«Гринвич» анонсировал масштабную ночную распродажу. ФОТО

19:32 27 апреля 2017 0

В Ночи распродаж поучаствуют сотни бутиков Фото: предоставлено организаторами

Уже в эту пятницу, 28 апреля, в «Гринвиче» в Екатеринбурге пройдет ежегодная Ночь распродаж, которая коснется сотни любимых для горожан бутиков с одеждой и парфюмерией, фуд-корта, кинотеатра «Титаник Синема» и автомойки.

Как и в прошлом году для гостей организаторы проведут акцию по возврату денег за покупки. Каждый, кто потратит от 5000 рублей, сможет принять участие в розыгрыше призов. Призовой фонд — 200 000 рублей.

В эту ночь также будет организована и культурно-развлекательная программа с театральными и показательными выступлениями и интерактивами. В списке — отрывок спектакля «Дюймовочка» на льду, экстремальное представление дуэта «Неизвестные», шоу «Бурная реакция» от парка развлечений Newton park и много чего еще.

1/4 В рамках Ночи распродаж проводится акция по возврату потраченных денег Фото: предоставлено организаторами

Старт — в 20:00. Окончание — в 00:00.