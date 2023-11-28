В Екатеринбурге возведут многоэтажку по президентской программе

В 23-этажном доме будут жить врачи, учителя и сотрудники оборонных предприятий

29 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

На ул. Прониной уже расчистили территорию под котлован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге врачи, учителя и сотрудники оборонных предприятий объединились, чтобы построить дом мечты. Для этих целей желающие обрести свой угол создали жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Семья» и уже выбрали председателя. По проекту, многоэтажка появится на Уктусе на ул. Прониной. Там строители возведут 23-этажный дом, а придомовую территорию облагородят. Корреспондент URA.RU побывал на стройке, а также пообщался с будущими новоселами. С 1 сентября 2016 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Поправки призваны упростить деятельность ЖСК. Кооперативы создаются для строительства жилья на землях, предоставляемых государством бесплатно. Соответствующую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию еще в 2008 году. Сердечно-сосудистый хирург СОКБ№1 Виталий Ржанников стал участников ЖСК «Семья» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сегодняшний день жилищно-строительный кооператив (ЖСК) становится чуть ли не единственной возможностью сотрудникам государственных предприятий обзавестись своим жильем. Дело в том, что строительство дома в этом формате позволяет сэкономить будущим жильцам порядка 30% по сравнению со среднерыночной стоимостью аналогичных квартир. Такой уникальной возможностью решил воспользоваться сердечно-сосудистый хирург СОКБ№1 Виталий Ржанников. Для его многодетной семьи, в которой, между прочим, подрастает аж 5 детей, участие в ЖСК позволит улучшить жилищные условия. Виталий Ржанников недавно стал папой в пятый раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Как и любая многодетная семья, мы давно думали о том, чтобы купить квартиру больше. Однако стоимость жилья на рынке нынче является неподъемной для семьи врачей (супруга хирурга является врачом функциональной диагностики). Спустя время наша коллега предложила создать кооператив, опираясь на ФЗ № 161. И мы с удовольствием согласились. Теперь мы ждем, когда получим ключи. Конечно, по отдельной комнате выделить детям не получится, но теперь разнополые дети будут жить отдельно (в семье воспитывается три дочки и два сына), а не ютиться в одной комнате», — отметил Ржанников в беседе с корреспондентом агентства. Жилищно-строительные кооперативы с каждым годом набирают популярность в уральской столице. (ЖСК) «Семья» станет шестой многоэтажкой, которая возводится в Екатеринбурге в рамках программы поддержки некоторых категорий населения. По данной программе уже были построены дома «Альянс» в Академическом, дома «Здоровье» и «Наш дом» на ВИЗе и два дома ЖСК «Новатор» на Уралмаше. Генподрядчик ООО «Загородный квартал» Александр Овчинников отметил, что дом сдадут в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В доме установят современные вместительные скоростные лифты, будут красивые холлы с архитектурной подсветкой. Благоустройство и озеленение планируется сделать по отдельному дизайн — проекту. Двор закрыт от дороги соседними домами. Ввод в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года», — отметил генподрядчик ООО «Загородный квартал» Александр Овчинников. По словам Овчинникова, в настоящее время Свердловская область является одним из первых регионов, где успешно реализуется проект жилищно-строительного кооператива с государственной поддержкой для бюджетников. «За счет бесплатного выделения федеральных и неразграниченных земельных участков удается значительно снизить стоимость итоговых домов и квартир, а государственное регулирование процесса гарантирует привлечение надежных и опытных подрядных организаций», — сказал он. Наталья Шахмаева стала председателем ЖСК «Семья» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на то, что ключи от заветных квартир будущие новоселы получат только в 2025 году, участники ЖСК «Семья» уже выбрали своего председателя. Им стала сосудистый хирург СОКБ№1 Наталья Шахмаева. Она следит за всеми этапами строительства. «В кооператив может вступить работник областного или муниципального учреждения здравоохранения, культуры, образования или социального обслуживания, сотрудники оборонных предприятий, а также многодетные семьи. Проект реализуется с господдержкой, поэтому стоимость жилья для членов кооператива ниже рыночной на 30%. В доме на Уктусе будет 217 квартир с чистовой отделкой», — отметила она. «Приобрести свое жилье, да еще и с приличной экономией — прекрасная возможность, от которой я не стала отказываться. Да, этапы согласований и выбора участка заняли время, но это того стоило. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу заехать в свое гнездышко. Уже сейчас представляю, как будет выглядеть квартира, подбираю цветовую палитру для будущего интерьера. Поэтому считаю, что не надо бояться сложностей, нужно объединяться», — поделилась врач Шахмаева. Денис Бабкин отметил топовую позицию Свердловской области в реализации проектов по ЖСК Фото: ДОМ.