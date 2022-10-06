В свердловском детсаду родители устроили драку на глазах у детей

Пострадавшая заявила, что напавший угрожал ей поджогом и убийством, но его не задержали

06 октября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

В детском саду Первоуральска подрались родители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детском саду № 8 в Первоуральске (Свердловская область) подрались родители. О драке, которая случилась 5 октября, URA.RU рассказала пострадавшая Екатерина Зязева. Женщина утверждает, что на нее напали супруги Разумные. Незадолго до конфликта Зязева обратилась в органы опеки — заметила, что на прогулке сын Разумных был одет не по погоде и попросила проверить, все ли в порядке в семье. Более того, Екатерина говорит, что мальчик ведет себя замкнуто и, по ее мнению, боится свою маму. «Когда я заводила сына в сад, навстречу мне вышли Разумные. Я не успела понять, что происходит, как мама Димы накинулась на меня — вцепилась в горло и начала душить. К своей супруге присоединился и муж, он держал меня, пока его жена меня избивала. На шум вышла воспитатель, которая смогла оторвать от меня супругов. Мгновением позже охранник нажал на тревожную кнопку, и в детский сад прибыл наряд Росгвардии», — рассказывает Зязева. В детский сад № 8 прибыл наряд Росгвардии, силовики разняли конфликтующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатерина уверяет, что росгвардейцы задержали ее и вместе с ребенком отвезли в отдел полиции. «Нас под конвоем, как каких-то преступников, увезли в отдел, где держали два часа. Двухлетнему ребенку не давали пить, сходить в туалет. Причиной моего задержания стало то, что супругов Разумных я назвала ублюдками. По мнению силовиков, это нецензурная брань. Мне избитой, с испуганным ребенком на руках, выписали штраф за то, что я якобы материлась. Хоть бы погуглили значение этого слова. Моему возмущению просто нет предела», — посетовала она. Екатерина говорит, что ей выписали штраф и повезли в суд. «Судья даже не слушал мои доводы. Согласился с правомерностью выписанного штрафа и все. При этом вторую сторону конфликта даже не задержали — их сразу в саду отпустили, они благополучно уехали на своей машине. Зато меня с ребенком маленьким затаскали по ведомствам», — делится мама двухлетнего Вовы. Мама двухлетнего Владимира написала заявление (имеется в распоряжении редакции) в полицию на супругов Разумных и зафиксировала побои. «Разумный оскорблял меня и ребенка. Угрожал поджогом и убийством. И мать, и отец вели себя всегда неадекватно», — отметила Зязева в документе. Зязева написала заявление в полицию на супругов Разумных и зафиксировала побои Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кроме всего, Зязева просит привлечь Разумных к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. «Прошу привлечь к ответственности родителей несовершеннолетнего Димы Разумного, чей ребенок неоднократно извивал моего ребенка. Четвертого октября данный ребенок укусил моего ребенка Зязева Владимира Петровича за плечо», — сказано в заявлении. По словам женщины, к напавшим на нее супругам до сих пор ни у кого не возникло вопросов. «Их даже не вызвали в полицию. Никаких бесед — тишина», — отметила Екатерина. Уже шестого октября, забирая Вову из садика, Зязева обнаружила у ребенка на лбу шишку. Свою претензию Екатерина адресовала заведующей. Позже Зязева вызвала в детский сад скорую помощь, чтобы зафиксировать травму. «В детский сад пришлось вызвать скорую, чтобы зафиксировать травму — у ребенка на лбу краснота и шишка. Вместе с нами в больницу поехала заведующая Саиткулова. В отделении больницы сделали снимок. Никаких серьезных травм в медучреждении не обнаружили. Соответствующую справку выдали. Как дальше водить ребенка в садик, я не понимаю. Все покрывают друг друга, и никто не хочет нести хоть малейшую ответственность», — резюмировала Зязева. По мнению женщины, все эти провокации делаются только ради того, чтобы забрать у нее ребенка. Двухлетний Вова ранее жаловался маме на то, что его кусает Дима (сын Разумных) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Редакция URA.RU обратилась за комментарием к заведующей садика №8 Ларисе Саиткуловой. Руководитель детского учреждения посоветовала обратиться в управление образования Первоуральска. Там корреспонденту сообщили, что начальник Ирина Гильманова отсутствует на месте. