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02 мая 2017
22:32  02 мая 2017 3

Виктория Боня в форме советского солдата кинула «зигу» съемочной группе. ВИДЕО

Боня поспешно удалила провокационное видеоФОТО: Instagram Виктории Бони

В российских соцсетях набирает обороты обсуждение видео, в котором экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, облаченную в форму советского солдата, кидает зигу в знак приветствия своей съемочной группе. Ролик разместила сама фотомодель на своей странице в Instagram.

Как сообщает издание «Дни.ру», Боня принимала участие в съемках клипа на тему Великой Отечественной войны. Фотомодель решила порадовать поклонников известием об окончании съемочного процесса и записать короткое видео, результаты которого вызвали бурю негодования со стороны подписчиков. Позже ролик был удален.

Пользователи соцсетей возмутил не только провокационный жест актрисы, но и сам факт ее участия в видео на столь серьезную тему. Незадолго до инцидента обнаженные фотографии Бони, сделанные папарацци в Майами, взбудоражили российских поклонников.

Видео: Life

Сергей Макеев
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