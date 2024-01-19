Что известно об осужденном экс-главе свердловского наркоконтроля

Ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима

19 января 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Во время оглашения приговора Иван Ергеледжи держался за решетку и смотрел на родных Фото: Илья Московец © URA.RU Первоуральский городской суд (Свердловская область) отправил на пять лет в колонию бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. Он был признан виновным в мошенничестве. Кто он такой и как развивалось его уголовное дело — в сводке URA.RU. Биография и карьера Ергеледжи родился в 1979 году в Первоуральске. В 2012-м окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». Имеет квалификацию юриста.

Карьеру начал с должности сотрудника патрульно-постовой службы Первоуральска. Затем работал оперуполномоченным в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями старшим оперуполномоченным, а потом и начальником отдела по борьбе с организованной преступностью регионального управления уголовного розыска.

В декабре 2019-го Ергеледжи возглавил ОВД Верхней Пышмы.

Через два года он перебрался в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области. Был награжден медалями за отличие в службе II и III степени. Уголовное дело Сотрудники ФСБ задержали Ергеледжи в апреле 2023 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, которое совершено группой лиц.

По версии следствия, полицейский пообещал директору компании, занимавшейся незаконной вырубкой леса, помочь пройти проверку. Цена вопроса составила 1,5 млн рублей.

Слухи о возможной отставке полицейского ходили еще до уголовного дела. По данным источников URA.RU, вопросы к Ергеледжи возникли после резонансной истории, когда в квартире на Сортировке в Екатеринбурге весной 2023 года обнаружили два трупа — мужчины и женщины, которые, предположительно, погибли от отравления наркотиками. Несколько дней с погибшими жили дети. С Ергеледжи якобы планировали спросить, как организована кампания по противодействию наркосбыту в области.

Еще ранее — в декабре 2022 года — к силовику также возникали вопросы после московской проверки, которая выявила, что Ергеледжи находится в плохих отношениях с подчиненными.

Непосредственно перед задержанием у Ергеледжи произошел конфликт с коллегами — его могли подставить, говорили инсайдеры агентства.

Свою вину силовик не признал. Не сделал этого он и после оглашения приговора. Иван Ергеледжи получил пять лет колонии общего режима и штраф в размере полумиллиона рублей.

Прокуратура также требовала лишить полицейского звания. Но суд отказался делать это.

Защита осужденного будет подавать апелляцию на приговор. Сестра и мама Ергеледжи расплакались после суда. Поддержать Ергеледжи в суд пришли близкие родственники Фото: Илья Московец © URA.RU Свою вину полицейский не признал Фото: Илья Московец © URA.RU Двоюродный брат силовика Денис Бобин считает, что Ергеледжи подставили Фото: Илья Московец © URA.RU Светлана Ергеледжи была вторым защитником полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU Ергеледжи проведет в колонии ближайшие пять лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Первоуральский городской суд (Свердловская область) отправил на пять лет в колонию бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. Он был признан виновным в мошенничестве. Кто он такой и как развивалось его уголовное дело — в сводке URA.RU.