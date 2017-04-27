Ондатра напала на трактор, защищая свою лужу ВИДЕО

00:33 27 апреля 2017 0

Пользователи соцсетей предположили, что ондатра, атаковавшая трактор, защищала детенышей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омской области ондатра напала на трактор, который проезжал мимо лужи, где плавал зверек. Инцидент произошел в деревне Окунево и был запечатлен на видео водителем. Видеозапись попала в Сеть и набрала большое количество просмотров.

По всей видимости, тракторист не ожидал нападения, считая, что животное испугается трактора. Однако ондатра смело кинулась на колесо трактора. Надо отжать должное водителю: он затормозил и впоследствии старался ехать очень аккуратно, чтобы случайно не раздавить зверька. Между тем, грызун атаковал трактор несколько раз.

Пользователи группы «Regik55 Омск» «ВКонтакте», где было опубликовано видео, высказали разные версии, почему ондатра вела себя столь агрессивно. Самой популярной стала та, согласно которой зверек защищал своих детенышей, возможно, находившихся поблизости. Один пользователь высказал такое предположение: «В этом зверьке живет душа бывшего гаишника!»