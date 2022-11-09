Во власти два раскола на фоне протеста бизнесменов Екатеринбурга

Инсайд: чиновники отступают — во избежание провала на выборах

09 ноября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

В политтусовке гадают, не затеяли ли авторы первой служебной записки интригу против замгубернатора Алексея Шмыкова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Протест бизнесменов Екатеринбурга, владеющих нестационарными торговыми объектами (НТО), сопровождается неразберихой во власти. Как сообщил источник URA.RU, несколько дней назад областные чиновники якобы внезапно поменяли позицию о сроках продления арендных договоров, вызвав непонимание у людей первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Итоги интриги определят сценарии сразу двух крупных избирательных кампаний — муниципальной и президентской. В марте федеральный кабмин постановил автоматически продлить договоры с хозяевами киосков, истекающие в ближайшее время, на срок до семи лет (изначальная формулировка была строже — просто семь лет). Однако в проекте постановления областного правительства говорится о продлении ровно на год. Предпринимателей это возмутило. Они обвинили чиновников, включая губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова, в произволе, а перед этим попытались собрать митинг на сто человек в центре Екатеринбурга. В Екатеринбурге более 2,1 тысячи законных мест, значительная часть территорий также занята нелегальными объектами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С рекомендацией продлить соглашения именно на год якобы выступило областное мингосимущества (МУГИСО), утверждает источник. «Служебная записка была направлена Шмыкову, насколько я знаю, в конце лета. На основании нее и готовился проект постановления, вызвавший споры», — поделился он. Согласительные комиссии по документу стартовали на прошлой неделе. «Представители МУГИСО на совещании заявили, что их предложение — продлить договоры с коммерсантами не на год (как они выступали ранее), а на три. В команде Шмыкова недоуменно переглянулись», — рассказал собеседник. В самом МУГИСО, правда, корреспонденту не подтвердили информацию об изменении позиции ведомства (но и опровергать не стали). «В настоящий момент проходят согласительные комиссии. Об их итогах общественность обязательно проинформируют», — пообещал собеседник. О планах навести порядок в НТО власти говорят несколько лет, почему за время переходного периода ничего из намеченного не сделано, — загадка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почему именно год, ранее URA.RU объяснял мэр Алексей Орлов. По его словам, мэрия готовит новую схему размещения НТО. И вероятно, мест в ней будет существенно меньше (то есть грядет большой передел рынка). Администрация говорит о подобных планах последние несколько лет. Еще мэр Александр Высокинский (ныне сенатор) обещал, что к 2023 году в центральной части города останутся лишь точки с прессой, охлаждающими напитками и мороженым. Весной 2019-го мэрия разработала концепцию, предполагающую сокращение количества киосков с 2,3 тысячи до 835. Реагируя на недовольство коммерсантов, тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько обещал, что киоски пропадут не сразу, а в течение трех-четырех лет. Новость по теме Мэр Екатеринбурга ответил бизнесменам, устроившим бунт из-за киосков. Видео Спустя год гордума одобрила новые правила размещения киосков и павильонов. Они предусматривают, что места для размещения разыгрываются на аукционах (выигрывает тот, кто больше заплатит). Однако мэрию тогда обязали продлить бизнесменам договоры аренды торговых мест без проведения аукционов на три года. Сейчас в Екатеринбурге 2152 законных места под киоски (остальные заняты нелегально, и раздражают власть). Рынок разделен на два больших сегмента. Первый (по разным оценкам, до 30%) — принадлежит крупным полукриминальным группам, у них лучшие локации. Второй сегмент распределен между предпринимателями, контролирующими по три-четыре точки. Протестуют пока они. Большая часть договоров истекает в июне 2023 года. Если так называемый «переходный» период продлят еще на год — в июне 2024-го. Источник агентства, связанный с одним из крупных игроков на рынке НТО, но не участвующий в конфликте с властями, обращает внимание, что ранее хозяева мелких точек якобы поддерживали на выборах оппозицию — в частности, некоторых кандидатов от КПРФ и «Новых людей». «Если сроки соглашений будут продлены только на год (а это не устраивает коммерсантов), то наверняка они захотят вмешаться в выборы в гордуму 2023 года. А потом могут создать проблемы местным властям и на президентских выборах 2024-го», — добавил собеседник. На фоне готовящегося большого передела волнения происходят внутри самой мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все это происходит на фоне внутренних противоречий в самой администрации. По слухам, вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко в конце сентября попросил начальника комитета по товарному рынку Ивана Бескрестнова написать заявление по собственному — из-за невыполнения показателей по выносу нелегальных киосков. Но чиновник до сих пор работает. Сам Бескрестнов отказался это комментировать. Он заявил, что не обладает информацией, какое решение в итоге примет областное правительство. «Как только закончится действующий переходный период с продлением договоров на право размещения нестационарных объектов без торгов, органы власти приступят к подготовке аукционов», — заявил Бескрестнов. «Мы как орган, на который это [регулирование уличной торговли] возложено, сделаем все возможное, чтобы не навредить и не ущемить права предпринимателей», — добавил чиновник, подчеркнув, что перезагрузка системы связана с требованиями законодательства.

