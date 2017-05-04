11:23 04 мая 2017 0

Заключенных могут заставить работать на "Ростех" Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Ростех» договаривается с ФСИН РФ о трудоустройстве осужденных на предприятия корпорации. Соответствующее письмо глава корпорации Сергей Чемезов направил главе пенитенциарного ведомства Геннадию Корниенко.

Как сообщил представитель Ростеха Степан Суздальцев, соответствующую работу для заключенных найдут фактически на любом предприятии корпорации. Он уточнил, что зеков не допустят до работы на секретных и высокотехнологичных производствах работ, которые требуют соответствующего уровня образования и компетенции либо допуска к государственной тайне, сообщает портал Life.ru.

По словам официального представителя ФСИН РФ Кристины Белоусовой, вопрос рассматривается в ведомстве. Она отметила, что в исправительных учреждениях расположены 600 производственных цехов, в которых можно производить изделия из металла, оборудование для сельскохозяйственных предприятий, мебель, текстиль и другую продукцию. Пока ФСИН использует не весь потенциал своей производственной базы, которая в 2016 году была загружена только на 57%.

Между тем правозащитники к идее относятся скептически. Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Валерий Борщев считает, что, выполняя заказы для «гражданских» производств «Ростеха», получать осужденные будут мизерную плату, а вот условия труда могут быть «каторжными».

Его слова подтверждает автор исследования «Рабское положение заключенных в России» Ольга Киюцина, которая говорит о том, что зеки работают по 12-14 часов в день без выходных и праздников, при этом получают не более 1-2 тысяч рублей в месяц. Заключенные не могут отказаться от работы, так как, согласно УИК, осужденный обязан работать при наличии в колонии «производственного участка».