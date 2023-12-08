Пермские слухи: силовики объявили операцию «Чушпан»

О панике в кабмине, зарплатах полицейских и злоключениях пермяков в Германии. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда страшнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU В политтусовке обсуждают, что распоряжение уволить главу пресс-службы мэрии Перми Наталью Шушпанову дал лично губернатор Дмитрий Махонин, а силовикам вместо денег добавили работы.Тем временем, миллиардер Александр Репин начал новую рекламную кампанию. Новый мост через Чусовую под угрозой закрытия, пермяки опять не довольны новогодней елкой, а уехавшие в Европу студенты замерзают в Германии. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Наталья Шушпанова покидает мэрию Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Махонин распорядился уволить главу городской пресс-службы В политтусовке обсуждают, что уволить начальника пресс-службы администрации Перми Наталью Шушпанову распорядился лично губернатор Дмитрий Махонин. Мэр Эдуард Соснин якобы пытался переубедить его, но у него ничего не вышло. Махонин, говорят, убежден в том, что Шушпанова остается в команде экс-главы Алексея Демкина, с которым у него был конфликт. Также есть подозрения, что она сотрудничает со скандальным экс-депутатом Ильей Лисняком. Наконец, подчиненные Шушпановой нелицеприятно высказывались о компетенции Соснина на случайных встречах с краевыми чиновниками. И во внутриполе сделали вывод, что это она настроила их против шефа. «Ну по такому принципу надо всю администрацию тогда уволить. Тут каждый сомневается в профессионализме Эдуарда Олеговича. Очень хаотичные действия, нет четкого плана. Все его распоряжения связаны с приказами с Куйбышева, 14. И все бегут по верхушкам. Раньше такого никогда не было: ко всем предыдущим мэрам относились с пиететом», — говорят слухачи. В пермском минтрансе в панике ждут ФСБ Сплетники рассказывают, что в региональном министерстве транспорта — паника. Министр Сергей Вешняков, а также профильный вице-премьер Андрей Алякринский «практически сидят на чемоданах». А в ведомстве — полная разруха и дезориентация. Дело в том, что силовикам удалось разговорить руководителя управления автомобильных дорог и транспорта Андрея Уголькова. Он обвиняется в получении взятки от дорожной компании. И по слухам, он начал давать показания на своих начальников — Вешнякова и Алякринского. Силовики не нашли состава преступлений в работе замминистра Есть мнение, что экс-депутату краевого заксобрания Илье Лисняку не удастся осуществить свои планы визита силовиков к замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберту Марданову. На этой неделе Лисняк опубликовал несколько постов о том, как Марданов, якобы, собирает деньги с пермских бизнесменов. «На самом деле ему ничего не грозит. Во всей деятельности Марданова нет никакого состава преступления и обыски у него проводиться не будут. Все это влажные фантазии отдельных экс-депутатов», — усмехаются слухачи. Депутат-коммунист оскорбил активных жителей Сергей Медведев в толстовке супермэра хочет разогнать ТОСы Фото: Сергей Русанов © URA.RU На круглом столе в администрации Перми, посвященном развитию местного самоуправления, депутат гордумы от КПРФ Сергей Медведев якобы предложил «разогнать» все ТОСы как бесполезный элемент системы и сэкономить средства бюджета. «Медведев пришел на заседание в толстовке с символикой супермена и дал понять, что при желании всю работу ТОС можно делать самому. Председатели ТОС готовят обращение в КПРФ об оскорблении. Они требуют принести извинения за безобразные высказывания со стороны Медведева, который, по их мнению, позорит партию своим поведением», — говорят слухачи. Новый мэр Чайковского разочаровал жителей Злые языки не ждут позитивных перемен в Чайковском городском округе со сменой мэра. По слухам, новый глава муниципалитета Алексей Агафонов скорее всего, не сможет вдохнуть в него новую жизнь. «Больших прорывов и перемен от Агафонова никто не ждет по ряду причин. Во-первых, из-за небольшого бюджета. Во-вторых, ввиду того, что он все-таки бывший силовик и вряд ли будет мыслить креативно. Да, будут продолжены какие-то проекты, но не более. Скорее всего, округ ждет стагнация», — считает инсайдер. Также по словам источника, Агафонов продолжит менять управленческую команду. Жители Александровска не могут внести поправки в городской бюджет Злые языки рассказывают о странной ситуации в Александровском округе. Некоторые депутаты призвали граждан внести