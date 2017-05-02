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02 мая 2017
13:16  02 мая 2017 3

Шнуров предложил власти разрешить молодежные митинги. «Крови бы не хотелось»

Презентация песни Сергея Шнурова для
Сергей Шнуров считает протестные настроения молодежи нормальным явлениемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Сергей Шнуров считает, что молодежи необходимо выходить на акции протеста, однако все они должны быть мирные. Лидер группировки «Ленинград» отметил, что у молодых людей в России всегда существовали протестные настроения.

По мнению Шнурова, аресты молодежи в Москве и ряде других городов прошли совершенно неоправданно. «Это Adidas против Brioni. Молодежи не нравится Brioni. Им надоел этот гламур, им стиль этот надоел. Это протесты об этом. Это Tesla против Bentley», — привел сравнение в интервью RT музыкант. Он напомнил, что когда старший брат Ленина совершил покушение на царя, ему было всего 19 лет.

Кроме того, Шнуров привел свою точку зрения о том, почему фильм оппозиционера Алексея Навального произвел впечатление на молодежь. «Молодежь же не будет разбираться, что Медведев — бывший президент и знает все государственные тайны. Ребята, он не может жить в пятиэтажке!» — сказал музыкант.

Лидер «Ленинграда» считает, что молодежи нужно давать время и место для протестов, иначе пассивность в какой-то момент может вылиться в революцию, как это было в 1917 году. «Вся эта вялость в секунду может закончиться такой невялостью, что не дай боже. Крови бы не хотелось. Это мое личное вкусовое предпочтение. Я не люблю насилие», — оговорился музыкант.

Нина Калинина
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