поможет вам проявить свои личностные качества. Концерт Главной звездой празднования Дня молодежи станет группа «Градусы». Музыканты выступят в 21.00 на главной сцене в сквере имени Канделя — это площадка между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС). Российская поп-рок-группа из Ставрополя в течение часа исполнит такие хиты, как «Режиссер», «Голая», «Я всегда помню о главном», «Хочется», «Привычка сбегать из дома». и многие другие. Также в рамках празднования Дня молодежи у «Космоса» свои песни исполнят молодые артисты творческих районных клубов города. На стрелке Плотинки в 20.30 пройдут показательные выступления взрослых артистов «ГОРИЗонта». Фото: Размик Закарян © URA.RU Площадка для креативных Утренняя программа также начнется возе «Космоса». Праздник откроют выступления DJ, которые сыграют свои сеты с 10.00 до 12.00. Следом в 12.45 пройдет мастер-класс по уличным танцам от Владимира Рябинкина. В 15.30 пройдет открытие молодежного фестиваля «АзияБриз: Приквел», где будут представители субкультур и поклонников косплея. В 19.00 начнется всероссийский фестиваль «КВН — страна молодости». Пространство для любителей активного образа жизни В сквере имени Канделя — на площадке активного образа жизни — с 12.00 до 19.00 состоится открытый чемпионат Свердловской области по уличной атлетике. С 12.00 до 18.00 пройдет тимбилдинг «Гигантские кеды», мастер-класс по выживанию, сбор пластиковых крышек и корма для бездомных животных. Также в течение всего дня можно будет сыграть в шахматы и шашки, в 14.00 поучаствовать в велопробеге, с 13.30 до 15.00 врач-невропатолог Антон Федотенков проведет инструктаж по играм международного проекта «Отцы и дети». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Место для просвещения и возможностей Там же, в сквере, начиная с 10.30, каждый час будут проходить открытые лекции психологов, медиков и других специалистов. Старт даст преподаватель Высшей школы экономики Олег Доброштан, который расскажет о востребованных профессиях XXI века. В 11.30 практикующий психолог объяснит, что такое эмоциональное благополучие семьи, следом врач-невролог пояснит, почему важно играть с детьми. Мифы о ЗОЖ развенчают волонтеры-медики в 14.30, о перспективных направлениях креативной индустрии расскажет преподаватель курсов по контекстной рекламе и веб-аналитике Никита Кравченко. Также гости мероприятия смогут узнать об архитектурном наследии Свердловской области, поучаствовать в мастер-классе по экологии, а также им расскажут, как создавать видеоистории для соцсетей. Площадка для творческих личностей В 12.00 в Литературном квартале пройдет фестиваль авторской песни «Хрустальная нота», после в 12.50 пройдет мастер-класс по развитию личной креативности и уверенности в себе. В 14.40 на сцену выйдет группа «ДаняДаша», а после состоится спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Предназначено на слом». Харизме и умению выступать обучат в 16.30, а следом устроят тренинг по речевому имиджу. Финальной частью программы на данной площадке станет вечер поэзии — он начнется в 19.00. Фото: Размик Закарян © URA.RU Площадка для дружеских посиделок Возле ККТ «Космос» с 11.00 и до 17.00 устроят мастер-класс по росписи брошек, а в 18.30 можно будет разрисовать шоппер. В 12.30 начнется фестиваль, посвященный спортивной игре на точность Бочче. Также в течение всего дня гости могут сыграть в «Твистер», «Дженга», научится моделированию шаров и сфотографироваться в фотозонах. На сцене у ДИВСа с 11.00 до 18.00 молодых людей и девушек ждут на конкурсе уличного танца «Улицы Еката», а в завершение там пройдет фестиваль артистов огненного шоу «Горизонт». Подробнее со всей программой можно ознакомиться в официальной группе «Росмолодежи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В воскресенье 26 июня в Екатеринбург