свои предложения по поправкам в проект бюджета на ближайшие три года. Но документ никто, кроме администрации не видел. «Депутаты предложили людям вносить свои поправки в бюджет, народ расценил это как издевательство. Дело в том, что проект бюджета не выкладывали в публичный доступ, его практически никто не видел», — рассказал инсайдер. Мэр Александровска приукрасила отчет перед с Махониным Источники поговаривают, что в своем отчете губернатору Дмитрию Махонину мэр Александровска Ольга Лаврова сильно приукрасила достижения администрации по развитию округа. Глава умолчала о ключевых проблемах, которые так и остаются нерешенными, но заявила, что власти справляются с поставленными задачами. «Глава округа рассказала о постройке новых котельных, о планах возвести спортплощадки и отремонтировать дома культуры. В это же время в городе остро обстоит проблема с питьевой водой, нечистотным озером в Яйве и вывозом мусора. Об этом Лаврова не сказала ни слова, чтобы не портить отчет», — отметил инсайдер. Дикие собаки поджидают горожан на улицах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Горнозаводск атаковали стаи бродячих собак Шепчутся, что в Пермском крае власти Горнозаводского городского округа столкнулись с проблемой бродячих собак. Их якобы расплодилось так много, что животных попросту не успевают отлавливать. «Ловщиков не хватает. Никто не хочет делать эту работу за скромные деньги», — пояснили сплетники. Они добавили, что торги на оказание услуг по отлову признают несостоявшимися уже в третий раз. «Возмущенные местные жители призывают чиновников разобраться с собачьими стаями как можно быстрее. Уже пошли слухи, что животные начали нападать на случайных прохожих», — рассказали злые языки. Чусовской мост может оказаться под угрозой закрытия Поговаривают, что в Перми могут возникнуть проблемы с мостом через Чусовую. Он якобы рискует оказаться под угрозой закрытия. «Причиной послужили незавершенные работы по укреплению опор. Их не покрыли антикоррозийным составом», — пояснили сплетники. Они добавили, что это произошло из-за резкого подорожания стройматериалов. «Подрядчика для проведения соответствующих работ пока не нашли, а их сроки службы уже на исходе. Поэтому есть риск, что проезд по мосту запретят, пока не решат проблему», — рассказали инсайдеры. Силовики придут в каждую пермскую школу Поговаривают, что трагедия в Брянской школе заденет и Пермский край. Силовиков обязали обойти абсолютно все школы в регионе и проверить работу рамок металлоискателей, а также готовность охранников к подобного рода ЧП. Полиция усиленно следит за подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские объявили операцию «Чушпан» Говорят, что в Перми сотрудникам полиции поступило указание обращать пристальное внимание на группы молодежи. Причиной якобы послужили опасения возможных конфликтов, связанных с подражанием героям популярного сериала «Слово пацана». «При подозрении на любой уличный конфликт полиции необходимо вмешиваться. При необходимости доставлять агрессивных подростков в отдел для разбирательства», — пояснили инсайдеры. И добавили, что усиленный контроль за подростками будут продолжать до тех пор, пока не спадет интерес к сериалу. «Сами полицейские усиление мер негласно называют операция „Чушпан“», — рассказали слухачи. Надежды пермских сотрудников МВД разбились о реальность Инсайдеры шепчутся, что пермские полицейские ждали очередного повышения зарплат. В соцсетях был опубликован приказ МВД РФ об установлении повышенных окладов, но оказалось, что он лишь устанавливает суммы после ноябрьского повышения. «В принципе все понимали, что руководство не снизойдет до того, чтобы повысить зарплату дважды за год, но надежды на чудо все же присутствовали», — улыбаются собеседники. Силовики взялись за друзей бывшего мэра Чайковского Инсайдеры рассказывают, что силовики готовятся проверить работу директора спорткомплекса «Темп» в Чайковском Артема Гражданкина. Директора называют близким другом уже бывшего мэра округа Юрия Вострикова. «После ухода Вострикова силовики решили проверить приближенных экс-мэра, которые вдруг стали директорами и получили в управление муниципальные учреждения. Начнут они с Артема Гражданкина. На очереди, возможно, его дочь — Кристина», — рассказал источник. За каждого рекрута обещают деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За приведение контрактника пермякам обещают премию Ходят слухи, что в Перми человеку, который приведет на пункт отбора друга для заключения контракта на прохождение военной службы, заплатят 5000 рублей. В этой «акции» якобы поучаствовали уже 95 человек. Но никому не заплатили. Недовольство всероссийской здравницей нарастает Поговаривают, что недовольство у клиентов курорта «Усть-Качка» нарастает. И реакция читателей на публикации в СМИ относительно сервиса и лечения на курорте — лишнее тому подтверждение. «Последние годы уровень сервиса в санатории „Усть-Качка“ резко упал, а вот цены напротив — выросли. При этом руководство здравницы решать эти проблемы не спешит, несмотря на многочисленные недовольные отзывы клиентов. Видимо, ему это и не надо. Курорт прочно сидит на многомилионных контрактах от различных организаций и силовых ведомств и этого им достаточно. А обычные граждане, пенсионеры, к примеру, которые на последние деньги покупают путевки, чтобы подлечить здоровье, не в приоритете», — рассуждают сплетники. Новый ректор Пермского университета не может пройти аттестацию Аттестация и. о. ректора ПГНИУ Игоря Германова откладывалась уже дважды. Она была намечена приказом Минобрнауки РФ на 28 ноября, но в тот день был большой образовательный съезд в Сочи. Потом ее перенесли на эту неделю, но, по слухам, Германов никуда не ездил. «Странная история. Наблюдательный совет, который должен дать ему письмо на аттестацию, тоже не собирался. И вряд ли соберется», — говорят слухачи. …, а университет может потерять 100 млн федеральных рублей Тем временем, ПГНИУ рискует лишиться 100 млн рублей в год, который он получает по федеральной программе «Приоритет 2030». В этом году в итоговом рейтинге университет опустился на 48 место. Для сравнения — ПНИПУ (политех) находится на 7 месте. «Это очень важная для вуза программа. Когда мы попали в нее два года назад, все так гордились. А сейчас просто стыд. Пройдет немного времени и такими темпами мы лишимся 100 млн рублей, которые получаем по программе», — говорят слухачи. Краевой минобр просят воспользоваться новыми полномочиями Слухачи обратили внимание на ситуацию в Дягилевской гимназии. Возглавляющей образовательное учреждение уже 50 лет Раисе Зобачевой в этом году исполнилось 80 лет. Она безусловный профессионал своего дела, но все-таки возраст дает о себе знать. «Неплохо бы министерству образования, которое с 1 января получило полномочие увольнять и назначать директоров школ, обратить внимание на ситуацию. Сейчас совершенно иные требования к образовательному процессу, чем 50 лет назад. Зобачева элементарно не успевает за новациями», — говорят в образовательной тусовке. Там считают, что директором должен стать современный руководитель, а Зобачева может, например, быть президентом школы. Выделенных денег не хватило Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детям не хватило губернаторского гранта Поговаривают, что в гранте губернатора Пермского края, который получило одно из региональных НКО, не были предусмотрены деньги на материалы. Грант выделен на открытие швейной мастерской для обучения инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. При этом средства выделены исключительно на открытие мастерской, стоимость закупки материалов проектом была не предусмотрена. «Сейчас НКО, получившее грант, вынуждено просить о помощи различные пермские предприятия о закупке тканей и фурнитуры для обучения людей. Смешно! Нахваливать какие они молодцы в публичном поле легче, чем добавить пару сотен тысяч на закупку материалов», — судачат злые языки. Соликамскбумпром определился с новым президентом заранее Заседание совета директоров АО «Соликамскбумпром», назначенное на 8 декабря, является формальностью, рассказал источник. По его словам, с новым президентом предприятия «определились уже давно». «И.о. президента „Соликамскбумпрома“ Наталия Ступникова избавится от этой приставки. Решение принято советом директоров заранее и единогласно», — рассказал источник. Он добавил, что за то короткое время, которое Ступникова руководила предприятием, она показала себя «грамотным управленцем», которому доверяют как коллеги, так и партнеры. …а ей предстоит вытаскивать предприятие из экономического тупика Между тем, Наталии Ступниковой предстоит искать пути экономического оздоровления предприятия, судачат сплетники. «Сейчас „Соликамскбумпром“ переживает не самые лучшие времена. Предприятию требуется модернизация, нужно вкладывать средства в обновление производства. Плюс к этому по заводу ударила ситуация с весенним паводком — уровень воды был настолько низким, что большая часть леса так и осталась на плотбищах. А это тоже определенные убытки», — отмечает источник. Помимо того, добавил он, рабочие ждут от Ступниковой повышения зарплат. Рекламу