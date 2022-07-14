Козицын взращивает новую элиту УГМК — людей при власти

Ради этого он приструнил бунтаря, с которым не совладала команда Куйвашева

15 июля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Андрей Козицын будет по-новому формировать свое окружение, говорят в политкругах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гендиректор УГМК Андрей Козицын меняет подход к формированию топ-менеджмента своего холдинга. Отныне руководящие сотрудники компании будут обладать не только экономическими, но и политическими компетенциями. Примером переобучения элит, указывают собеседники URA.RU во власти и бизнес-кругах, стал приход главного пиарщика «медников» Алексея Свалова в свердловское заксобрание. Свалов работает в УГМК на протяжении последних пяти лет. Он переходил в холдинг из областного главка МВД, где занимался антикризисным пиаром, чтобы возглавить управление общественных связей. И достаточно быстро Свалов стал доверенным лицом Козицына. Весной 2021-го пошли разговоры, что менеджер не прочь попробовать себя в политике. А уже через полгода, когда он выдвинулся на выборы в областное заксо, случился громкий скандал. Алексей Свалов ждал прихода в заксо почти год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По данным URA.RU, за несколько месяцев до голосования Свалову было обещано, что депутатское кресло в итоге займет именно он. Об этом, согласно неофициальным данным, областные власти просил лично Козицын. Однако в сентябре все пошло не по плану. Верхнепышминская территориальная группа «Единой России», по которой избирался Свалов, оказалась непроходной. Заветное место досталось депутату прошлого созыва Владимиру Анисимову. Команда губернатора Евгения Куйвашева, стараясь все же сдержать слово, начала уговаривать Анисимова сдать мандат. Тогда считалось, что это делалось ради другого кандидата — полковника внутренней службы в отставке Алексея Таврунова, которого лоббировал главк МВД. Однако теперь собеседники URA.RU уверяют, что торги вели с одной целью — расчистить путь именно Свалову. Но Анисимов отвечал строгим отказом на все предложения. Сломить упрямство депутата удалось только спустя девять месяцев — к середине июня. Как сообщил URA.RU источник, близкий к УГМК, в ситуацию вмешался сам Козицын и гарантировал Анисимову, что тот получит достойную награду, если уступит Свалову. Владимиру Анисимову сделали выгодное предложение, чтобы он покинул заксо Фото: Александр Мамаев © URA.RU По одной версии, политику пообещали хорошее место в холдинге, по другой — предложили трудоустроить его сына. Так или иначе, Анисимов капитулировал, а Свалов в начале июля стал депутатом, одновременно оставшись на прежней позиции в компании. Приходу представителя УГМК во власть находят любопытное объяснение. И в заксобрании, и в холдинге сходятся во мнении, что это — демонстрация нового подхода Козицына к воспитанию своих топ-менеджеров. «Заксобрание — это такая ступень карьерной лестницы для людей Андрея Анатольевича. Элемент новой кадровой подготовки», — находит описание собеседник URA.RU в парламенте. Источник, близкий к руководству УГМК, соглашается: сейчас Свалов проходит своеобразную аппаратную школу. «Из него готовят управленца, который понимает и корпоративные, и экономические, и политические коммуникации», — делится инсайдер. Свалов — не единственный топ УГМК, получивший такую переподготовку. Предыдущим называют нынешнего гендиректора «УГМК-Агро» Илью Бондарева, заседавшего в заксо в предыдущем созыве. А перед ним в парламенте работала Галина Артемьева, позднее ставшая советником директора УГМК. Статья по теме УГМК ждет передел из-за санкций Канады против Козицына Новый вектор в обучении топ-управленцев связывают и с западными санкциями. В начале июня Козицын оказался под ограничениями Канады, что заставило холдинг пересмотреть структуру менеджмента. Например, уже спустя пару недель Козицын покинул совет директоров «Уралэлектромеди». В новых реалиях главе УГМК нужны люди, знакомые и с экономической, и с политической элитой, считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Поэтому, действительно, приход сотрудников компании во власть можно рассматривать как некий необходимый элемент. Уровень бизнеса УГМК предусматривает множество формальных и неформальных контактов с политиками. И понимание логики политической машины», — подтверждает политолог. Близкие к холдингу собеседники URA.RU не исключают, что в ближайшей перспективе Свалова ждет рост как GR-менеджера — специалиста, отвечающего за коммуникацию с органами власти. В эту перспективу верит и Русаков: «УГМК очень нужен переговорщик. Понятно, что первое лицо не может на себя замыкать все политические контакты. Нужен некий человек, который сумеет общаться с политической элитой в территориях присутствия, с главами