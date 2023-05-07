Празднуем День Победы в Екатеринбурге

На салют можно будет полюбоваться в течение получаса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне претерпело изменения: традиционная акция «Бессмертный полк» перешла в новые форматы, а праздничный салют обещают запустить лишь с одной точки. На что посмотреть 9 Мая и где услышать выступление патриотичного певца Shaman — в подборке URA.RU.

Во время парада на площади 1905 года пройдет колонна участников СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Парад Победы

В 9.30 на площади 1905 года пройдет торжественный выезд ветеранов, после чего в 10.00 начнется парад в честь Дня Победы с демонстрацией военной техники, который завершится в 11:00. Впервые на Параде Победы проедут плавающий автомобиль ЗИЛ-49061 «Синяя птица» и новые бронеавтомобили 3-СТС «Ахмат», которые активно используются бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации, а также РСЗО «Торнадо-с» и «Торнадо-г», танк Т-34 и «Катюши».

Затем в 12:00 на больших экранах, установленных на главной площади города, начнется трансляция московского парада в честь Дня Победы. После желающие смогут остаться и посмотреть военные фильмы.

Авиашоу

По традиции в преддверии Дня Победы в небе исполнит трюк пилотажная группа «Русь». Над Екатеринбургом экипаж пролетит 6 мая, а 9 Мая пилоты порадуют жителей Кировграда, Верхней Пышмы и Ревды.

Певец Shaman будет выступать в центре Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Концерты

К вечеру праздник переместится в Исторический сквер на Плотинке — здесь в 19:00 начнется концертная программа «Дорога к Победе», ведущим станет актер Сергей Холмогоров. Вместе с ним на сцену выйдут известные екатеринбуржцы, которые будут выступать, читать стихи и петь песни, а также рассказывать о подвиге уральцев, их характере и особой роли в годы Великой Отечественной войны.

Следом на сцену выйдет эстрадный певец Владимир Пресняков и поп-певица Наталья Подольская. Завершит концерт, посвященный 9 Мая, певец Shaman.

Впервые в Летнем парке Уралмаш масштабно отметят День Победы. Культурные мероприятия пройдут здесь с 11:00 до 16:00. Гостей парка ждут мастер-класс по ретро-танцам, выступления ансамбля «Иван да Марья», фотозоны, фуд-корт, мастер-классы и концерт от участника шоу «Голос» на «Первом канале» Александра Альберта.

В это же время в парке Маяковского в 12:00 пройдет торжественное возложение цветов к памятнику Уральского добровольческого танкового корпуса. Следом екатеринбуржцев жду танцы, оркестровая музыка, хор, лекции, показ мод под аккомпанемент аккордеона, а завершится праздник выступлением группы «Земляне» в 21:30.

В этом году вместо трех точек с запуском салюта горожан ждет одна — на акватории городского пруда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Праздничный салют

В этом году салют запустят лишь на акватории городского пруда. За россыпью в небе можно будет наблюдать с 22:30 — сразу после завершения концерта в Историческом сквере.

Акции и выставки

В Историческом сквере с 12:00 до 15:00 пройдет традиционная программа «Мы — внуки твои, Победа». Здесь зрители смогут послушать большой оркестр, хоровые группы, все выступления будут объединены темой подвига многонационального народа СССР. В это же время до 18:00 на площади 1905 года будет проходит акция «Вспомнить всех поименно». Также на улице Пушкина с 11:30 пройдет традиционная выставка ретро-автомобилей.