Александра Репина некуда ставить Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский миллиардер атаковал рекламой пермские радиостанции Ходят слухи, что холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, заказал огромное количество рекламы на пермских радиостанциях. Речь идет о роликах, рекламирующих новые модели автомобилей. «В автосалоны завезли крупную партию иномарок. Репин поставил задачу — постараться в последний месяц уходящего года всю ее распродать, в том числе привлекая клиентов агрессивной рекламой», — сообщили сплетники. По их словам, менеджмент радиостанций сейчас ломает голову, как отработать контракты. «Возникла проблема с нехваткой эфирного времени», — пояснили инсайдеры. Пермяков завалят агитацией на выборах президента В Пермском крае будет размещено рекордное количество баннеров, призывающих пермяков прийти на выборы президента 17 марта 2024 года. На 100 больше, чем в 2018 году. Также реклама выборов будет в соцсетях и на телевидении. И это только региональная: параллельно будет раскручиваться и федеральная история. Плюс ожидается подомовой обход, где людям помогут выбрать удобный способ голосования (на дому, на участке, ДЭГ). «Информирование будет тотальное. Кажется, люди готовы будут голосовать только для того, чтобы они перестали видеть сообщения о предстоящих выборах», — шутят в политэлитах. В Перми открыли спорткомплекс, в котором нельзя заниматься В спортивной тусовке поговаривают, что в легкоатлетический манеж «Спартак», открывшийся 6 декабря, не пускают заниматься. При строительстве допустили ошибки, которые в спешке пытается устранить руководство комплекса. «Обещают, что занятия начнутся в январе. Но зачем тогда открывать комплекс, если стройка не завершена? На открытии закатили грандиозный праздник с участием VIP. Даже детей не побоялись запустить в недостроенное здание», — говорят инсайдеры. Минспорта отказывается выделять деньги на всероссийские соревнования Ходят слухи, что министерство спорта экономит деньги на проведение всероссийских соревнований на территории Пермского края. Чиновники согласовывают их проведение, но не могут выделить средства даже на услуги скорой медицинской помощи. «Каждый год минспорта подтверждает проведение Кубков и Чемпионатов России в крае. Обычно всероссийские федерации по видам спорта берут на себя расходы по организации турниров. Но скорую помощь и наградную атрибутику оплачивает регион проведения. Минспорта края выделяет на эти статьи такие скудные суммы, что к декабрю их уже не остается. А проводить соревнования без скорой нельзя. Непонятно, зачем согласовываются мероприятия в крае, если их не могут нормально провести», — поговаривают сплетники. Заказ ждать приходится дольше обычного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за Wildberries пермяки рискуют остаться без новогодних подарков Поговаривают, что в Перми массово задерживается доставка товаров, заказанных на Wildberries. Товары приходят с опозданием на 1-2 дня. Якобы это связано с увеличением заказов перед новым годом. «Количество заказов увеличивается, а курьеров и пунктов выдачи больше не становится. Если так пойдет и дальше, многие получат свои подарки только в январе 2024 года», — говорят слухачи. Пермяки не оценили появление елки у ЦУМа Ходят слухи, что горожане не поняли, зачем напротив ЦУМа устанавливать елку. Негодование вызвано тем, что рядом с искусственной стоят настоящие. «Зачем там строить еще одну елку, когда можно нарядить те, которые уже там есть — непонятно», — недоумевают сплетники. В Германии замерзают студенты из Перми Группа пермских студентов, уехавших на учебу в один из университетов Северного Рейна-Вестфалии в Германии, столкнулась с неожиданно холодным для этой страны началом декабря и отсутствием отопления в общежитии. В результате пермяки вынуждены жить в комнатах, не снимая теплых курток. «Спим тоже в них. Температура в комнатах по ночам опускается до -6 градусов», — пожаловались студенты. Они добавили, что администрация общежития решать проблему не торопится. «Само руководство вуза тут не живет, достучаться до него сложно. В студенческих чатах пишут, что похожие проблемы возникли в кампусах других университетов в Тюрингии и Баварии», — пояснили пермяки. Пермские красотки бойкотируют российские конкурсы красоты В модной тусовке поговаривают, что пермские красавицы боятся опозориться на всероссийских конкурсах красоты, поэтому не подают заявки на участие. Вместо этого они едут в Азию, где русским красоткам за деньги обеспечен громкий титул и красивая корона. «На всероссийских конкурсах таких как „Краса России“ и „Мисс Студенчество“ большая конкуренция. Победить в них или войти в число финалисток очень сложно. Другое дело — азиатские конкурсы. Там конкуренция ниже. Попасть может любая девушка или женщина, если оплатит организационный взнос и билеты до города проведения. Русских девушек там любят и охотно отдают им призовые места. Поэтому обеспеченные модели сразу едут за границу, и не тратят свое время на русские конкурсы», — судачат злые языки. