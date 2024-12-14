SHOT: Генпрокуратура начала проверку в отношении правнучки Хрущева

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Генпрокуратура проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева на шпионаж
Генпрокуратура проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущева на шпионаж Фото:

Генпрокуратура РФ начала проверку в отношении правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева Нины Хрущевой по подозрению в шпионаже. Поводом для проверки стали ее публичные высказывания, критикующие спецоперацию и утверждающие, что Россия развалится.

«... проверку Нины Хрущёвой, которая множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, проводит столичная прокуратура. Там заинтересовались ее высказываниями, на которые обратили внимание общественники из „Зова Народа“», — пишет telegram-канал Shot.

Нина Хрущева, проживающая в США последние 33 года и занимающая должность профессора в Новой школе Нью-Йорка, является правнучкой Никиты Хрущева. Ее прадед значительно повлиял на историю СССР, в том числе передав Крым Украине в 1954 году.

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Генпрокуратура РФ начала проверку в отношении правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева Нины Хрущевой по подозрению в шпионаже. Поводом для проверки стали ее публичные высказывания, критикующие спецоперацию и утверждающие, что Россия развалится. «... проверку Нины Хрущёвой, которая множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, проводит столичная прокуратура. Там заинтересовались ее высказываниями, на которые обратили внимание общественники из „Зова Народа“», — пишет telegram-канал Shot. Нина Хрущева, проживающая в США последние 33 года и занимающая должность профессора в Новой школе Нью-Йорка, является правнучкой Никиты Хрущева. Ее прадед значительно повлиял на историю СССР, в том числе передав Крым Украине в 1954 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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