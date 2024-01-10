Главный челябинский поставщик света не может получить 400 млн

Должник — фирма, которая уже пыталась сокрыть свое имущество от кредиторов

10 января 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Долг перед энергетиками составил сотни миллионов Фото: Игорь Пантин © URA.RU Главному поставщику электроэнергии в Челябинске — компании «Уралэнергосбыт» — производственный комплекс «Муллит» задолжал почти 400 млн. При этом энергетики оказались в трудной ситуации: отключить должника от энергоснабжения нельзя, а имущество предприятия, которое должно было обеспечить выплату задолженности, прямо во время судебного разбирательства оказалось переведено на другую фирму. Компания «Муллит» и связанные с ней структуры: Челябинский опытный механический завод (ООО «ЧОМЗ»), ООО «Инженерный центр «Теплострой», АО «ВСМ», ЧООО «Федерация Баскетбола», ООО «УИЦ Теплострой» и другие работают в Челябинске на ул. Героев Танкограда. Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыта», долги копились в течение четырех с половиной лет и вместе с неустойкой достигли 396 млн. «При этом мы не могли отключить энергоснабжение производственного комплекса, поскольку через его территорию осуществляется энергоснабжение добросовестных транзитных потребителей», — пояснили в компании. «Уралэнергосбыт» попытался через суд защитить свои права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Энергетики обратились в суд и попросили наложить арест на принадлежащую «Муллит» недвижимость, чтобы вернуть свои деньги. Однако их требование суд первой инстанции не поддержал. Тогда «Уралэнергосбыт» подал апелляцию. «Выяснилось, что с момента отказа судом первой инстанции в принятии обеспечительных мер и до рассмотрения апелляционной жалобы ООО „Муллит“ полностью вывело всю недвижимость в пользу контролируемого лица — ООО „УИЦ Теплострой“ (учредителем обеих компаний является один человек — Александр Валерьевич Сырых)», — рассказали в «Уралэнергосбыте». Как следует из судебного акта (есть в распоряжении редакции), представители должника на вопросы суда о том, собирается ли «Муллит» что-то делать с недвижимостью, не отвечали, а на последнем судебном заседании выяснилось, что имущество уже все продано. Гарантирующий поставщик обратился с новым иском — о признании сделки недействительной и добился запрета на совершение Росреестром регистрационных действий в отношении выведенных активов. Однако 9 января суд апелляционной инстанции обеспечительные меры в отношении отчужденного имущества отменил. Энергетики собираются оспаривать судебный акт. «Позволить себе неплатежи в таком крупном размере, предпринимать активные действия для того, чтобы избежать взыскания за уже поставленную электроэнергию, — это уже не просто спор двух хозяйствующих субъектов. Это удар по энергобезопасности страны. Мы требуем большего внимания к этому делу и вмешательства со стороны правоохранительных органов», — заявили URA.RU в компании «Уралэнергосбыт». Там добавили, что компания «Муллит» и аффилированные с ней лица и ранее предпринимали попытки сокрыть свое имущество от кредиторов. Так, в одном из дел арбитражные суды уже пресекали попытку продать активы должника АО «ВСМ» на компанию «Муллит». В другом деле директор ЗАО «Маркетинговый центр АС Теплострой» Валерий Сырых привлекался судом к субсидиарной ответственности за умышленное непредставление конкурсному управляющему финансово-хозяйственной документации, в результате процедуры банкротства компания была ликвидирована, а кредиторы так и не получили свои деньги обратно полностью, рассказали энергетики. URA.RU предприняло попытку связаться с представителями компании-должника, но дозвониться не удалось. Василий Тихонов уверен, что оставлять ситуацию без внимания нельзя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эксперты уверены, что эта ситуация не должна остаться незамеченной. «Воровство электроэнергии должно строго преследоваться. Нанесен ущерб предприятию, от которого зависит