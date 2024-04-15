Что предлагают пермские частные школы

По данным сервиса 2ГИС в Перми работает семь частных школ. Они все имеют образовательную лицензию, но предлагают разные условия обучения для детей. URA.RU сделало обзор учреждений Перми, куда открыт набор.
Европейская школа
В частных школах небольшое количество детей в классах
В отличие от общеобразовательной школы в Европейской дети находятся целый день. Это особенность всех частных школ Перми. Учебный день начинается в 8:30, а завершается в 18:00. В Европейской школе придерживаются классических методов обучения, поэтому для выставления оценок используют журналы, а домашнее задание записывают в дневники. Информационным порталом «ЭПОС» пользуются только отчасти.
В классах Европейской школы — не более 18 человек. Всем ученикам предоставляют трехразовое питание. При этом столовая не продает снеки или кондитерские изделия, рассказала URA.RU менеджер Европейской школы Наталья.
Наличие свободных мест: идет набор в 1 и 2 класс, в остальных классах есть 1-2 вакантных места.
Стоимость: начальная школа — 22,3 тысячи рублей в месяц, с 5 по 7 класс — 16,4 тысячи рублей в месяц, с 8 по 11 класс — 16,6 тысяч рублей в месяц.
В «Другой школе» помимо стандартных предметов преподают музыку, шахматы, проводят консультации психолог и логопед. Английский язык и информатика включены в программу с первого класса. Старшеклассников учат финансовой грамотности. Также выпускники проходят профориентацию с психологом.
День в «Другой школе» начинается с учебы. Затем дети занимаются физкультурой, которая может проходить в спортзале или в бассейне, в завершение дня — игры и прогулки на территории школы. Ученикам предоставляют пятиразовое питание. С шестого класса ученики могут питаться в кафетерии самостоятельно за отдельную плату.
Родители за учебным процессом следят через чат в мессенджере или в специальной папке приложения «Google Диск». Там у каждого ребенка загружен учебный план, и родители могут смотреть, какие темы были пройдены, а также видеть комментарии учителя.
Наличие свободных мест: идет набор в 1, 2, 3 и 4 класс, в некоторых классах постарше есть 1-2 вакантных места.
Стоимость: 29 тысяч рублей в месяц. Отдельно оплачивается питание и единоразовый вступительный взнос — 100 тысяч рублей
В частной школе Spanga учатся дети с 1 по 4 класс. Ребята изучают информатику и английский, на котором говорят не только на уроках, но и в течении дня. Помимо этого есть предмет ТРИЗ, где дети развивают навыки генерирования неочевидных решений в различных ситуациях. По желанию ученики могут выбрать факультативное занятие. Например, научиться играть в футбол и баскетбол или заниматься танцами и актерским мастерством. С 2024 года школа перешла на углубленное изучение математики по методике Петерсона. У заведения есть свой частный детский сад, куда можно отдать ребенка с 1 года.
Стоимость: 37,9 тысяч рублей в месяц
Наличие свободных мест: идет набор в первый класс, в некоторых классах постарше есть вакантных места.
Адрес: улица Голева, 12.
Лицей имени М.В. Ломоносова
Ежегодно проводится бал с участием детей и родителей
Лицей имени М.В. Ломоносова состоит из детского сада, куда берут с двух лет, ломоносовской школы с творческим уклоном и самого лицея, где акцент сделан на математический профиль. Дети учатся с 1 по 11 класс. В классе — по 15-20 человек. С 1 сентября 2024 года откроется новое здание лицея с химическими и физическими лабораториями, актовым залом, библиотекой.
В лицее развита научно-практическая работа. Ежегодно ученики со своими проектами выигрывают международный проект «Школьный патент». «Мы учим креативному мышлению и тому, как реализовать задуманное», — рассказала заместитель директора лицея им. М.В. Ломоносова Елена Сокольникова.
Она также отметила, что для выставления оценок и отслеживания домашнего задания в лицее используют специальную программу, разработанную для учебного заведения. Кроме того, с пятого класса дети учатся по электронным учебникам. Им выдают планшеты, где установлены лицензированные учебники и другие необходимые для учебы программы, а доступ к социальным сетям и мессенджерам закрыт. В столовой питание сделано по системе «Шведский стол» — дети сами выбирают блюдо. Также у заведения есть традиция проводить для старшеклассников в конце учебного года ломоносовский бал.
