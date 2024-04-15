Что предлагают пермские частные школы

В одной учат по советским учебникам, в другой кормят как в лучших отелях

15 апреля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Во многих частных школах проходят 3D моделирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным сервиса 2ГИС в Перми работает семь частных школ. Они все имеют образовательную лицензию, но предлагают разные условия обучения для детей. URA.RU сделало обзор учреждений Перми, куда открыт набор. Европейская школа В частных школах небольшое количество детей в классах Фото с сайта Европейской школы В отличие от общеобразовательной школы в Европейской дети находятся целый день. Это особенность всех частных школ Перми. Учебный день начинается в 8:30, а завершается в 18:00. В Европейской школе придерживаются классических методов обучения, поэтому для выставления оценок используют журналы, а домашнее задание записывают в дневники. Информационным порталом «ЭПОС» пользуются только отчасти. В классах Европейской школы — не более 18 человек. Всем ученикам предоставляют трехразовое питание. При этом столовая не продает снеки или кондитерские изделия, рассказала URA.RU менеджер Европейской школы Наталья. Наличие свободных мест: идет набор в 1 и 2 класс, в остальных классах есть 1-2 вакантных места. Стоимость: начальная школа — 22,3 тысячи рублей в месяц, с 5 по 7 класс — 16,4 тысячи рублей в месяц, с 8 по 11 класс — 16,6 тысяч рублей в месяц. Адрес: улица Самолетная, 40. Другая школа Небольшая уютная столовая для ребят Фото с сайта «Другой школы» В «Другой школе» помимо стандартных предметов преподают музыку, шахматы, проводят консультации психолог и логопед. Английский язык и информатика включены в программу с первого класса. Старшеклассников учат финансовой грамотности. Также выпускники проходят профориентацию с психологом. День в «Другой школе» начинается с учебы. Затем дети занимаются физкультурой, которая может проходить в спортзале или в бассейне, в завершение дня — игры и прогулки на территории школы. Ученикам предоставляют пятиразовое питание. С шестого класса ученики могут питаться в кафетерии самостоятельно за отдельную плату. Родители за учебным процессом следят через чат в мессенджере или в специальной папке приложения «Google Диск». Там у каждого ребенка загружен учебный план, и родители могут смотреть, какие темы были пройдены, а также видеть комментарии учителя. Наличие свободных мест: идет набор в 1, 2, 3 и 4 класс, в некоторых классах постарше есть 1-2 вакантных места. Стоимость: 29 тысяч рублей в месяц. Отдельно оплачивается питание и единоразовый вступительный взнос — 100 тысяч рублей Адрес: улица Николая Островского, 72А. Spanga В школах устраивают костюмированные вечеринки Фото со страницы школы Spanga в соцсети «ВКонтакте» В частной школе Spanga учатся дети с 1 по 4 класс. Ребята изучают информатику и английский, на котором говорят не только на уроках, но и в течении дня. Помимо этого есть предмет ТРИЗ, где дети развивают навыки генерирования неочевидных решений в различных ситуациях. По желанию ученики могут выбрать факультативное занятие. Например, научиться играть в футбол и баскетбол или заниматься танцами и актерским мастерством. С 2024 года школа перешла на углубленное изучение математики по методике Петерсона. У заведения есть свой частный детский сад, куда можно отдать ребенка с 1 года. Стоимость: 37,9 тысяч рублей в месяц Наличие свободных мест: идет набор в первый класс, в некоторых классах постарше есть вакантных места. Адрес: улица Голева, 12. Лицей имени М.В. Ломоносова Ежегодно проводится бал с участием детей и родителей Фото из группы лицея им М.В. Ломоносова в соцсети «ВКонтакте» Лицей имени М.В. Ломоносова состоит из детского сада, куда берут с двух лет, ломоносовской школы с творческим уклоном и самого лицея, где акцент сделан на математический профиль. Дети учатся с 1 по 11 класс. В классе — по 15-20 человек. С 1 сентября 2024 года откроется новое здание лицея с химическими и физическими лабораториями, актовым залом, библиотекой. В лицее развита научно-практическая работа. Ежегодно ученики со своими проектами выигрывают международный проект «Школьный патент». «Мы учим креативному мышлению и тому, как реализовать задуманное», — рассказала заместитель директора лицея им. М.