РФ Руководитель направления в подразделении «Жилищно-строительная кооперация» Дом. РФ Денис Бабкин отметил, что благодаря реализации проектов ЖСК в Свердловской области более 1200 семей смогли улучшить свои жилищные условия. «Стоит отметить, что Свердловская область входит в топ-5 регионов, реализующих программу ЖСК по объему ввода жилья», — заявил он. За последних 7 лет в уральской столице построили 1228 квартир по федеральной программе содействия развитию жилищного строительства. По оценке федеральных властей, Свердловская область — одна из лидеров среди российских регионов по этому показателю. Это стало возможно благодаря совместным усилиям федеральных и областных властей. В реализации проекта задействованы Правительство РФ, Губернатор Свердловской области, министерство госимущества региона. С новым — шестым по счету — домом, который сейчас возводят на Уктусе и сдадут в 2025 году, эта цифра вырастет почти до полутора тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге врачи, учителя и сотрудники оборонных предприятий объединились, чтобы построить дом мечты. Для этих целей желающие обрести свой угол создали жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Семья» и уже выбрали председателя. По проекту, многоэтажка появится на Уктусе на ул. Прониной. Там строители возведут 23-этажный дом, а придомовую территорию облагородят. Корреспондент URA.RU побывал на стройке, а также пообщался с будущими новоселами. На сегодняшний день жилищно-строительный кооператив (ЖСК) становится чуть ли не единственной возможностью сотрудникам государственных предприятий обзавестись своим жильем. Дело в том, что строительство дома в этом формате позволяет сэкономить будущим жильцам порядка 30% по сравнению со среднерыночной стоимостью аналогичных квартир. Такой уникальной возможностью решил воспользоваться сердечно-сосудистый хирург СОКБ№1 Виталий Ржанников. Для его многодетной семьи, в которой, между прочим, подрастает аж 5 детей, участие в ЖСК позволит улучшить жилищные условия. «Как и любая многодетная семья, мы давно думали о том, чтобы купить квартиру больше. Однако стоимость жилья на рынке нынче является неподъемной для семьи врачей (супруга хирурга является врачом функциональной диагностики). Спустя время наша коллега предложила создать кооператив, опираясь на ФЗ № 161. И мы с удовольствием согласились. Теперь мы ждем, когда получим ключи. Конечно, по отдельной комнате выделить детям не получится, но теперь разнополые дети будут жить отдельно (в семье воспитывается три дочки и два сына), а не ютиться в одной комнате», — отметил Ржанников в беседе с корреспондентом агентства. Жилищно-строительные кооперативы с каждым годом набирают популярность в уральской столице. (ЖСК) «Семья» станет шестой многоэтажкой, которая возводится в Екатеринбурге в рамках программы поддержки некоторых категорий населения. По данной программе уже были построены дома «Альянс» в Академическом, дома «Здоровье» и «Наш дом» на ВИЗе и два дома ЖСК «Новатор» на Уралмаше. «В доме установят современные вместительные скоростные лифты, будут красивые холлы с архитектурной подсветкой. Благоустройство и озеленение планируется сделать по отдельному дизайн — проекту. Двор закрыт от дороги соседними домами. Ввод в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года», — отметил генподрядчик ООО «Загородный квартал» Александр Овчинников. По словам Овчинникова, в настоящее время Свердловская область является одним из первых регионов, где успешно реализуется проект жилищно-строительного кооператива с государственной поддержкой для бюджетников. «За счет бесплатного выделения федеральных и неразграниченных земельных участков удается значительно снизить стоимость итоговых домов и квартир, а государственное регулирование процесса гарантирует привлечение надежных и опытных подрядных организаций», — сказал он. Несмотря на то, что ключи от заветных квартир будущие новоселы получат только в 2025 году, участники ЖСК «Семья» уже выбрали своего председателя. Им стала сосудистый хирург СОКБ№1 Наталья Шахмаева. Она следит за всеми этапами строительства. «В кооператив может вступить работник областного или муниципального учреждения здравоохранения, культуры, образования или социального обслуживания, сотрудники оборонных предприятий, а также многодетные семьи. Проект реализуется с господдержкой, поэтому стоимость жилья для членов кооператива ниже рыночной на 30%. В доме на Уктусе будет 217 квартир с чистовой отделкой», — отметила она. «Приобрести свое жилье, да еще и с приличной экономией — прекрасная возможность, от которой я не стала отказываться. Да, этапы согласований и выбора участка заняли время, но это того стоило. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу заехать в свое гнездышко. Уже сейчас представляю, как будет выглядеть квартира, подбираю цветовую палитру для будущего интерьера. Поэтому считаю, что не надо бояться сложностей, нужно объединяться», — поделилась врач Шахмаева. Руководитель направления в подразделении «Жилищно-строительная кооперация» Дом. РФ Денис Бабкин отметил, что благодаря реализации проектов ЖСК в Свердловской области более 1200 семей смогли улучшить свои жилищные условия. «Стоит отметить, что Свердловская область входит в топ-5 регионов, реализующих программу ЖСК по объему ввода жилья», — заявил он. За последних 7 лет в уральской столице построили 1228 квартир по федеральной программе содействия развитию жилищного строительства. По оценке федеральных властей, Свердловская область — одна из лидеров среди российских регионов по этому показателю. Это стало возможно благодаря совместным усилиям федеральных и областных властей. В реализации проекта задействованы Правительство РФ, Губернатор Свердловской области, министерство госимущества региона. С новым — шестым по счету — домом, который сейчас возводят на Уктусе и сдадут в 2025 году, эта цифра вырастет почти до полутора тысяч.