жизнеобеспечение потребителей и предприятий Челябинской области. В конце концов компания не только добросовестно исполняет обязательства перед уральцами, но и восстанавливает энергохозяйства ДНР и ЛНР. Нельзя допускать, чтобы такая важная структура подвергалась подобным испытаниям. Просто необходимо что-то с этим сделать», — прокомментировал генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов. URA.RU продолжит следить за ситуацией, складывающейся в связи с данным делом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главному поставщику электроэнергии в Челябинске — компании «Уралэнергосбыт» — производственный комплекс «Муллит» задолжал почти 400 млн. При этом энергетики оказались в трудной ситуации: отключить должника от энергоснабжения нельзя, а имущество предприятия, которое должно было обеспечить выплату задолженности, прямо во время судебного разбирательства оказалось переведено на другую фирму. Компания «Муллит» и связанные с ней структуры: Челябинский опытный механический завод (ООО «ЧОМЗ»), ООО «Инженерный центр «Теплострой», АО «ВСМ», ЧООО «Федерация Баскетбола», ООО «УИЦ Теплострой» и другие работают в Челябинске на ул. Героев Танкограда. Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыта», долги копились в течение четырех с половиной лет и вместе с неустойкой достигли 396 млн. «При этом мы не могли отключить энергоснабжение производственного комплекса, поскольку через его территорию осуществляется энергоснабжение добросовестных транзитных потребителей», — пояснили в компании. Энергетики обратились в суд и попросили наложить арест на принадлежащую «Муллит» недвижимость, чтобы вернуть свои деньги. Однако их требование суд первой инстанции не поддержал. Тогда «Уралэнергосбыт» подал апелляцию. «Выяснилось, что с момента отказа судом первой инстанции в принятии обеспечительных мер и до рассмотрения апелляционной жалобы ООО „Муллит“ полностью вывело всю недвижимость в пользу контролируемого лица — ООО „УИЦ Теплострой“ (учредителем обеих компаний является один человек — Александр Валерьевич Сырых)», — рассказали в «Уралэнергосбыте». Как следует из судебного акта (есть в распоряжении редакции), представители должника на вопросы суда о том, собирается ли «Муллит» что-то делать с недвижимостью, не отвечали, а на последнем судебном заседании выяснилось, что имущество уже все продано. Гарантирующий поставщик обратился с новым иском — о признании сделки недействительной и добился запрета на совершение Росреестром регистрационных действий в отношении выведенных активов. Однако 9 января суд апелляционной инстанции обеспечительные меры в отношении отчужденного имущества отменил. Энергетики собираются оспаривать судебный акт. Там добавили, что компания «Муллит» и аффилированные с ней лица и ранее предпринимали попытки сокрыть свое имущество от кредиторов. Так, в одном из дел арбитражные суды уже пресекали попытку продать активы должника АО «ВСМ» на компанию «Муллит». В другом деле директор ЗАО «Маркетинговый центр АС Теплострой» Валерий Сырых привлекался судом к субсидиарной ответственности за умышленное непредставление конкурсному управляющему финансово-хозяйственной документации, в результате процедуры банкротства компания была ликвидирована, а кредиторы так и не получили свои деньги обратно полностью, рассказали энергетики. URA.RU предприняло попытку связаться с представителями компании-должника, но дозвониться не удалось. Эксперты уверены, что эта ситуация не должна остаться незамеченной. «Воровство электроэнергии должно строго преследоваться. Нанесен ущерб предприятию, от которого зависит жизнеобеспечение потребителей и предприятий Челябинской области. В конце концов компания не только добросовестно исполняет обязательства перед уральцами, но и восстанавливает энергохозяйства ДНР и ЛНР. Нельзя допускать, чтобы такая важная структура подвергалась подобным испытаниям. Просто необходимо что-то с этим сделать», — прокомментировал генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов. URA.RU продолжит следить за ситуацией, складывающейся в связи с данным делом.