В. Ломоносова Елена Сокольникова. Она также отметила, что для выставления оценок и отслеживания домашнего задания в лицее используют специальную программу, разработанную для учебного заведения. Кроме того, с пятого класса дети учатся по электронным учебникам. Им выдают планшеты, где установлены лицензированные учебники и другие необходимые для учебы программы, а доступ к социальным сетям и мессенджерам закрыт. В столовой питание сделано по системе «Шведский стол» — дети сами выбирают блюдо. Также у заведения есть традиция проводить для старшеклассников в конце учебного года ломоносовский бал. Наличие свободных мест: идет набор с 1, 2 и 3 классы Стоимость: начальная школа — 42 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 49 тысяч рублей в месяц по тарифу «Полный день». Основная школа — 44 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 52 тысячи рублей в месяц по тарифу «Полный день». Питание и вступительный взнос (100 тысяч рублей) оплачиваются отдельно. Адрес: улица Максима Горького, 47а, улица Николая Островского, 93в, улица Белинского, 7. Кит Дети изучают предметы с использованием современных технологий Фото из группы школы «Кит» в соцсети «ВКонтакте» В частной школе «Кит» обучение выстроено таким образом, что раз в неделю уроки проходят в музеях или на пермских предприятиях. Здесь можно учиться с 1 по 9 класс. Кроме стандартных предметов дети изучают китайский язык, программирование, искусственный интеллект, а также играют на гитаре и фортепьяно. Как и в лицее имени М.В. Ломоносова предусмотрено нахождение на полдня или на весь день. В первом случае дети делают домашнюю работу дома самостоятельно. Стоимость: начальная школа — 39 тысяч рублей в месяц на целый день и 32 тысячи рублей в месяц на полдня, с 5 по 9 класс — 45 тысяч рублей в месяц на целый день и 35 тысяч рублей в месяц на полдня. Каждый год отдельно оплачивается орг. взнос — 50 тысяч рублей. Наличие свободных мест: идет набор в 1, 5 и 8 класс. Адрес: улица Екатерининская, 177а, улица Малкова, 12. София Частная школа «София» позиционирует себя как светское заведение. Детям преподают стандартные предметы. Один из недостатков школы — отсутствие спортивного зала в здании. Поэтому занятия физической культуры проводят в лицее «Дельта». Питаются дети там же. На сайте «Софии» сказано, что кабинеты оборудованы ноутбуками и телевизорами, а за успехами своих детей родители могут следить на платформе «Моя школа». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до школы, чтобы уточнить стоимость обучения и наличие свободных мест на 2024—2025 год. Стоимость: неизвестна Наличие свободных мест: неизвестно Адрес: улица Юрша, 23 Азбука успеха Дети делают домашнее задание в школе Фото из группы школы «Азбука успеха» в соцсети «ВКонтакте» В «Азбуке успеха» учатся с 1 по 7 класс. По дополнительной программе дети посещают литературно-музыкальную гостиную, читательский клуб, курс эффективного школьника, театральную студию и встречи с носителями английского языка. Классы здесь относительно других школ небольшие — по 8-15 человек. Также есть детский сад, ясли и курсы подготовки к школе. Администрация заведения не ответила на звонок корреспондента агентства, поэтому уточнить информацию по стоимости и приемной кампании, не удалось. Стоимость: неизвестна Наличие свободных мест: неизвестно Адрес: улица Максима Горького, 21 Гимназия имени М.И. Пинаевой Детей учат реализовывать свои проекты Фото из группы школы «Ювента» из соцсети «ВКонтакте» Гимназия имени М.И. Пинаевой, ранее называлась «Ювента». На картах она находится в разделе «Гимназии», а не «Частные школы», хотя совершенно не похожа на общеобразовательные учреждения. Здесь дети также находятся целый день, а кроме обычных предметов изучают робототехнику, танцевальное и театральное искусство, шахматы, тхэквондо и другие. Количество детей в классах — до 24 человек. Ребят также обеспечивают питанием и помогают делать домашнее задание. При гимназии есть детский сад, куда можно отдать ребенка с пяти лет и воскресная школа. Наличие свободных мест: нужно уточнять по телефону Стоимость: 220 тысяч рублей в год включая питание. Есть вступительный взнос. Адрес: улица Казахская, 56 Светоника Для школы построили отдельное здание Фото из группы школы «Светоника» в соцсети «ВКонтакте» Этой школы еще нет на картах Перми, потому что она открывает свои двери с 1 сентября 2024 года. Образовательную лицензию учреждение тоже еще не