Новый удар или спокойствие: прогноз магнитных бурь на 6 марта 2025 года

Конец февраля и начало марта принесли метеозависимым много неприятных сюрпризов в виде магнитных бурь и всплесков в магнитосфере. Астрофизики РАН рассказали, повторятся ли эти явления 6 марта. Публикуем их прогноз магнитных бурь на день.
Солнечные вспышки: данные за февраль-март 2025 года
В выходные повышенная солнечная активность привела к выбросы плазмы, направленного в сторону Земли. Ночью 5 марта это привело возбуждению в магнитосфере. Оно, по прогнозу астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, может сохраняться вплоть до вечера 5 марта.
Этот выброс плазмы стал всего лишь одним из эпизодов солнечной активности, пришедшихся на конец февраля и начало марта. Этот период оказался очень насыщенным. На Солнце были корональные дыры и происходили крупные вспышки, которые становились источником солнечного ветра повышенной скорости. Это становилось причиной магнитных бурь и доставляло много неудобств метеозависимым.
Сейчас корональные дыры никуда не делись. В связи с вращением Солнца они изменили свое расположение относительно Земли и стали оказывать на планету меньшее влияние.
Магнитные бури 6 марта 2025 года
Судя по прогнозу ученых, 6 марта космическая погода не омрачит жизнь метеозависимых. В течение дня магнитосфера должна оставаться спокойной. Предполагается, что значение Kp-индекса не превысит трех баллов. При таком уровне в магнитосфере отсутствуют всплески и, тем более, бури.
Специалисты говорят, что шансы на спокойствие в магнитосфере составляют 63%. Вероятность геомагнитных возмущений все-таки существует, но она относительно невелика — 25%. В 12% случаев, по мнению экспертов, существует риск возникновения магнитной бури.
Геомагнитная активность в марте 2025 года
Отдыхать от магнитных бурь и геомагнитных возмущений метеочувствительные, предположительно, будут целых четыре дня — с шестого по девятое марта включительно. Потом наступит чуть более сложный период. По прогнозу, с 10 по 15 марта магнитосфера будет возбужденной. Исключением из этого правила станет лишь один день — 13 марта обстановка обещает быть спокойной.
Затем прогноз предвещает целых 11 дней благоприятной обстановки в магнитосфере — ожидается, что они придутся на период с 16 по 26 марта включительно. 27 марта, считают астрофизики, положит конец декаде комфорта — в этот день ожидается магнитная буря, а на следующий, 28 марта, магнитосфера, скорее всего, будет возмущенной. Последние дни месяца, вероятно, не принесут неудобств метеозависимым.
Кому вредят магнитные бури
Магнитные бури провоцируют процессы, происходящие на Солнце. Поэтому их считают проявлением космической погоды. Но бури влияют и на земную погоду — в дни, когда они происходят, меняется температура, скачет атмосферное давление, могут усилиться осадки и так далее.
Во время климатических качелей, в том числе вызванных магнитными бурями, некоторые люди чувствуют себя хуже среднего. Они отмечают снижение работоспособности, головные боли, ломоту в суставах, слабость. В дни магнитных бурь может усилиться гипертония и гипотония.
Чаще всего, жалобы на самочувствие в периоды магнитных бурь возникают у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и подростков. Врачи говорят, что их организмы хуже адаптируются к переменам.
Что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Чтобы облегчить состояние в неблагоприятные дни, метеозависимым стоит следовать простым правилам от врачей. Таким людям рекомендуют хорошо спать, грамотно организовать режим дня, выделить время на отдых и прогулки на свежем воздухе.
Эти же меры помогут реже испытывать проблемы со здоровьем из-за перепадов земной и космической погоды. Также будет полезно увеличить физическую активность, правильно питаться и регулярно наблюдаться у врача.
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