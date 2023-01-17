Куйвашев рассудил конфликт торговцев Екатеринбурга с властями

Передел рынка, грозивший протестами, отложен до выборов президента РФ

17 января 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев фактически заморозил спор, способный создать проблемы на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошел на уступку владельцам екатеринбургских киосков, возмущенных тем, что их договоры на размещение торговых объектов хотели продлить всего на год. Срок, указанный в итоговом документе за подписью главы региона от 27 декабря, — два года. Постановление размещено на портале правовой информации. И оно, вероятно, не устраивает всех — и мэрию, и коммерсантов, и тех, кто был готов использовать их протест. «Продлить на 2 года действие договоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Свердловской области в муниципальной собственности, а также на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена…» — распорядился Куйвашев. Документ Евгений Куйвашев подписал перед Новым годом Скриншот постановления Большая часть соглашений предпринимателей с властями истекает в июне 2023 года. В марте 2022-го правительство РФ поручило продлить договоры, заканчивающиеся до 31 декабря 2026 года, на срок до семи лет. К осени свердловские чиновники (возможно, посоветовавшись с коллегами из «города») подготовили проект постановления, по которому сроки продлились бы на год. В конце октября предприниматель Денис Рудаков, позиционирующий себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов, попросил у властей разрешение на митинг в центре Екатеринбурга на 100 человек. А затем якобы направил жалобу на имя первых лиц государства, обвинив местных чиновников, включая Куйвашева и мэра Алексея Орлова, в произволе. В то же время представитель структуры, контролирующей значительную часть рынка уличной торговли Екатеринбурга, говорил, что крупные игроки в стороне — они не переживают за сохранение своих мест. Сейчас в Екатеринбурге 2147 законных киосков, еще сотни расположены нелегально. Оборот рынка может достигать 30 млрд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Но это не значит, что протест не несет угрозу. Исторически сложилось, что мелкие коммерсанты поддерживают местную оппозицию на выборах — например, коммунистов. И чиновники не могут не иметь это в виду в преддверии выборов в гордуму (намечены на сентябрь 2023-го — прим. URA.RU). К тому же впереди президентские выборы (вероятно, пройдут в начале 2024 года — прим. URA.RU)», — напоминал источник. Кулуарная дискуссия длилась несколько недель. В ее разгар, комментируя, почему договоры хотят продлить всего на год, Орлов объяснял: сейчас горадминистрация готовит новую схему размещения НТО (нестационарных торговых объектов), из которой, скорее всего, пропадет большинство действующих мест — преимущественно в центральной части Екатеринбурга. Статья по теме Во власти два раскола на фоне протеста бизнесменов Об этом говорил еще предшественник Орлова Александр Высокинский (ныне сенатор). В 2019-м он анонсировал, что к 300-летию, то есть к августу 2023-го, из 2337 легальных киосков в городе останется чуть больше тысячи. Но с тех пор почти ничего не поменялось. На текущий момент в Екатеринбурге 2147 законных объектов. Отсутствие перемен, решительных действий со стороны горадминистрации некоторые связывали с конфликтностью вопроса — многие предприятия мелкорозничной торговли аффилированы с полукриминальными группами. Для Орлова это не объяснение. На совещаниях он регулярно напоминает подчиненным о задаче, требует скорее навести порядок — ведь хочет быть главой столицы, а не «Анапы 90-х». Особенно раздражают мэра нелегальные ларьки (их в Екатеринбурге несколько сотен). План Алексея Орлова как можно скорее зачистить город от киосков (прежде всего нелегальных) сорван Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам того же анонимного собеседника URA.RU, продление сроков арендных договоров не на год, а на два — плохая новость для мэрии. «Это значит, что передела, которого так хочет Орлов, в ближайшее время не будет, новая схема заработает лишь в середине 2024 года», — сказал источник. Впрочем, начальник городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов заявил URA.RU, что «схема НТО — документ бессрочный». Рудаков, комментируя итоговое решение Куйвашева заявил, что не удовлетворен. «Получили время для дальнейшего противостояния», — анонсировал он. В частных разговорах чиновники настаивают, что Рудаков якобы представляет интересы бизнесменов, которые установили свои точки в обход всех правил и которые по этой причине не заинтересованы в каких-либо переменах. Сам Рудаков категорически это отрицает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошел на уступку владельцам екатеринбургских киосков, возмущенных тем, что их договоры на размещение торговых объектов хотели продлить всего на год. Срок, указанный в итоговом документе за подписью главы региона от 27 декабря, — два года. Постановление размещено на портале правовой информации. И оно, вероятно, не устраивает всех — и мэрию, и коммерсантов, и тех, кто был готов использовать их протест. «Продлить на 2 года действие договоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Свердловской области в муниципальной собственности, а также на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена…» — распорядился Куйвашев. Большая часть соглашений предпринимателей с властями истекает в июне 2023 года. В марте 2022-го правительство РФ поручило продлить договоры, заканчивающиеся до 31 декабря 2026 года, на срок до семи лет. К осени свердловские чиновники (возможно, посоветовавшись с коллегами из «города») подготовили проект постановления, по которому сроки продлились бы на год. В конце октября предприниматель Денис Рудаков, позиционирующий себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов, попросил у властей разрешение на митинг в центре Екатеринбурга на 100 человек. А затем якобы направил жалобу на имя первых лиц государства, обвинив местных чиновников, включая Куйвашева и мэра Алексея Орлова, в произволе. В то же время представитель структуры, контролирующей значительную часть рынка уличной торговли Екатеринбурга, говорил, что крупные игроки в стороне — они не переживают за сохранение своих мест. «Но это не значит, что протест не несет угрозу. Исторически сложилось, что мелкие коммерсанты поддерживают местную оппозицию на выборах — например, коммунистов. И чиновники не могут не иметь это в виду в преддверии выборов в гордуму (намечены на сентябрь 2023-го — прим. URA.RU). К тому же впереди президентские выборы (вероятно, пройдут в начале 2024 года — прим. URA.RU)», — напоминал источник. Кулуарная дискуссия длилась несколько недель. В ее разгар, комментируя, почему договоры хотят продлить всего на год, Орлов объяснял: сейчас горадминистрация готовит новую схему размещения НТО (нестационарных торговых объектов), из которой, скорее всего, пропадет большинство действующих мест — преимущественно в центральной части Екатеринбурга. Об этом говорил еще предшественник Орлова Александр Высокинский (ныне сенатор). В 2019-м он анонсировал, что к 300-летию, то есть к августу 2023-го, из 2337 легальных киосков в городе останется чуть больше тысячи. Но с тех пор почти ничего не поменялось. На текущий момент в Екатеринбурге 2147 законных объектов. Отсутствие перемен, решительных действий со стороны горадминистрации некоторые связывали с конфликтностью вопроса — многие предприятия мелкорозничной торговли аффилированы с полукриминальными группами. Для Орлова это не объяснение. На совещаниях он регулярно напоминает подчиненным о задаче, требует скорее навести порядок — ведь хочет быть главой столицы, а не «Анапы 90-х». Особенно раздражают мэра нелегальные ларьки (их в Екатеринбурге несколько сотен). По словам того же анонимного собеседника URA.RU, продление сроков арендных договоров не на год, а на два — плохая новость для мэрии. «Это значит, что передела, которого так хочет Орлов, в ближайшее время не будет, новая схема заработает лишь в середине 2024 года», — сказал источник. Впрочем, начальник городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов заявил URA.RU, что «схема НТО — документ бессрочный». Рудаков, комментируя итоговое решение Куйвашева заявил, что не удовлетворен. «Получили время для дальнейшего противостояния», — анонсировал он. В частных разговорах чиновники настаивают, что Рудаков якобы представляет интересы бизнесменов, которые установили свои точки в обход всех правил и которые по этой причине не заинтересованы в каких-либо переменах. Сам Рудаков категорически это отрицает.