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В политтусовке обсуждают, что распоряжение уволить главу пресс-службы мэрии Перми Наталью Шушпанову дал лично губернатор Дмитрий Махонин, а силовикам вместо денег добавили работы.Тем временем, миллиардер Александр Репин начал новую рекламную кампанию. Новый мост через Чусовую под угрозой закрытия, пермяки опять не довольны новогодней елкой, а уехавшие в Европу студенты замерзают в Германии. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонин распорядился уволить главу городской пресс-службы В политтусовке обсуждают, что уволить начальника пресс-службы администрации Перми Наталью Шушпанову распорядился лично губернатор Дмитрий Махонин. Мэр Эдуард Соснин якобы пытался переубедить его, но у него ничего не вышло. Махонин, говорят, убежден в том, что Шушпанова остается в команде экс-главы Алексея Демкина, с которым у него был конфликт. Также есть подозрения, что она сотрудничает со скандальным экс-депутатом Ильей Лисняком. Наконец, подчиненные Шушпановой нелицеприятно высказывались о компетенции Соснина на случайных встречах с краевыми чиновниками. И во внутриполе сделали вывод, что это она настроила их против шефа. «Ну по такому принципу надо всю администрацию тогда уволить. Тут каждый сомневается в профессионализме Эдуарда Олеговича. Очень хаотичные действия, нет четкого плана. Все его распоряжения связаны с приказами с Куйбышева, 14. И все бегут по верхушкам. Раньше такого никогда не было: ко всем предыдущим мэрам относились с пиететом», — говорят слухачи. В пермском минтрансе в панике ждут ФСБ Сплетники рассказывают, что в региональном министерстве транспорта — паника. Министр Сергей Вешняков, а также профильный вице-премьер Андрей Алякринский «практически сидят на чемоданах». А в ведомстве — полная разруха и дезориентация. Дело в том, что силовикам удалось разговорить руководителя управления автомобильных дорог и транспорта Андрея Уголькова. Он обвиняется в получении взятки от дорожной компании. И по слухам, он начал давать показания на своих начальников — Вешнякова и Алякринского. Силовики не нашли состава преступлений в работе замминистра Есть мнение, что экс-депутату краевого заксобрания Илье Лисняку не удастся осуществить свои планы визита силовиков к замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберту Марданову. На этой неделе Лисняк опубликовал несколько постов о том, как Марданов, якобы, собирает деньги с пермских бизнесменов. «На самом деле ему ничего не грозит. Во всей деятельности Марданова нет никакого состава преступления и обыски у него проводиться не будут. Все это влажные фантазии отдельных экс-депутатов», — усмехаются слухачи. Депутат-коммунист оскорбил активных жителей На круглом столе в администрации Перми, посвященном развитию местного самоуправления, депутат гордумы от КПРФ Сергей Медведев якобы предложил «разогнать» все ТОСы как бесполезный элемент системы и сэкономить средства бюджета. «Медведев пришел на заседание в толстовке с символикой супермена и дал понять, что при желании всю работу ТОС можно делать самому. Председатели ТОС готовят обращение в КПРФ об оскорблении. Они требуют принести извинения за безобразные высказывания со стороны Медведева, который, по их мнению, позорит партию своим поведением», — говорят слухачи. Новый мэр Чайковского разочаровал жителей Злые языки не ждут позитивных перемен в Чайковском городском округе со сменой мэра. По слухам, новый глава муниципалитета Алексей Агафонов скорее всего, не сможет вдохнуть в него новую жизнь. «Больших прорывов и перемен от Агафонова никто не ждет по ряду причин. Во-первых, из-за небольшого бюджета. Во-вторых, ввиду того, что он все-таки бывший силовик и вряд ли будет мыслить креативно. Да, будут продолжены какие-то проекты, но не более. Скорее всего, округ ждет стагнация», — считает инсайдер. Также по словам источника, Агафонов продолжит менять управленческую команду. Жители Александровска не могут внести поправки в городской бюджет Злые языки рассказывают о странной ситуации в Александровском округе. Некоторые депутаты призвали граждан внести свои