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило. Агентство обратилось за комментарием в ОВМД России по Первоуральску. В ведомстве на звонок корреспондента никто не ответил. Также URA.RU обратилось за комментарием к участнице конфликта Елене Разумной в соцсети «ВКонтакте», но отвечать на вопросы женщина отказалась. Ранее агентство писало, что у Зязевой, которая одна воспитывает сына, пытались забрать ребенка. Ее обвиняли в ненадлежащем уходе за несовершеннолетним. Женщина уверяла, что обвинения являются необоснованными, а ситуация возникла из-за конфликта с главврачом детской больницы. К слову, Екатерина Зязева приходится внучкой старейшему священнослужителю Екатеринбургской епархии Владимиру Зязеву, который скончался в марте 2019 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В детском саду № 8 в Первоуральске (Свердловская область) подрались родители. О драке, которая случилась 5 октября, URA.RU рассказала пострадавшая Екатерина Зязева. Женщина утверждает, что на нее напали супруги Разумные. Незадолго до конфликта Зязева обратилась в органы опеки — заметила, что на прогулке сын Разумных был одет не по погоде и попросила проверить, все ли в порядке в семье. Более того, Екатерина говорит, что мальчик ведет себя замкнуто и, по ее мнению, боится свою маму. Екатерина уверяет, что росгвардейцы задержали ее и вместе с ребенком отвезли в отдел полиции. «Нас под конвоем, как каких-то преступников, увезли в отдел, где держали два часа. Двухлетнему ребенку не давали пить, сходить в туалет. Причиной моего задержания стало то, что супругов Разумных я назвала ублюдками. По мнению силовиков, это нецензурная брань. Мне избитой, с испуганным ребенком на руках, выписали штраф за то, что я якобы материлась. Хоть бы погуглили значение этого слова. Моему возмущению просто нет предела», — посетовала она. Екатерина говорит, что ей выписали штраф и повезли в суд. «Судья даже не слушал мои доводы. Согласился с правомерностью выписанного штрафа и все. При этом вторую сторону конфликта даже не задержали — их сразу в саду отпустили, они благополучно уехали на своей машине. Зато меня с ребенком маленьким затаскали по ведомствам», — делится мама двухлетнего Вовы. Кроме всего, Зязева просит привлечь Разумных к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. «Прошу привлечь к ответственности родителей несовершеннолетнего Димы Разумного, чей ребенок неоднократно извивал моего ребенка. Четвертого октября данный ребенок укусил моего ребенка Зязева Владимира Петровича за плечо», — сказано в заявлении. По словам женщины, к напавшим на нее супругам до сих пор ни у кого не возникло вопросов. «Их даже не вызвали в полицию. Никаких бесед — тишина», — отметила Екатерина. Уже шестого октября, забирая Вову из садика, Зязева обнаружила у ребенка на лбу шишку. Свою претензию Екатерина адресовала заведующей. Позже Зязева вызвала в детский сад скорую помощь, чтобы зафиксировать травму. «В детский сад пришлось вызвать скорую, чтобы зафиксировать травму — у ребенка на лбу краснота и шишка. Вместе с нами в больницу поехала заведующая Саиткулова. В отделении больницы сделали снимок. Никаких серьезных травм в медучреждении не обнаружили. Соответствующую справку выдали. Как дальше водить ребенка в садик, я не понимаю. Все покрывают друг друга, и никто не хочет нести хоть малейшую ответственность», — резюмировала Зязева. По мнению женщины, все эти провокации делаются только ради того, чтобы забрать у нее ребенка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к заведующей садика №8 Ларисе Саиткуловой. Руководитель детского учреждения посоветовала обратиться в управление образования Первоуральска. Там корреспонденту сообщили, что начальник Ирина Гильманова отсутствует на месте. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило. Агентство обратилось за комментарием в ОВМД России по Первоуральску. В ведомстве на звонок корреспондента никто не ответил. Также URA.RU обратилось за комментарием к участнице конфликта Елене Разумной в соцсети «ВКонтакте», но отвечать на вопросы женщина отказалась. Ранее агентство писало, что у Зязевой, которая одна воспитывает сына, пытались забрать ребенка. Ее обвиняли в ненадлежащем уходе за несовершеннолетним. Женщина уверяла, что обвинения являются необоснованными, а ситуация возникла из-за конфликта с главврачом детской больницы. К слову, Екатерина Зязева приходится внучкой старейшему священнослужителю Екатеринбургской епархии Владимиру Зязеву, который скончался в марте 2019 года.