13:44 01 мая 2017 0

Около 20 тысяч человек выстроились на митинг у администрации Екатеринбурга Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Политическая и трудовая элита Свердловской области провела масштабный первомайский митинг в центре Екатеринбурга. Около 20 тысяч человек участвовали в шествии от дома Севастьянова — до площади 1905 года. Правда, до конца акции смогли дотерпеть не все министры.

Сбор трудовых коллективов был назначен на 8:45 утра, однако многие активисты пришли на проспект Ленина раньше, и в это время улица уже пестрила разноцветными шариками и транспарантами. Бок о бок стояли сотрудники сети «Кировский», УЗТМ, администраций районов города. Большим коллективом на митинг подошли работники оборонного завода имени Калинина, где в ноябре 2016 года рухнула крыша и погибли четыре человека. Правда, лозунги заводчан касались не повышения безопасности, а патриотизма. «Когда мы едины, мы непобедимы», — гласила надпись на одном из плакатов.

В толпе выделялся колоритный работник ЗИКа в темных очках, красной кофте с серпом и молотом и на самокате. Представившись Алексеем, он обратился к журналисту «URA.RU»: «Привет, бро!» «Конечно, мы скорбим из-за той трагедии, но сегодня праздник! Посмотри, какой день! Первое Мая — это всегда фееричное шествие, здесь все трудяги, я сам электромонтер. У нас на заводе есть даже кричалка про меня: „Все отделы и цеха, знают Леху-мастака!“», — весело заметил собеседник агентства.

1/4 Первого мая митингующим крайне повезло с погодой — было солнечно Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Начало всей группы демонстрантов напоминало политический митинг. Впереди всех стояли сторонники «Единой России» с флагами. Не хватало только свердловских лидеров партии. Пока все ждали появления врио губернатора Евгения Куйвашева, чиновники и депутаты спрятались от солнца в тени дома Севастьянова.

В один кружок встали свердловские министр экологии Алексей Кузнецов, министр ЖКХ Николай Смирнов, полпред губернатора в Заксобрании Виктор Бабенко. Они что-то весело обсуждали, но услышать их голоса было невозможно из-за гула толпы. Позднее к ним присоединились другие чиновники. Несмотря на отличную погоду и яркий праздник, все были одеты в деловые костюмы или темные куртки, лишь несколько политиков позволили себе джинсы. Министр международных внешнеэкономических связей Андрей Соболев не изменил своему правилу и появился в элегантном галстуке. Пожалуй, больше всех своим нарядом выделялся первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, который надел ярко-синюю кепку.

Глава региона Куйвашев появился без опоздания в окружении двух своих первых заместителей, Алексея Орлова и Владимира Тунгусова (последний успел вернуться к Первомаю из Рима). Министры мгновенно выстроились в ряд и по очереди поздоровались с губернатором. Затем группа политиков встала во главе митинга, заиграл военный духовой оркестр, и областная власть направила толпу в сторону администрации города. Интересная деталь: весь первый эшелон свердловской власти нарядился в белоснежные шарфы с символикой «Единой России», но глава региона Куйвашев оказался без атрибута (означает ли это, что и на выборы он пойдет самовыдвиженцем?).

1/4 На Евгение Куйвашеве — единственном в первом ряду колонны — не оказалось шарфика с символикой «Единой России» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

По ходу шествия из числа первых лиц пропал министр ЖКХ Николай Смирнов. Не дойдя даже до середины Плотинки, он вдруг двинулся в обратном направлении и с широкой улыбкой покинул митинг. «Какие у него сейчас могут быть рабочие дела, весь секретариат на митинге, — смеясь, сказал мне один из представителей свердловской власти. — Но вы уж его не раскрывайте, он у нас самый лучший министр». Позже выяснилось, что Смирнов перешел в колонну предприятий энергетики и ЖКХ.

По ходу шествия председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских что-то увлеченно рассказывал Куйвашеву, министр промышленности Сергей Пересторонин временами заглядывал в телефон или отвлекался на идущего рядом Алексея Орлова. За спинами у них многотысячная толпа, подбадриваемая диктором с громкоговорителем, скандировала лозунги.

1/4 Для некоторых свердловчан Первомай стал первым митингом в жизни Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Прошагав около полкилометра, митингующие окружили памятник Ленину. Звучали призывы от рабочих повысить зарплату и качество труда, речь также заходила об отношениях с Западом. Активисты не расходились до самого конца, держа наготове шарики, чтобы потом запустить их в небо. Слово взял Куйвашев и обратился к народу: «Наша область — сильный, успешный и развивающийся регион с крепкими традициями и успешными перспективами. Мы справились со всеми трудностями, которые встали перед экономикой России и нашего региона в связи с экономическими санкциями, внешнеполитическим давлением и колебаниями на сырьевом рынке. Сегодня область демонстрирует свой крепкий характер, рабочий настрой, способность добиваться поставленных целей».

В ответ Куйвашев услышал одобрительные аплодисменты и возгласы «Ура!». Завершив митинг, глава региона и другие чиновники пешком отправились в резиденцию на встречу с профсоюзными активами. Уже из кабинета губернатор опубликовал фото в «Инстаграме» с подписью: «МИР! ТРУД! МАЙ!».