получило. Но к началу учебного года администрация планирует ее оформить. Такую информацию предоставляют в группе «Светоники» в соцсети «ВКонтакте». Особенность школы в том, что занятия будут вести по советским и дореволюционным учебникам. При этом в школе детей будут учить и современным предметам: робототехнике, 3D моделированию и программированию. Классы здесь — до 12 человек, а учиться можно с 1 по 4 класс. Школу открывает генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев. Стоимость: 40 тысяч рублей в месяц. Наличие свободных мест: идет набор с 1 по 4 класс. Адрес: улица 25-го Октября, 107 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным сервиса 2ГИС в Перми работает семь частных школ. Они все имеют образовательную лицензию, но предлагают разные условия обучения для детей. URA.RU сделало обзор учреждений Перми, куда открыт набор. В отличие от общеобразовательной школы в Европейской дети находятся целый день. Это особенность всех частных школ Перми. Учебный день начинается в 8:30, а завершается в 18:00. В Европейской школе придерживаются классических методов обучения, поэтому для выставления оценок используют журналы, а домашнее задание записывают в дневники. Информационным порталом «ЭПОС» пользуются только отчасти. В классах Европейской школы — не более 18 человек. Всем ученикам предоставляют трехразовое питание. При этом столовая не продает снеки или кондитерские изделия, рассказала URA.RU менеджер Европейской школы Наталья. Наличие свободных мест: идет набор в 1 и 2 класс, в остальных классах есть 1-2 вакантных места. Стоимость: начальная школа — 22,3 тысячи рублей в месяц, с 5 по 7 класс — 16,4 тысячи рублей в месяц, с 8 по 11 класс — 16,6 тысяч рублей в месяц. Адрес: улица Самолетная, 40. В «Другой школе» помимо стандартных предметов преподают музыку, шахматы, проводят консультации психолог и логопед. Английский язык и информатика включены в программу с первого класса. Старшеклассников учат финансовой грамотности. Также выпускники проходят профориентацию с психологом. День в «Другой школе» начинается с учебы. Затем дети занимаются физкультурой, которая может проходить в спортзале или в бассейне, в завершение дня — игры и прогулки на территории школы. Ученикам предоставляют пятиразовое питание. С шестого класса ученики могут питаться в кафетерии самостоятельно за отдельную плату. Родители за учебным процессом следят через чат в мессенджере или в специальной папке приложения «Google Диск». Там у каждого ребенка загружен учебный план, и родители могут смотреть, какие темы были пройдены, а также видеть комментарии учителя. Наличие свободных мест: идет набор в 1, 2, 3 и 4 класс, в некоторых классах постарше есть 1-2 вакантных места. Стоимость: 29 тысяч рублей в месяц. Отдельно оплачивается питание и единоразовый вступительный взнос — 100 тысяч рублей Адрес: улица Николая Островского, 72А. В частной школе Spanga учатся дети с 1 по 4 класс. Ребята изучают информатику и английский, на котором говорят не только на уроках, но и в течении дня. Помимо этого есть предмет ТРИЗ, где дети развивают навыки генерирования неочевидных решений в различных ситуациях. По желанию ученики могут выбрать факультативное занятие. Например, научиться играть в футбол и баскетбол или заниматься танцами и актерским мастерством. С 2024 года школа перешла на углубленное изучение математики по методике Петерсона. У заведения есть свой частный детский сад, куда можно отдать ребенка с 1 года. Стоимость: 37,9 тысяч рублей в месяц Наличие свободных мест: идет набор в первый класс, в некоторых классах постарше есть вакантных места. Адрес: улица Голева, 12. Лицей имени М.В. Ломоносова состоит из детского сада, куда берут с двух лет, ломоносовской школы с творческим уклоном и самого лицея, где акцент сделан на математический профиль. Дети учатся с 1 по 11 класс. В классе — по 15-20 человек. С 1 сентября 2024 года откроется новое здание лицея с химическими и физическими лабораториями, актовым залом, библиотекой. В лицее развита научно-практическая работа. Ежегодно ученики со своими проектами выигрывают международный проект «Школьный патент». «Мы учим креативному мышлению и тому, как реализовать задуманное», — рассказала заместитель директора лицея им. М.