Протест бизнесменов Екатеринбурга, владеющих нестационарными торговыми объектами (НТО), сопровождается неразберихой во власти. Как сообщил источник URA.RU, несколько дней назад областные чиновники якобы внезапно поменяли позицию о сроках продления арендных договоров, вызвав непонимание у людей первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Итоги интриги определят сценарии сразу двух крупных избирательных кампаний — муниципальной и президентской. В марте федеральный кабмин постановил автоматически продлить договоры с хозяевами киосков, истекающие в ближайшее время, на срок до семи лет (изначальная формулировка была строже — просто семь лет). Однако в проекте постановления областного правительства говорится о продлении ровно на год. Предпринимателей это возмутило. Они обвинили чиновников, включая губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова, в произволе, а перед этим попытались собрать митинг на сто человек в центре Екатеринбурга. С рекомендацией продлить соглашения именно на год якобы выступило областное мингосимущества (МУГИСО), утверждает источник. «Служебная записка была направлена Шмыкову, насколько я знаю, в конце лета. На основании нее и готовился проект постановления, вызвавший споры», — поделился он. Согласительные комиссии по документу стартовали на прошлой неделе. «Представители МУГИСО на совещании заявили, что их предложение — продлить договоры с коммерсантами не на год (как они выступали ранее), а на три. В команде Шмыкова недоуменно переглянулись», — рассказал собеседник. В самом МУГИСО, правда, корреспонденту не подтвердили информацию об изменении позиции ведомства (но и опровергать не стали). «В настоящий момент проходят согласительные комиссии. Об их итогах общественность обязательно проинформируют», — пообещал собеседник. Почему именно год, ранее URA.RU объяснял мэр Алексей Орлов. По его словам, мэрия готовит новую схему размещения НТО. И вероятно, мест в ней будет существенно меньше (то есть грядет большой передел рынка). Администрация говорит о подобных планах последние несколько лет. Еще мэр Александр Высокинский (ныне сенатор) обещал, что к 2023 году в центральной части города останутся лишь точки с прессой, охлаждающими напитками и мороженым. Весной 2019-го мэрия разработала концепцию, предполагающую сокращение количества киосков с 2,3 тысячи до 835. Реагируя на недовольство коммерсантов, тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько обещал, что киоски пропадут не сразу, а в течение трех-четырех лет. Спустя год гордума одобрила новые правила размещения киосков и павильонов. Они предусматривают, что места для размещения разыгрываются на аукционах (выигрывает тот, кто больше заплатит). Однако мэрию тогда обязали продлить бизнесменам договоры аренды торговых мест без проведения аукционов на три года. Сейчас в Екатеринбурге 2152 законных места под киоски (остальные заняты нелегально, и раздражают власть). Рынок разделен на два больших сегмента. Первый (по разным оценкам, до 30%) — принадлежит крупным полукриминальным группам, у них лучшие локации. Второй сегмент распределен между предпринимателями, контролирующими по три-четыре точки. Протестуют пока они. Большая часть договоров истекает в июне 2023 года. Если так называемый «переходный» период продлят еще на год — в июне 2024-го. Источник агентства, связанный с одним из крупных игроков на рынке НТО, но не участвующий в конфликте с властями, обращает внимание, что ранее хозяева мелких точек якобы поддерживали на выборах оппозицию — в частности, некоторых кандидатов от КПРФ и «Новых людей». «Если сроки соглашений будут продлены только на год (а это не устраивает коммерсантов), то наверняка они захотят вмешаться в выборы в гордуму 2023 года. А потом могут создать проблемы местным властям и на президентских выборах 2024-го», — добавил собеседник. Все это происходит на фоне внутренних противоречий в самой администрации. По слухам, вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко в конце сентября попросил начальника комитета по товарному рынку Ивана Бескрестнова написать заявление по собственному — из-за невыполнения показателей по выносу нелегальных киосков. Но чиновник до сих пор работает. Сам Бескрестнов отказался это комментировать. Он заявил, что не обладает информацией, какое решение в итоге примет областное правительство. «Как только закончится действующий переходный период с продлением договоров на право размещения нестационарных объектов без торгов, органы власти приступят к подготовке аукционов», — заявил Бескрестнов. «Мы как орган, на который это [регулирование уличной торговли] возложено, сделаем все возможное, чтобы не навредить и не ущемить права предпринимателей», — добавил чиновник, подчеркнув, что перезагрузка системы связана с требованиями законодательства.