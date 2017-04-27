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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:32  27 апреля 2017 0

«Гринвич» анонсировал масштабную ночную распродажу. ФОТО

В Ночи распродаж поучаствуют сотни бутиковФото: предоставлено организаторами

Уже в эту пятницу, 28 апреля, в «Гринвиче» в Екатеринбурге пройдет ежегодная Ночь распродаж, которая коснется сотни любимых для горожан бутиков с одеждой и парфюмерией, фуд-корта, кинотеатра «Титаник Синема» и автомойки.

Как и в прошлом году для гостей организаторы проведут акцию по возврату денег за покупки. Каждый, кто потратит от 5000 рублей, сможет принять участие в розыгрыше призов. Призовой фонд — 200 000 рублей.

В эту ночь также будет организована и культурно-развлекательная программа с театральными и показательными выступлениями и интерактивами. В списке — отрывок спектакля «Дюймовочка» на льду, экстремальное представление дуэта «Неизвестные», шоу «Бурная реакция» от парка развлечений Newton park и много чего еще.

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В рамках Ночи распродаж проводится акция по возврату потраченных денег Фото: предоставлено организаторами

Старт — в 20:00. Окончание — в 00:00.

Сергей Демин
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