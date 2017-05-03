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03 мая 2017
02 мая 2017
02:49  03 мая 2017 0

Футболисты «Урала» рассказали, почему подрались с соперниками из «Локомотива»

Стычка между двумя футболистами переросла в массовую драку игроковФото: YouTube

Футболисты «Урала» рассказали о причинах драки с соперниками из «Локомотива». По их словам, инцидент спровоцировал игрок московского клуба Мануэл Фернандеш, оскорбивший «уральца» Артема Филдера.

«Я не видел нормально эпизод в конце, потому что был на скамейке запасных. Но Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму. Вот он и не сдержался», — приводят «Известия» слова полузащитника «Урала» Романа Емельянова.

«Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0. Стычка между Фернандешем и Филдером произошла в компенсированное ко второму тайму время. В ходе перепалки нападающий железнодорожников несколько раз ударил Фидлера по голове, далее произошла массовая драка с участием большинства игроков обеих команд и запасных. В итоге футболисты «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан, а также игроки «Урала» Фидлер и Эдгар Манучарян получили красные карточки.

По словам наставника «Урала» Александра Тарханова, одной из причин драки могло стать общее напряженное состояние игроков: в матче было много борьбы и нарушений правил, передает информагентство Nation News.

Несмотря на скандальную концовку матча, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил футболистов «Урала» за зрелищную игру.

Наталья Володина
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