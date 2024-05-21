По каким причинам у челябинцев могут отобрать земельный участок

Властям стало проще распоряжаться землей по своему усмотрению

21 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

При переходе прав собственности власти различают несколько категорий участков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области около 600 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются. С недавних пор этих участков можно лишиться, причем в ускоренном режиме. Специалисты подсчитали, что примерно половина объема пригодна для засевания. Весь вопрос в том, кто будет работать: нынешние владельцы или те, кому активы достанутся после изъятия. В 2025 году вопрос встанет острее. Изъятые земли будут без суда становиться муниципальными. Как не потерять землю, специалисты рассказали URA.RU. Из-за чего люди теряют землю У главы сельхозпредприятия «Березка» в Чесменском районе Дениса Шумских душа болит за пригодные земли без хозяина. Желание у руководителя есть, возможности тоже позволяют зайти на брошенное поле и вспахать его, чтобы засеять. Но сделать это юридически невозможно. Владельцев не найти, или приложить руки к земле они не спешат. Без ухода сельскохозяйственные поля быстро зарастают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Рядом с нами стоит поле площадью 100 га. Своих сил у собственника заниматься им нет, но и в аренду не отдает. В 2023 году мы попробовали выяснить, кому принадлежит земля. Видно, услышал, что интересуемся, так сразу пригнал технику и обработал опрыскивателем. И снова оставил без движения. Сорняки через некоторое время опять выросли. Поле так и стоит заросшее», — рассказал URA.RU Шумских. Проблема уходит корнями в 1990-е годы. В те времена шла приватизация, и бывшие совхозы с колхозами передавали в частные руки тогдашних работников. Многие, взяв землю, продолжили на ней работать, другие уехали в город, кого-то теперь нет в живых. Родственники об активах не знают, другим заниматься сельским хозяйством недосуг. Собеседник URA.RU отметил, что проблемные участки не обязательно являются отдельными полями. Некоторые из наделов находятся посередь обрабатываемой пашни. Объехать на технике такие угодья практически невозможно, поскольку границы участков на поверхности поля владельцами не обозначены. В результате приходится обрабатывать всю площадь подряд. Жизнь поставила вопросы, требующие решения. В течение двух лет специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора собирали от местных властей сведения о неиспользуемой земле. Удалось сформировать банк данных, в котором имеются сведения о запущенных участках, пригодных для обработки. Как отметили в пресс-службе ведомства, таких набралось 324 объекта. Обследовав землю, надзорный орган выявил нарушения на 223 участках общей площадью более 8,5 тысячи га. Разговор с собственниками стал короче. «Раньше мы три года должны были фиксировать факт неиспользования земельного участка. Теперь достаточно одной проверки, которая установила, что объект заброшен более трех лет. После мы предпринимаем меры для исправления ситуации», — раскрыл URA.RU детали процедуры замруководителя челябинского Россельхознадзора Дмитрий Бойчук. С одной стороны, процедура упростилась, с другой — стала сложнее. В настоящее время действует мораторий на плановые проверки. Поэтому специалистам приходится готовить документы о внеплановых выходах. Как бы то ни было, процесс продвигается. Бойчук отметил, что в отношении одних участков ведутся работы по изъятию, в отношении других направлены предписания, в том числе со сроками исполнения текущей весной. Если владелец к предписаниям не прислушался и не исполнил, в региональный минсельхоз отправляются документы на изъятие земли. На неиспользуемый участок могут обратить внимание уже через год после приобретения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неиспользуемым участок можно счесть уже через год после приобретения. