Генпрокуратура РФ начала проверку в отношении правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева Нины Хрущевой по подозрению в шпионаже. Поводом для проверки стали ее публичные высказывания, критикующие спецоперацию и утверждающие, что Россия развалится.
«... проверку Нины Хрущёвой, которая множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, проводит столичная прокуратура. Там заинтересовались ее высказываниями, на которые обратили внимание общественники из „Зова Народа“», — пишет telegram-канал Shot.
Нина Хрущева, проживающая в США последние 33 года и занимающая должность профессора в Новой школе Нью-Йорка, является правнучкой Никиты Хрущева. Ее прадед значительно повлиял на историю СССР, в том числе передав Крым Украине в 1954 году.
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