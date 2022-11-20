Бизнесмены-нелегалы разозлили мэра Екатеринбурга, он сорвался на чиновников

21 ноября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов показал подчиненным, что за промахи будет отвечать не только его профильный зам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов начал рабочую неделю с разноса подчиненных — из-за провала программы по выносу незаконных киосков. Об этом URA.RU рассказали два участника совещания. «Орлова возмущает, что он постоянно говорит про борьбу с нелегальными НТО [нестационарными торговыми объектами], а меньше их не становится», — поделился один из собеседников. По его словам, досталось главам районов, профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко не пострадал. Хотя в сентябре — при аналогичном обсуждении — получилось наоборот. Второй источник также отметил, что в действительности Орлов говорил о борьбе с коммерсантами-нелегалами «немного». И упомянул плохую уборку города от снега. В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались. Как писало URA.RU, разборки внутри муниципальной власти проходят на фоне публичного конфликта между чиновниками и хозяевами киосков. В конце октября предприниматель Денис Рудаков, позиционирующий себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов, попросил у властей разрешение на митинг в центре Екатеринбурга на 100 человек. А затем якобы направил жалобу на имя первых лиц государства, обвинив местных чиновников, включая губернатора Евгения Куйвашева и Орлова, в произволе. Статья по теме Во власти два раскола на фоне протеста бизнесменов Екатеринбурга Рудакова и его единомышленников возмутил проект постановления областного правительства. В нем говорится, что арендные договоры с коммерсантами на размещение киосков, истекающие в ближайшее время, будут автоматически продлены с ними на год, а не на семь лет, о которых заявил федеральный кабмин (впрочем, в рекомендации правительства РФ формулировка «до семи лет»). Рудакова мэрия не считает полномочным выступать от имени всей отрасли. В справке, которая несколько недель гуляет по кабинетам, говорится, что Рудаков управляет 18 объектами НТО. Но все они сданы в субаренду. Один из источников допускает, что в ближайшее время администрация попросит прокуратуру оценить прозрачность схемы.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов начал рабочую неделю с разноса подчиненных — из-за провала программы по выносу незаконных киосков. Об этом URA.RU рассказали два участника совещания. «Орлова возмущает, что он постоянно говорит про борьбу с нелегальными НТО [нестационарными торговыми объектами], а меньше их не становится», — поделился один из собеседников. По его словам, досталось главам районов, профильный вице-мэр Дмитрий Ноженко не пострадал. Хотя в сентябре — при аналогичном обсуждении — получилось наоборот. Второй источник также отметил, что в действительности Орлов говорил о борьбе с коммерсантами-нелегалами «немного». И упомянул плохую уборку города от снега. В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались. Как писало URA.RU, разборки внутри муниципальной власти проходят на фоне публичного конфликта между чиновниками и хозяевами киосков. В конце октября предприниматель Денис Рудаков, позиционирующий себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов, попросил у властей разрешение на митинг в центре Екатеринбурга на 100 человек. А затем якобы направил жалобу на имя первых лиц государства, обвинив местных чиновников, включая губернатора Евгения Куйвашева и Орлова, в произволе. Рудакова и его единомышленников возмутил проект постановления областного правительства. В нем говорится, что арендные договоры с коммерсантами на размещение киосков, истекающие в ближайшее время, будут автоматически продлены с ними на год, а не на семь лет, о которых заявил федеральный кабмин (впрочем, в рекомендации правительства РФ формулировка «до семи лет»). Рудакова мэрия не считает полномочным выступать от имени всей отрасли. В справке, которая несколько недель гуляет по кабинетам, говорится, что Рудаков управляет 18 объектами НТО. Но все они сданы в субаренду. Один из источников допускает, что в ближайшее время администрация попросит прокуратуру оценить прозрачность схемы.