предложения по поправкам в проект бюджета на ближайшие три года. Но документ никто, кроме администрации не видел. «Депутаты предложили людям вносить свои поправки в бюджет, народ расценил это как издевательство. Дело в том, что проект бюджета не выкладывали в публичный доступ, его практически никто не видел», — рассказал инсайдер. Мэр Александровска приукрасила отчет перед с Махониным Источники поговаривают, что в своем отчете губернатору Дмитрию Махонину мэр Александровска Ольга Лаврова сильно приукрасила достижения администрации по развитию округа. Глава умолчала о ключевых проблемах, которые так и остаются нерешенными, но заявила, что власти справляются с поставленными задачами. «Глава округа рассказала о постройке новых котельных, о планах возвести спортплощадки и отремонтировать дома культуры. В это же время в городе остро обстоит проблема с питьевой водой, нечистотным озером в Яйве и вывозом мусора. Об этом Лаврова не сказала ни слова, чтобы не портить отчет», — отметил инсайдер. Горнозаводск атаковали стаи бродячих собак Шепчутся, что в Пермском крае власти Горнозаводского городского округа столкнулись с проблемой бродячих собак. Их якобы расплодилось так много, что животных попросту не успевают отлавливать. «Ловщиков не хватает. Никто не хочет делать эту работу за скромные деньги», — пояснили сплетники. Они добавили, что торги на оказание услуг по отлову признают несостоявшимися уже в третий раз. «Возмущенные местные жители призывают чиновников разобраться с собачьими стаями как можно быстрее. Уже пошли слухи, что животные начали нападать на случайных прохожих», — рассказали злые языки. Чусовской мост может оказаться под угрозой закрытия Поговаривают, что в Перми могут возникнуть проблемы с мостом через Чусовую. Он якобы рискует оказаться под угрозой закрытия. «Причиной послужили незавершенные работы по укреплению опор. Их не покрыли антикоррозийным составом», — пояснили сплетники. Они добавили, что это произошло из-за резкого подорожания стройматериалов. «Подрядчика для проведения соответствующих работ пока не нашли, а их сроки службы уже на исходе. Поэтому есть риск, что проезд по мосту запретят, пока не решат проблему», — рассказали инсайдеры. Силовики придут в каждую пермскую школу Поговаривают, что трагедия в Брянской школе заденет и Пермский край. Силовиков обязали обойти абсолютно все школы в регионе и проверить работу рамок металлоискателей, а также готовность охранников к подобного рода ЧП. Полицейские объявили операцию «Чушпан» Говорят, что в Перми сотрудникам полиции поступило указание обращать пристальное внимание на группы молодежи. Причиной якобы послужили опасения возможных конфликтов, связанных с подражанием героям популярного сериала «Слово пацана». «При подозрении на любой уличный конфликт полиции необходимо вмешиваться. При необходимости доставлять агрессивных подростков в отдел для разбирательства», — пояснили инсайдеры. И добавили, что усиленный контроль за подростками будут продолжать до тех пор, пока не спадет интерес к сериалу. «Сами полицейские усиление мер негласно называют операция „Чушпан“», — рассказали слухачи. Надежды пермских сотрудников МВД разбились о реальность Инсайдеры шепчутся, что пермские полицейские ждали очередного повышения зарплат. В соцсетях был опубликован приказ МВД РФ об установлении повышенных окладов, но оказалось, что он лишь устанавливает суммы после ноябрьского повышения. «В принципе все понимали, что руководство не снизойдет до того, чтобы повысить зарплату дважды за год, но надежды на чудо все же присутствовали», — улыбаются собеседники. Силовики взялись за друзей бывшего мэра Чайковского Инсайдеры рассказывают, что силовики готовятся проверить работу директора спорткомплекса «Темп» в Чайковском Артема Гражданкина. Директора называют близким другом уже бывшего мэра округа Юрия Вострикова. «После ухода Вострикова силовики решили проверить приближенных экс-мэра, которые вдруг стали директорами и получили в управление муниципальные учреждения. Начнут они с Артема Гражданкина. На очереди, возможно, его дочь — Кристина», — рассказал источник. За приведение контрактника пермякам обещают премию Ходят слухи, что в Перми человеку, который приведет на пункт отбора друга для заключения контракта на прохождение военной службы, заплатят 5000 рублей. В этой «акции» якобы поучаствовали уже 95 человек. Но никому не заплатили. Недовольство всероссийской здравницей нарастает Поговаривают, что недовольство у клиентов курорта «Усть-Качка» нарастает. И реакция читателей на публикации в СМИ относительно сервиса и лечения