отметит День молодежи. Благодаря отмене коронавирусных ограничений его отпразднуют с особым размахом. Рассказываем в нашем материале о том, кого ждать в качестве хэдлайнера праздника и какая площадка поможет вам проявить свои личностные качества. Концерт Главной звездой празднования Дня молодежи станет группа «Градусы». Музыканты выступят в 21.00 на главной сцене в сквере имени Канделя — это площадка между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС). Российская поп-рок-группа из Ставрополя в течение часа исполнит такие хиты, как «Режиссер», «Голая», «Я всегда помню о главном», «Хочется», «Привычка сбегать из дома». и многие другие. Также в рамках празднования Дня молодежи у «Космоса» свои песни исполнят молодые артисты творческих районных клубов города. На стрелке Плотинки в 20.30 пройдут показательные выступления взрослых артистов «ГОРИЗонта». Площадка для креативных Утренняя программа также начнется возе «Космоса». Праздник откроют выступления DJ, которые сыграют свои сеты с 10.00 до 12.00. Следом в 12.45 пройдет мастер-класс по уличным танцам от Владимира Рябинкина. В 15.30 пройдет открытие молодежного фестиваля «АзияБриз: Приквел», где будут представители субкультур и поклонников косплея. В 19.00 начнется всероссийский фестиваль «КВН — страна молодости». Пространство для любителей активного образа жизни В сквере имени Канделя — на площадке активного образа жизни — с 12.00 до 19.00 состоится открытый чемпионат Свердловской области по уличной атлетике. С 12.00 до 18.00 пройдет тимбилдинг «Гигантские кеды», мастер-класс по выживанию, сбор пластиковых крышек и корма для бездомных животных. Также в течение всего дня можно будет сыграть в шахматы и шашки, в 14.00 поучаствовать в велопробеге, с 13.30 до 15.00 врач-невропатолог Антон Федотенков проведет инструктаж по играм международного проекта «Отцы и дети». Место для просвещения и возможностей Там же, в сквере, начиная с 10.30, каждый час будут проходить открытые лекции психологов, медиков и других специалистов. Старт даст преподаватель Высшей школы экономики Олег Доброштан, который расскажет о востребованных профессиях XXI века. В 11.30 практикующий психолог объяснит, что такое эмоциональное благополучие семьи, следом врач-невролог пояснит, почему важно играть с детьми. Мифы о ЗОЖ развенчают волонтеры-медики в 14.30, о перспективных направлениях креативной индустрии расскажет преподаватель курсов по контекстной рекламе и веб-аналитике Никита Кравченко. Также гости мероприятия смогут узнать об архитектурном наследии Свердловской области, поучаствовать в мастер-классе по экологии, а также им расскажут, как создавать видеоистории для соцсетей. Площадка для творческих личностей В 12.00 в Литературном квартале пройдет фестиваль авторской песни «Хрустальная нота», после в 12.50 пройдет мастер-класс по развитию личной креативности и уверенности в себе. В 14.40 на сцену выйдет группа «ДаняДаша», а после состоится спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Предназначено на слом». Харизме и умению выступать обучат в 16.30, а следом устроят тренинг по речевому имиджу. Финальной частью программы на данной площадке станет вечер поэзии — он начнется в 19.00. Площадка для дружеских посиделок Возле ККТ «Космос» с 11.00 и до 17.00 устроят мастер-класс по росписи брошек, а в 18.30 можно будет разрисовать шоппер. В 12.30 начнется фестиваль, посвященный спортивной игре на точность Бочче. Также в течение всего дня гости могут сыграть в «Твистер», «Дженга», научится моделированию шаров и сфотографироваться в фотозонах. На сцене у ДИВСа с 11.00 до 18.00 молодых людей и девушек ждут на конкурсе уличного танца «Улицы Еката», а в завершение там пройдет фестиваль артистов огненного шоу «Горизонт». Подробнее со всей программой можно ознакомиться в официальной группе «Росмолодежи».