В челябинском МУП «ЧКТС» работают московские следователи и ОМОН

В МУП «ЧКТС» в Челябинске 26 марта проводятся следственные действия. По данным URA.RU, оперативные мероприятия проводят сотрудники Центрального аппарата СК РФ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.
«В учреждении проводится обыск. Идет выемка документов», — рассказал источник.
Мероприятия связывают с деятельностью учреждения, когда областным центром руководила Наталья Котова. Официально причины обыска пока не называются.
В мае 2023 года, еще при прежней мэрии, директором МУП «ЧКТС» был назначен Дмитрий Мухин. URA.RU связалось с ним. Он от комментариев воздержался, попросив написать официальный запрос. Агентство направило запрос в МУП «ЧКТС». Ответ будет опубликован после получения.
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