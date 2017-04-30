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30 апреля 2017
29 апреля 2017
19:20  30 апреля 2017 0

За трассу М5 на Южном Урале и в Зауралье будет отвечать новый дорожник

Трасса М5 Дорога Челябинск, дорога, трасса м5
Трассу М5 обслуживает Управление дорог "Южный Урал"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» произошла смена руководства. Исполняющим обязанности начальника управления назначен Александр Лебедев, ранее возглавлявший филиал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Урал“» в Тюмени. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Упродор, Лебедева представил челябинскому коллективу начальник Управления административно-кадровой работы Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев. К исполнению обязанностей новый руководитель приступил 29 апреля.

Александр Лебедев родился 6 сентября 1978 года в Магаданской области. Высшее инженерное образование получил в Санкт-Петербурге. Работал заместителем директора департамента организации грузовых перевозок, начальником логистического транспортного центра «Транспортная дирекция Олимпийских игр». В системе Росавтодора работает с 2013 года. С июня 2016 года возглавлял филиал в Тюмени.

За Упрдор «Южный Урал» закреплены автомобильные дороги общего пользования федерального значения, проходящие по Челябинской и Курганской областям — трасса М5. 11 лет, с 28 апреля 2006 года по 28 апреля 2017 года, управлением руководил Александр Луцет. Летом этого года Луцету исполнится 69 лет.

Альбина Золотухина
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