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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:00  26 апреля 2017 1

На параде Победы в Екатеринбурге впервые пройдет юнармия. Солдатам выдали спецформу. ФОТО

Новая форма ни в чем не уступает армейской, считают военныеФото: читатель "URA.RU"

Воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» примут участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая 2017 в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в штабе Центрального военного округа. По площади 1905 года юнармейцы промаршируют в новой, специально сшитой для них форме.

«Эта форма сделана полностью по армейским фасонам», — рассказал агентству начальник пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин. По его словам, она включает в себя куртку, брюки, ботинки-берцы бежевого цвета и красные береты. По данным «URA.RU», форма для юнармейцев поступила на днях: ее привезли из Санкт-Петербурга. Она будет одинаковой для отрядов юнармейцев по всей России.

У юнармейцев есть и свои знаки различия
Фото: читатель «URA.RU»

Как сообщил агентству сотрудник Свердловского областного военкомата Владислав Тремасов, курирующих движение юнармейцев на Среднем Урале, в этом году «Юнармия» впервые будет принимать участие в Параде Победы (движение было воссоздано лишь в 2016 году).

В Екатеринбурге промаршируют две «коробки» юнармейцев по 100 человек в каждой — они будут идти в составе общевойскового парада. Еще 60 юнармейцев примут участие в параде в Верхней Пышме.

В годы СССР отряды юнармейцев были в каждой школе: советские дети учились маршировать, осваивали азы воинских специальностей (радист, разведчик, санитарка), участвовали в военно-спортивной игре «Зарница».

Андрей Гусельников
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