Наличие свободных мест: идет набор с 1, 2 и 3 классы
Стоимость: начальная школа — 42 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 49 тысяч рублей в месяц по тарифу «Полный день». Основная школа — 44 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 52 тысячи рублей в месяц по тарифу «Полный день». Питание и вступительный взнос (100 тысяч рублей) оплачиваются отдельно.
Адрес: улица Максима Горького, 47а, улица Николая Островского, 93в, улица Белинского, 7.
Кит
Дети изучают предметы с использованием современных технологий
В частной школе «Кит» обучение выстроено таким образом, что раз в неделю уроки проходят в музеях или на пермских предприятиях. Здесь можно учиться с 1 по 9 класс. Кроме стандартных предметов дети изучают китайский язык, программирование, искусственный интеллект, а также играют на гитаре и фортепьяно. Как и в лицее имени М.В. Ломоносова предусмотрено нахождение на полдня или на весь день. В первом случае дети делают домашнюю работу дома самостоятельно.
Стоимость: начальная школа — 39 тысяч рублей в месяц на целый день и 32 тысячи рублей в месяц на полдня, с 5 по 9 класс — 45 тысяч рублей в месяц на целый день и 35 тысяч рублей в месяц на полдня. Каждый год отдельно оплачивается орг. взнос — 50 тысяч рублей.
Наличие свободных мест: идет набор в 1, 5 и 8 класс.
Адрес: улица Екатерининская, 177а, улица Малкова, 12.
София
Частная школа «София» позиционирует себя как светское заведение. Детям преподают стандартные предметы. Один из недостатков школы — отсутствие спортивного зала в здании. Поэтому занятия физической культуры проводят в лицее «Дельта». Питаются дети там же. На сайте «Софии» сказано, что кабинеты оборудованы ноутбуками и телевизорами, а за успехами своих детей родители могут следить на платформе «Моя школа». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до школы, чтобы уточнить стоимость обучения и наличие свободных мест на 2024—2025 год.
В «Азбуке успеха» учатся с 1 по 7 класс. По дополнительной программе дети посещают литературно-музыкальную гостиную, читательский клуб, курс эффективного школьника, театральную студию и встречи с носителями английского языка. Классы здесь относительно других школ небольшие — по 8-15 человек. Также есть детский сад, ясли и курсы подготовки к школе. Администрация заведения не ответила на звонок корреспондента агентства, поэтому уточнить информацию по стоимости и приемной кампании, не удалось.
Гимназия имени М.И. Пинаевой, ранее называлась «Ювента». На картах она находится в разделе «Гимназии», а не «Частные школы», хотя совершенно не похожа на общеобразовательные учреждения. Здесь дети также находятся целый день, а кроме обычных предметов изучают робототехнику, танцевальное и театральное искусство, шахматы, тхэквондо и другие. Количество детей в классах — до 24 человек. Ребят также обеспечивают питанием и помогают делать домашнее задание. При гимназии есть детский сад, куда можно отдать ребенка с пяти лет и воскресная школа.
Наличие свободных мест: нужно уточнять по телефону
Стоимость: 220 тысяч рублей в год включая питание. Есть вступительный взнос.
Этой школы еще нет на картах Перми, потому что она открывает свои двери с 1 сентября 2024 года. Образовательную лицензию учреждение тоже еще не получило. Но к началу учебного года администрация планирует ее оформить. Такую информацию предоставляют в группе «Светоники» в соцсети «ВКонтакте».
Особенность школы в том, что занятия будут вести по советским и дореволюционным учебникам. При этом в школе детей будут учить и современным предметам: робототехнике, 3D моделированию и программированию. Классы здесь — до 12 человек, а учиться можно с 1 по 4 класс. Школу открывает генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев.
Стоимость: 40 тысяч рублей в месяц.
Наличие свободных мест: идет набор с 1 по 4 класс.