В. Ломоносова Елена Сокольникова. Она также отметила, что для выставления оценок и отслеживания домашнего задания в лицее используют специальную программу, разработанную для учебного заведения. Кроме того, с пятого класса дети учатся по электронным учебникам. Им выдают планшеты, где установлены лицензированные учебники и другие необходимые для учебы программы, а доступ к социальным сетям и мессенджерам закрыт. В столовой питание сделано по системе «Шведский стол» — дети сами выбирают блюдо. Также у заведения есть традиция проводить для старшеклассников в конце учебного года ломоносовский бал. Наличие свободных мест: идет набор с 1, 2 и 3 классы Стоимость: начальная школа — 42 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 49 тысяч рублей в месяц по тарифу «Полный день». Основная школа — 44 тысячи рублей в месяц по тарифу «Основной» и 52 тысячи рублей в месяц по тарифу «Полный день». Питание и вступительный взнос (100 тысяч рублей) оплачиваются отдельно. Адрес: улица Максима Горького, 47а, улица Николая Островского, 93в, улица Белинского, 7. В частной школе «Кит» обучение выстроено таким образом, что раз в неделю уроки проходят в музеях или на пермских предприятиях. Здесь можно учиться с 1 по 9 класс. Кроме стандартных предметов дети изучают китайский язык, программирование, искусственный интеллект, а также играют на гитаре и фортепьяно. Как и в лицее имени М.В. Ломоносова предусмотрено нахождение на полдня или на весь день. В первом случае дети делают домашнюю работу дома самостоятельно. Стоимость: начальная школа — 39 тысяч рублей в месяц на целый день и 32 тысячи рублей в месяц на полдня, с 5 по 9 класс — 45 тысяч рублей в месяц на целый день и 35 тысяч рублей в месяц на полдня. Каждый год отдельно оплачивается орг. взнос — 50 тысяч рублей. Наличие свободных мест: идет набор в 1, 5 и 8 класс. Адрес: улица Екатерининская, 177а, улица Малкова, 12. Частная школа «София» позиционирует себя как светское заведение. Детям преподают стандартные предметы. Один из недостатков школы — отсутствие спортивного зала в здании. Поэтому занятия физической культуры проводят в лицее «Дельта». Питаются дети там же. На сайте «Софии» сказано, что кабинеты оборудованы ноутбуками и телевизорами, а за успехами своих детей родители могут следить на платформе «Моя школа». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до школы, чтобы уточнить стоимость обучения и наличие свободных мест на 2024—2025 год. Стоимость: неизвестна Наличие свободных мест: неизвестно Адрес: улица Юрша, 23 В «Азбуке успеха» учатся с 1 по 7 класс. По дополнительной программе дети посещают литературно-музыкальную гостиную, читательский клуб, курс эффективного школьника, театральную студию и встречи с носителями английского языка. Классы здесь относительно других школ небольшие — по 8-15 человек. Также есть детский сад, ясли и курсы подготовки к школе. Администрация заведения не ответила на звонок корреспондента агентства, поэтому уточнить информацию по стоимости и приемной кампании, не удалось. Стоимость: неизвестна Наличие свободных мест: неизвестно Адрес: улица Максима Горького, 21 Гимназия имени М.И. Пинаевой, ранее называлась «Ювента». На картах она находится в разделе «Гимназии», а не «Частные школы», хотя совершенно не похожа на общеобразовательные учреждения. Здесь дети также находятся целый день, а кроме обычных предметов изучают робототехнику, танцевальное и театральное искусство, шахматы, тхэквондо и другие. Количество детей в классах — до 24 человек. Ребят также обеспечивают питанием и помогают делать домашнее задание. При гимназии есть детский сад, куда можно отдать ребенка с пяти лет и воскресная школа. Наличие свободных мест: нужно уточнять по телефону Стоимость: 220 тысяч рублей в год включая питание. Есть вступительный взнос. Адрес: улица Казахская, 56 Этой школы еще нет на картах Перми, потому что она открывает свои двери с 1 сентября 2024 года. Образовательную лицензию учреждение тоже еще не получило. Но к началу учебного года администрация планирует ее оформить. Такую информацию предоставляют в группе «Светоники» в соцсети «ВКонтакте». Особенность школы в том, что занятия будут вести по советским и дореволюционным учебникам. При этом в школе детей будут учить и современным предметам: робототехнике, 3D моделированию и программированию. Классы здесь — до 12 человек, а учиться можно с 1 по 4 класс. Школу открывает генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев. Стоимость: 40 тысяч рублей в месяц. Наличие свободных мест: идет набор с 1 по 4 класс. Адрес: улица 25-го Октября, 107