на курорте — лишнее тому подтверждение. «Последние годы уровень сервиса в санатории „Усть-Качка“ резко упал, а вот цены напротив — выросли. При этом руководство здравницы решать эти проблемы не спешит, несмотря на многочисленные недовольные отзывы клиентов. Видимо, ему это и не надо. Курорт прочно сидит на многомилионных контрактах от различных организаций и силовых ведомств и этого им достаточно. А обычные граждане, пенсионеры, к примеру, которые на последние деньги покупают путевки, чтобы подлечить здоровье, не в приоритете», — рассуждают сплетники. Новый ректор Пермского университета не может пройти аттестацию Аттестация и. о. ректора ПГНИУ Игоря Германова откладывалась уже дважды. Она была намечена приказом Минобрнауки РФ на 28 ноября, но в тот день был большой образовательный съезд в Сочи. Потом ее перенесли на эту неделю, но, по слухам, Германов никуда не ездил. «Странная история. Наблюдательный совет, который должен дать ему письмо на аттестацию, тоже не собирался. И вряд ли соберется», — говорят слухачи. …, а университет может потерять 100 млн федеральных рублей Тем временем, ПГНИУ рискует лишиться 100 млн рублей в год, который он получает по федеральной программе «Приоритет 2030». В этом году в итоговом рейтинге университет опустился на 48 место. Для сравнения — ПНИПУ (политех) находится на 7 месте. «Это очень важная для вуза программа. Когда мы попали в нее два года назад, все так гордились. А сейчас просто стыд. Пройдет немного времени и такими темпами мы лишимся 100 млн рублей, которые получаем по программе», — говорят слухачи. Краевой минобр просят воспользоваться новыми полномочиями Слухачи обратили внимание на ситуацию в Дягилевской гимназии. Возглавляющей образовательное учреждение уже 50 лет Раисе Зобачевой в этом году исполнилось 80 лет. Она безусловный профессионал своего дела, но все-таки возраст дает о себе знать. «Неплохо бы министерству образования, которое с 1 января получило полномочие увольнять и назначать директоров школ, обратить внимание на ситуацию. Сейчас совершенно иные требования к образовательному процессу, чем 50 лет назад. Зобачева элементарно не успевает за новациями», — говорят в образовательной тусовке. Там считают, что директором должен стать современный руководитель, а Зобачева может, например, быть президентом школы. Детям не хватило губернаторского гранта Поговаривают, что в гранте губернатора Пермского края, который получило одно из региональных НКО, не были предусмотрены деньги на материалы. Грант выделен на открытие швейной мастерской для обучения инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. При этом средства выделены исключительно на открытие мастерской, стоимость закупки материалов проектом была не предусмотрена. «Сейчас НКО, получившее грант, вынуждено просить о помощи различные пермские предприятия о закупке тканей и фурнитуры для обучения людей. Смешно! Нахваливать какие они молодцы в публичном поле легче, чем добавить пару сотен тысяч на закупку материалов», — судачат злые языки. Соликамскбумпром определился с новым президентом заранее Заседание совета директоров АО «Соликамскбумпром», назначенное на 8 декабря, является формальностью, рассказал источник. По его словам, с новым президентом предприятия «определились уже давно». «И.о. президента „Соликамскбумпрома“ Наталия Ступникова избавится от этой приставки. Решение принято советом директоров заранее и единогласно», — рассказал источник. Он добавил, что за то короткое время, которое Ступникова руководила предприятием, она показала себя «грамотным управленцем», которому доверяют как коллеги, так и партнеры. …а ей предстоит вытаскивать предприятие из экономического тупика Между тем, Наталии Ступниковой предстоит искать пути экономического оздоровления предприятия, судачат сплетники. «Сейчас „Соликамскбумпром“ переживает не самые лучшие времена. Предприятию требуется модернизация, нужно вкладывать средства в обновление производства. Плюс к этому по заводу ударила ситуация с весенним паводком — уровень воды был настолько низким, что большая часть леса так и осталась на плотбищах. А это тоже определенные убытки», — отмечает источник. Помимо того, добавил он, рабочие ждут от Ступниковой повышения зарплат. Пермский миллиардер атаковал рекламой пермские радиостанции Ходят слухи, что холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, заказал огромное количество рекламы на пермских радиостанциях. Речь идет о роликах, рекламирующих новые модели автомобилей. «В автосалоны завезли крупную партию иномарок. Репин поставил задачу — постараться в последний