муниципалитетов. Человек должен быть своим в разговорах». Сам Свалов в разговоре с URA.RU дал понять, что какую-либо подоплеку в его депутатстве искать не стоит. «Мы просто решили задачу, которая стояла еще перед выборами — ввести представителя [избирательного] округа в законодательное собрание», — пояснил новоиспеченный депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Гендиректор УГМК Андрей Козицын меняет подход к формированию топ-менеджмента своего холдинга. Отныне руководящие сотрудники компании будут обладать не только экономическими, но и политическими компетенциями. Примером переобучения элит, указывают собеседники URA.RU во власти и бизнес-кругах, стал приход главного пиарщика «медников» Алексея Свалова в свердловское заксобрание. Свалов работает в УГМК на протяжении последних пяти лет. Он переходил в холдинг из областного главка МВД, где занимался антикризисным пиаром, чтобы возглавить управление общественных связей. И достаточно быстро Свалов стал доверенным лицом Козицына. Весной 2021-го пошли разговоры, что менеджер не прочь попробовать себя в политике. А уже через полгода, когда он выдвинулся на выборы в областное заксо, случился громкий скандал. По данным URA.RU, за несколько месяцев до голосования Свалову было обещано, что депутатское кресло в итоге займет именно он. Об этом, согласно неофициальным данным, областные власти просил лично Козицын. Однако в сентябре все пошло не по плану. Верхнепышминская территориальная группа «Единой России», по которой избирался Свалов, оказалась непроходной. Заветное место досталось депутату прошлого созыва Владимиру Анисимову. Команда губернатора Евгения Куйвашева, стараясь все же сдержать слово, начала уговаривать Анисимова сдать мандат. Тогда считалось, что это делалось ради другого кандидата — полковника внутренней службы в отставке Алексея Таврунова, которого лоббировал главк МВД. Однако теперь собеседники URA.RU уверяют, что торги вели с одной целью — расчистить путь именно Свалову. Но Анисимов отвечал строгим отказом на все предложения. Сломить упрямство депутата удалось только спустя девять месяцев — к середине июня. Как сообщил URA.RU источник, близкий к УГМК, в ситуацию вмешался сам Козицын и гарантировал Анисимову, что тот получит достойную награду, если уступит Свалову. По одной версии, политику пообещали хорошее место в холдинге, по другой — предложили трудоустроить его сына. Так или иначе, Анисимов капитулировал, а Свалов в начале июля стал депутатом, одновременно оставшись на прежней позиции в компании. Приходу представителя УГМК во власть находят любопытное объяснение. И в заксобрании, и в холдинге сходятся во мнении, что это — демонстрация нового подхода Козицына к воспитанию своих топ-менеджеров. «Заксобрание — это такая ступень карьерной лестницы для людей Андрея Анатольевича. Элемент новой кадровой подготовки», — находит описание собеседник URA.RU в парламенте. Источник, близкий к руководству УГМК, соглашается: сейчас Свалов проходит своеобразную аппаратную школу. «Из него готовят управленца, который понимает и корпоративные, и экономические, и политические коммуникации», — делится инсайдер. Свалов — не единственный топ УГМК, получивший такую переподготовку. Предыдущим называют нынешнего гендиректора «УГМК-Агро» Илью Бондарева, заседавшего в заксо в предыдущем созыве. А перед ним в парламенте работала Галина Артемьева, позднее ставшая советником директора УГМК. Новый вектор в обучении топ-управленцев связывают и с западными санкциями. В начале июня Козицын оказался под ограничениями Канады, что заставило холдинг пересмотреть структуру менеджмента. Например, уже спустя пару недель Козицын покинул совет директоров «Уралэлектромеди». В новых реалиях главе УГМК нужны люди, знакомые и с экономической, и с политической элитой, считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Поэтому, действительно, приход сотрудников компании во власть можно рассматривать как некий необходимый элемент. Уровень бизнеса УГМК предусматривает множество формальных и неформальных контактов с политиками. И понимание логики политической машины», — подтверждает политолог. Близкие к холдингу собеседники URA.RU не исключают, что в ближайшей перспективе Свалова ждет рост как GR-менеджера — специалиста, отвечающего за коммуникацию с органами власти. В эту перспективу верит и Русаков: «УГМК очень нужен переговорщик. Понятно, что первое лицо не может на себя замыкать все политические контакты. Нужен некий человек, который сумеет общаться с политической элитой в территориях присутствия, с главами муниципалитетов. Человек должен быть своим в разговорах». Сам Свалов в разговоре с URA.RU дал понять, что какую-либо подоплеку в его депутатстве искать не стоит. «Мы просто решили задачу, которая стояла еще перед выборами — ввести представителя [избирательного] округа в законодательное собрание», — пояснил новоиспеченный депутат.