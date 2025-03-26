В челябинском МУП «ЧКТС» работают московские следователи и ОМОН

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В МУП «ЧКТС» работают московские следователи
В МУП «ЧКТС» работают московские следователи Фото:

В МУП «ЧКТС» в Челябинске 26 марта проводятся следственные действия. По данным URA.RU, оперативные мероприятия проводят сотрудники Центрального аппарата СК РФ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

«В учреждении проводится обыск. Идет выемка документов», — рассказал источник.

Мероприятия связывают с деятельностью учреждения, когда областным центром руководила Наталья Котова. Официально причины обыска пока не называются.

В мае 2023 года, еще при прежней мэрии, директором МУП «ЧКТС» был назначен Дмитрий Мухин. URA.RU связалось с ним. Он от комментариев воздержался, попросив написать официальный запрос. Агентство направило запрос в МУП «ЧКТС». Ответ будет опубликован после получения.

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В МУП «ЧКТС» в Челябинске 26 марта проводятся следственные действия. По данным URA.RU, оперативные мероприятия проводят сотрудники Центрального аппарата СК РФ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. «В учреждении проводится обыск. Идет выемка документов», — рассказал источник. Мероприятия связывают с деятельностью учреждения, когда областным центром руководила Наталья Котова. Официально причины обыска пока не называются. В мае 2023 года, еще при прежней мэрии, директором МУП «ЧКТС» был назначен Дмитрий Мухин. URA.RU связалось с ним. Он от комментариев воздержался, попросив написать официальный запрос. Агентство направило запрос в МУП «ЧКТС». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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