месяц уходящего года всю ее распродать, в том числе привлекая клиентов агрессивной рекламой», — сообщили сплетники. По их словам, менеджмент радиостанций сейчас ломает голову, как отработать контракты. «Возникла проблема с нехваткой эфирного времени», — пояснили инсайдеры. Пермяков завалят агитацией на выборах президента В Пермском крае будет размещено рекордное количество баннеров, призывающих пермяков прийти на выборы президента 17 марта 2024 года. На 100 больше, чем в 2018 году. Также реклама выборов будет в соцсетях и на телевидении. И это только региональная: параллельно будет раскручиваться и федеральная история. Плюс ожидается подомовой обход, где людям помогут выбрать удобный способ голосования (на дому, на участке, ДЭГ). «Информирование будет тотальное. Кажется, люди готовы будут голосовать только для того, чтобы они перестали видеть сообщения о предстоящих выборах», — шутят в политэлитах. В Перми открыли спорткомплекс, в котором нельзя заниматься В спортивной тусовке поговаривают, что в легкоатлетический манеж «Спартак», открывшийся 6 декабря, не пускают заниматься. При строительстве допустили ошибки, которые в спешке пытается устранить руководство комплекса. «Обещают, что занятия начнутся в январе. Но зачем тогда открывать комплекс, если стройка не завершена? На открытии закатили грандиозный праздник с участием VIP. Даже детей не побоялись запустить в недостроенное здание», — говорят инсайдеры. Минспорта отказывается выделять деньги на всероссийские соревнования Ходят слухи, что министерство спорта экономит деньги на проведение всероссийских соревнований на территории Пермского края. Чиновники согласовывают их проведение, но не могут выделить средства даже на услуги скорой медицинской помощи. «Каждый год минспорта подтверждает проведение Кубков и Чемпионатов России в крае. Обычно всероссийские федерации по видам спорта берут на себя расходы по организации турниров. Но скорую помощь и наградную атрибутику оплачивает регион проведения. Минспорта края выделяет на эти статьи такие скудные суммы, что к декабрю их уже не остается. А проводить соревнования без скорой нельзя. Непонятно, зачем согласовываются мероприятия в крае, если их не могут нормально провести», — поговаривают сплетники. Из-за Wildberries пермяки рискуют остаться без новогодних подарков Поговаривают, что в Перми массово задерживается доставка товаров, заказанных на Wildberries. Товары приходят с опозданием на 1-2 дня. Якобы это связано с увеличением заказов перед новым годом. «Количество заказов увеличивается, а курьеров и пунктов выдачи больше не становится. Если так пойдет и дальше, многие получат свои подарки только в январе 2024 года», — говорят слухачи. Пермяки не оценили появление елки у ЦУМа Ходят слухи, что горожане не поняли, зачем напротив ЦУМа устанавливать елку. Негодование вызвано тем, что рядом с искусственной стоят настоящие. «Зачем там строить еще одну елку, когда можно нарядить те, которые уже там есть — непонятно», — недоумевают сплетники. В Германии замерзают студенты из Перми Группа пермских студентов, уехавших на учебу в один из университетов Северного Рейна-Вестфалии в Германии, столкнулась с неожиданно холодным для этой страны началом декабря и отсутствием отопления в общежитии. В результате пермяки вынуждены жить в комнатах, не снимая теплых курток. «Спим тоже в них. Температура в комнатах по ночам опускается до -6 градусов», — пожаловались студенты. Они добавили, что администрация общежития решать проблему не торопится. «Само руководство вуза тут не живет, достучаться до него сложно. В студенческих чатах пишут, что похожие проблемы возникли в кампусах других университетов в Тюрингии и Баварии», — пояснили пермяки. Пермские красотки бойкотируют российские конкурсы красоты В модной тусовке поговаривают, что пермские красавицы боятся опозориться на всероссийских конкурсах красоты, поэтому не подают заявки на участие. Вместо этого они едут в Азию, где русским красоткам за деньги обеспечен громкий титул и красивая корона. «На всероссийских конкурсах таких как „Краса России“ и „Мисс Студенчество“ большая конкуренция. Победить в них или войти в число финалисток очень сложно. Другое дело — азиатские конкурсы. Там конкуренция ниже. Попасть может любая девушка или женщина, если оплатит организационный взнос и билеты до города проведения. Русских девушек там любят и охотно отдают им призовые места. Поэтому обеспеченные модели сразу едут за границу, и не тратят свое время на русские конкурсы», — судачат злые языки. 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