Адрес: улица 25-го Октября, 107
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По данным сервиса 2ГИС в Перми работает семь частных школ. Они все имеют образовательную лицензию, но предлагают разные условия обучения для детей. URA.RU сделало обзор учреждений Перми, куда открыт набор. В отличие от общеобразовательной школы в Европейской дети находятся целый день. Это особенность всех частных школ Перми. Учебный день начинается в 8:30, а завершается в 18:00. В Европейской школе придерживаются классических методов обучения, поэтому для выставления оценок используют журналы, а домашнее задание записывают в дневники. Информационным порталом «ЭПОС» пользуются только отчасти. В классах Европейской школы — не более 18 человек. Всем ученикам предоставляют трехразовое питание. При этом столовая не продает снеки или кондитерские изделия, рассказала URA.RU менеджер Европейской школы Наталья. Наличие свободных мест: идет набор в 1 и 2 класс, в остальных классах есть 1-2 вакантных места. Стоимость: начальная школа — 22,3 тысячи рублей в месяц, с 5 по 7 класс — 16,4 тысячи рублей в месяц, с 8 по 11 класс — 16,6 тысяч рублей в месяц. Адрес: улица Самолетная, 40. В «Другой школе» помимо стандартных предметов преподают музыку, шахматы, проводят консультации психолог и логопед. Английский язык и информатика включены в программу с первого класса. Старшеклассников учат финансовой грамотности. Также выпускники проходят профориентацию с психологом. День в «Другой школе» начинается с учебы. Затем дети занимаются физкультурой, которая может проходить в спортзале или в бассейне, в завершение дня — игры и прогулки на территории школы. Ученикам предоставляют пятиразовое питание. С шестого класса ученики могут питаться в кафетерии самостоятельно за отдельную плату. Родители за учебным процессом следят через чат в мессенджере или в специальной папке приложения «Google Диск». Там у каждого ребенка загружен учебный план, и родители могут смотреть, какие темы были пройдены, а также видеть комментарии учителя. Наличие свободных мест: идет набор в 1, 2, 3 и 4 класс, в некоторых классах постарше есть 1-2 вакантных места. Стоимость: 29 тысяч рублей в месяц. Отдельно оплачивается питание и единоразовый вступительный взнос — 100 тысяч рублей Адрес: улица Николая Островского, 72А. В частной школе Spanga учатся дети с 1 по 4 класс. Ребята изучают информатику и английский, на котором говорят не только на уроках, но и в течении дня. Помимо этого есть предмет ТРИЗ, где дети развивают навыки генерирования неочевидных решений в различных ситуациях. По желанию ученики могут выбрать факультативное занятие. Например, научиться играть в футбол и баскетбол или заниматься танцами и актерским мастерством. С 2024 года школа перешла на углубленное изучение математики по методике Петерсона. У заведения есть свой частный детский сад, куда можно отдать ребенка с 1 года. Стоимость: 37,9 тысяч рублей в месяц Наличие свободных мест: идет набор в первый класс, в некоторых классах постарше есть вакантных места. Адрес: улица Голева, 12. Лицей имени М.В. Ломоносова состоит из детского сада, куда берут с двух лет, ломоносовской школы с творческим уклоном и самого лицея, где акцент сделан на математический профиль. Дети учатся с 1 по 11 класс. В классе — по 15-20 человек. С 1 сентября 2024 года откроется новое здание лицея с химическими и физическими лабораториями, актовым залом, библиотекой. В лицее развита научно-практическая работа. Ежегодно ученики со своими проектами выигрывают международный проект «Школьный патент». «Мы учим креативному мышлению и тому, как реализовать задуманное», — рассказала заместитель директора лицея им. М.