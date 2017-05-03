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Главные новости Пермского края
10:11  03 мая 2017 0

Пермский губернатор обсудит с правительством, как довести деньги до территорий

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, максим решетников
Решетников поможет муниципалитетам с дорогамиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио главы Прикамья Максим Решетников соберет кабинет министров, чтобы обсудить вопрос доведения денег до муниципалитетов. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В среду, 3 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников проведет заседание правительства. Там будет обсуждаться вопрос доведения денег до муниципалитетов на строительство и содержание дорог. Кроме того, речь пойдет о госзакупках и вопросах образования. Заседание будет частично открытым для прессы.

Напомним, в конце апреля Максим Решетников принял участие в масштабном съезде, посвященном проблемам муниципалитетов, который прошел в Усть-Качке. Руководителей глав территорий предупредили, что они должны сохранять политическую стабильность в Пермском крае и дать отпор «деструктивным силам».

Анна Белкина
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