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU раскрыли процедуру до конца. «Если решение суда будет положительным, то изъятые участки выставляются на аукцион, где их могут приобрести желающие. Такое право получает и муниципалитет, если участок не был продан после проведения всех аукционов. Если местные власти не выразили желание приобрести участок, то субъект (власти региона — прим. URA.RU) выкупает его в свою собственность», — уточнили в минсельхозе. По невостребованным участкам свой разговор Из Уйского района в управление Россельхознадзора поступили сведения о 14 необрабатываемых участках. Общая площадь земель составила почти 322 га. К данному моменту ведомство намерено изъять десять объектов совокупным размером больше 58 га. Начальник управления сельского хозяйства администрации района Сергей Урвачев признался URA.RU, что в оборот не вовлечена четверть всей пашни муниципалитета. «Сегодня есть возможность, есть желающие заняться землей. Но никто не хочет вкладывать деньги в неопределенность», — рассказал руководитель. Оказавшись в руках районных властей, земля сдается в аренду. Невостребованными остаются участки, которые находятся далеко от населенных пунктов, каменистые или заросшие поля. Полностью снимать их со счетов в Челябинске не планируют. Ежегодно выделяются субсидии для компенсации части затрат на проведение технологических работ, призванные ввести в оборот заброшенные сельхозугодия. «С 2019 по 2023 годы в производство с помощью субсидий из федерального и областного бюджетов было вовлечено 32,4 тысячи гектаров залежи, в том числе 3,6 тысячи га — в 2023 году. В этом году на эти цели будет направлено еще 6,1 млн рублей. Планируется вернуть в производство порядка трех тысяч га залежи», — поделились планами в минсельхозе. В хорошем месте земля всегда пользуется повышенным спросом Фото: Игорь Пантин © URA.RU Спрос на хорошую землю формирует общественный заказ на продолжение работы с запущенными участками. Бойчук сказал, что в настоящее время органы власти могут полноценно распоряжаться невостребованными земельными долями. В 2025 году эти доли начнут без суда переходить в муниципальную собственность. Возможностей для эффективного перераспределения земель станет больше и благодаря другой инициативе. Федеральные и региональные власти выделяют деньги для межевания и кадастровой оценки участков. За 2023 год благодаря этому дополнительно появилось четыре тысячи га, которые фермеры могут взять в аренду. В 2024 году федеральный отбор уже прошли проекты совокупной площадью в восемь тысяч га. И налоги поднимут Прежде, чем начать использовать поле, его следует подготовить, рассказал Шумских. Если за землей не ухаживать, зарастает она довольно быстро. «Сразу сеять нельзя: сначала землю пропускаем через пар. Процесс занимает год или полтора. На второй год пашем, а сами смотрим на влагообеспеченность почвы, можно ли сеять. Для обработки нужна современная техника, затраты то есть», — прокомментировал руководитель. Перед посадкой культур аграрии проводят поле через «пар» Фото: Сергей Венявский © URA.RU Участник агрорынка приветствовал попытки властей навести на земле порядок. Решение юридических вопросов, уверен эксперт, приведет ситуацию к обоюдной выгоде для всех заинтересованных лиц. Когда у поля 84 собственника, принять им решение о судьбе надела бывает непросто. «Даже собрать всех практически нереально. А нам заниматься розыском некогда: работать надо, погода не ждет. Поэтому нужны решения, которые вернут землю в сельхозоборот», — уверен Шумских. Собеседник URA.RU предостерег от произвола. Пояснил: неспециалисту порой трудно понять, используется земля или нет. На поле могут расти многолетние травы, что является частью технологии. Поэтому решения должны принимать профессионалы. Урвачев рассказал о прописанных в постановлении правительства РФ признаках, по которым уже сейчас судят о выпадении участка из оборота. Эксперты при принятии решений следуют установленным критериям, таким как величина зарастания пашни сорной растительностью или снижение показателей плодородия почв, например, из-за проведенных на участке земляных работ. Незаконное строительство на сельскохозяйственной земле может грозить и другими неприятностями. Власти Сосновского района после проверок, если станет известно о возведенных зданиях, строениях или сооружениях, пересматривают размер арендной платы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета, за год