В. Ломоносова Елена Сокольникова. Она также отметила, что для выставления оценок и отслеживания домашнего задания в лицее используют специальную программу, разработанную для учебного заведения. Кроме того, с пятого класса дети учатся по электронным учебникам. Им выдают планшеты, где установлены лицензированные учебники и другие необходимые для учебы программы, а доступ к социальным сетям и мессенджерам закрыт. В столовой питание сделано по системе «Шведский стол» — дети сами выбирают блюдо. Также у заведения есть традиция проводить для старшеклассников в конце учебного года ломоносовский бал. Наличие свободных мест: идет набор с 1, 2 и 3 классы Стоимость: начальная школа — 42 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 49 тысяч рублей в месяц по тарифу «Полный день». Основная школа — 44 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 52 тысячи рублей в месяц по тарифу «Полный день». Питание и вступительный взнос (100 тысяч рублей) оплачиваются отдельно. Адрес: улица Максима Горького, 47а, улица Николая Островского, 93в, улица Белинского, 7. В частной школе «Кит» обучение выстроено таким образом, что раз в неделю уроки проходят в музеях или на пермских предприятиях. Здесь можно учиться с 1 по 9 класс. Кроме стандартных предметов дети изучают китайский язык, программирование, искусственный интеллект, а также играют на гитаре и фортепьяно. Как и в лицее имени М.В. Ломоносова предусмотрено нахождение на полдня или на весь день. В первом случае дети делают домашнюю работу дома самостоятельно. Стоимость: начальная школа — 39 тысяч рублей в месяц на целый день и 32 тысячи рублей в месяц на полдня, с 5 по 9 класс — 45 тысяч рублей в месяц на целый день и 35 тысяч рублей в месяц на полдня. Каждый год отдельно оплачивается орг. взнос — 50 тысяч рублей. Наличие свободных мест: идет набор в 1, 5 и 8 класс. Адрес: улица Екатерининская, 177а, улица Малкова, 12. Частная школа «София» позиционирует себя как светское заведение. Детям преподают стандартные предметы. Один из недостатков школы — отсутствие спортивного зала в здании. Поэтому занятия физической культуры проводят в лицее «Дельта». Питаются дети там же. На сайте «Софии» сказано, что кабинеты оборудованы ноутбуками и телевизорами, а за успехами своих детей родители могут следить на платформе «Моя школа». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до школы, чтобы уточнить стоимость обучения и наличие свободных мест на 2024—2025 год. Стоимость: неизвестна Наличие свободных мест: неизвестно Адрес: улица Юрша, 23 В «Азбуке успеха» учатся с 1 по 7 класс. По дополнительной программе дети посещают литературно-музыкальную гостиную, читательский клуб, курс эффективного школьника, театральную студию и встречи с носителями английского языка. Классы здесь относительно других школ небольшие — по 8-15 человек. Также есть детский сад, ясли и курсы подготовки к школе. Администрация заведения не ответила на звонок корреспондента агентства, поэтому уточнить информацию по стоимости и приемной кампании, не удалось. Стоимость: неизвестна Наличие свободных мест: неизвестно Адрес: улица Максима Горького, 21 Гимназия имени М.И. Пинаевой, ранее называлась «Ювента». На картах она находится в разделе «Гимназии», а не «Частные школы», хотя совершенно не похожа на общеобразовательные учреждения. Здесь дети также находятся целый день, а кроме обычных предметов изучают робототехнику, танцевальное и театральное искусство, шахматы, тхэквондо и другие. Количество детей в классах — до 24 человек. Ребят также обеспечивают питанием и помогают делать домашнее задание. При гимназии есть детский сад, куда можно отдать ребенка с пяти лет и воскресная школа. Наличие свободных мест: нужно уточнять по телефону Стоимость: 220 тысяч рублей в год включая питание. Есть вступительный взнос. Адрес: улица Казахская, 56 Этой школы еще нет на картах Перми, потому что она открывает свои двери с 1 сентября 2024 года. Образовательную лицензию учреждение тоже еще не получило. Но к началу учебного года администрация планирует ее оформить. Такую информацию предоставляют в группе «Светоники» в соцсети «ВКонтакте». Особенность школы в том, что занятия будут вести по советским и дореволюционным учебникам. При этом в школе детей будут учить и современным предметам: робототехнике, 3D моделированию и программированию. Классы здесь — до 12 человек, а учиться можно с 1 по 4 класс. Школу открывает генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев. Стоимость: 40 тысяч рублей в месяц. Наличие свободных мест: идет набор с 1 по 4 класс. Адрес: улица 25-го Октября, 107