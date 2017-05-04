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04 мая 2017
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06:08  04 мая 2017 0

В России создадут аналог грин-карты для иностранцев

Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, уфмс
Документ получит название «карта российского соотечественника»Фото: Кондрат Александров © URA.RU

С 2019 года в России могут ввести аналог грин-карты — специальный документ, который даст иностранцам российского происхождения возможность въезда в страну и последующего трудоустройства. О таких планах заявило Минкомсвязи в проекте программы «Цифровая экономика».

По данным «Известий», в настоящее время предложение проходит согласование в других профильных министерствах. Документ получит название «карта российского соотечественника». Он будет выдаваться иностранцу, свободно владеющему русским языком, имеющему высокую квалификацию и желающему работать в России.

Сейчас предстоит продумать механизм проверки квалификации соискателей и меры их поддержки в дальнейшем.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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