обследовали 19 участков, пересчитав плату по десяти договорам аренды. Нарушения чреваты и ростом налогов, причем сразу в пять раз. В отношении нарушителей районная администрация направляет в налоговую инспекцию документы на пересмотр ставки с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости объекта. А объем нарушений велик. В 2023 году на 586 земельных участках общей площадью почти 5,3 тысячи га выявили в Сосновском районе 586 нарушений. Механизм ускоренного изъятия применяют для более эффективного использования земли Фото: Сергей Венявский © URA.RU Сохранить свой участок не так уж и сложно. Чтобы земля осталась при себе и приносила выгоду, ей надо пользоваться. И делать это в соответствии с целями, для которых она предназначена. В минсельхозе ждут, что механизмы воздействия упорядочат оборот и приведут на сельскохозяйственные земли эффективных собственников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области около 600 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются. С недавних пор этих участков можно лишиться, причем в ускоренном режиме. Специалисты подсчитали, что примерно половина объема пригодна для засевания. Весь вопрос в том, кто будет работать: нынешние владельцы или те, кому активы достанутся после изъятия. В 2025 году вопрос встанет острее. Изъятые земли будут без суда становиться муниципальными. Как не потерять землю, специалисты рассказали URA.RU. У главы сельхозпредприятия «Березка» в Чесменском районе Дениса Шумских душа болит за пригодные земли без хозяина. Желание у руководителя есть, возможности тоже позволяют зайти на брошенное поле и вспахать его, чтобы засеять. Но сделать это юридически невозможно. Владельцев не найти, или приложить руки к земле они не спешат. «Рядом с нами стоит поле площадью 100 га. Своих сил у собственника заниматься им нет, но и в аренду не отдает. В 2023 году мы попробовали выяснить, кому принадлежит земля. Видно, услышал, что интересуемся, так сразу пригнал технику и обработал опрыскивателем. И снова оставил без движения. Сорняки через некоторое время опять выросли. Поле так и стоит заросшее», — рассказал URA.RU Шумских. Проблема уходит корнями в 1990-е годы. В те времена шла приватизация, и бывшие совхозы с колхозами передавали в частные руки тогдашних работников. Многие, взяв землю, продолжили на ней работать, другие уехали в город, кого-то теперь нет в живых. Родственники об активах не знают, другим заниматься сельским хозяйством недосуг. В течение двух лет специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора собирали от местных властей сведения о неиспользуемой земле. Удалось сформировать банк данных, в котором имеются сведения о запущенных участках, пригодных для обработки. Как отметили в пресс-службе ведомства, таких набралось 324 объекта. Обследовав землю, надзорный орган выявил нарушения на 223 участках общей площадью более 8,5 тысячи га. Разговор с собственниками стал короче. «Раньше мы три года должны были фиксировать факт неиспользования земельного участка. Теперь достаточно одной проверки, которая установила, что объект заброшен более трех лет. После мы предпринимаем меры для исправления ситуации», — раскрыл URA.RU детали процедуры замруководителя челябинского Россельхознадзора Дмитрий Бойчук. С одной стороны, процедура упростилась, с другой — стала сложнее. В настоящее время действует мораторий на плановые проверки. Поэтому специалистам приходится готовить документы о внеплановых выходах. Как бы то ни было, процесс продвигается. Бойчук отметил, что в отношении одних участков ведутся работы по изъятию, в отношении других направлены предписания, в том числе со сроками исполнения текущей весной. Если владелец к предписаниям не прислушался и не исполнил, в региональный минсельхоз отправляются документы на изъятие земли. Неиспользуемым участок можно счесть уже через год после приобретения. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU раскрыли процедуру до конца. «Если решение суда будет положительным, то изъятые участки выставляются на аукцион, где их могут приобрести желающие. Такое право получает и муниципалитет, если участок не был продан после проведения всех аукционов. Если местные власти не выразили желание приобрести участок, то субъект (власти региона — прим. URA.RU) выкупает его в свою собственность», — уточнили в минсельхозе. Из Уйского района в управление Россельхознадзора поступили сведения о 14 необрабатываемых участках. Общая площадь земель составила почти 322 га. К данному моменту ведомство намерено изъять десять объектов совокупным размером больше 58 га. Начальник управления сельского хозяйства администрации района Сергей Урвачев признался URA.RU, что в оборот не вовлечена четверть всей пашни муниципалитета. «Сегодня есть возможность, есть желающие заняться землей. Но никто не хочет вкладывать деньги в неопределенность», — рассказал руководитель. «С 2019 по 2023 годы в производство с помощью субсидий из федерального и областного бюджетов было вовлечено 32,4 тысячи гектаров залежи, в том числе 3,6 тысячи га — в 2023 году. В этом году на эти цели будет направлено еще 6,1 млн рублей. Планируется вернуть в производство порядка трех тысяч га залежи», — поделились планами в минсельхозе. Спрос на хорошую землю формирует общественный заказ на продолжение работы с запущенными участками. Бойчук сказал, что в настоящее время органы власти могут полноценно распоряжаться невостребованными земельными долями. В 2025 году эти доли начнут без суда переходить в муниципальную собственность. Возможностей для эффективного перераспределения земель станет больше и благодаря другой инициативе. Федеральные и региональные власти выделяют деньги для межевания и кадастровой оценки участков. За 2023 год благодаря этому дополнительно появилось четыре тысячи га, которые фермеры могут взять в аренду. В 2024 году федеральный отбор уже прошли проекты совокупной площадью в восемь тысяч га. Прежде, чем начать использовать поле, его следует подготовить, рассказал Шумских. Если за землей не ухаживать, зарастает она довольно быстро. «Сразу сеять нельзя: сначала землю пропускаем через пар. Процесс занимает год или полтора. На второй год пашем, а сами смотрим на влагообеспеченность почвы, можно ли сеять. Для обработки нужна современная техника, затраты то есть», — прокомментировал руководитель. Участник агрорынка приветствовал попытки властей навести на земле порядок. Решение юридических вопросов, уверен эксперт, приведет ситуацию к обоюдной выгоде для всех заинтересованных лиц. Когда у поля 84 собственника, принять им решение о судьбе надела бывает непросто. «Даже собрать всех практически нереально. А нам заниматься розыском некогда: работать надо, погода не ждет. Поэтому нужны решения, которые вернут землю в сельхозоборот», — уверен Шумских. Собеседник URA.RU предостерег от произвола. Пояснил: неспециалисту порой трудно понять, используется земля или нет. На поле могут расти многолетние травы, что является частью технологии. Поэтому решения должны принимать профессионалы. Урвачев рассказал о прописанных в постановлении правительства РФ признаках, по которым уже сейчас судят о выпадении участка из оборота. Эксперты при принятии решений следуют установленным критериям, таким как величина зарастания пашни сорной растительностью или снижение показателей плодородия почв, например, из-за проведенных на участке земляных работ. Незаконное строительство на сельскохозяйственной земле может грозить и другими неприятностями. Власти Сосновского района после проверок, если станет известно о возведенных зданиях, строениях или сооружениях, пересматривают размер арендной платы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета, за год обследовали 19 участков, пересчитав плату по десяти договорам аренды. Нарушения чреваты и ростом налогов, причем сразу в пять раз. В отношении нарушителей районная администрация направляет в налоговую инспекцию документы на пересмотр ставки с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости объекта. А объем нарушений велик. В 2023 году на 586 земельных участках общей площадью почти 5,3 тысячи га выявили в Сосновском районе 586 нарушений. Сохранить свой участок не так уж и сложно. Чтобы земля осталась при себе и приносила выгоду, ей надо пользоваться. И делать это в соответствии с целями, для которых она предназначена. В минсельхозе ждут, что механизмы воздействия упорядочат оборот и приведут на сельскохозяйственные земли эффективных собственников.